美聯儲加息政策進入尾聲，納指連漲5個月，8月又當作何表現？



美聯儲在7月的利率會議如期加息25個基點，鮑威爾在新聞發布會中表示9月是否加息需要依賴數據，本月我們也將看到美國7月的就業和通脹數據，預計該數據將對鮑威爾在8月的傑克遜霍爾央行會議上產生一定的指導。由於當前鮑威爾的態度仍然是偏鷹派的，經濟的韌性支撐著納斯達克指數錄得連續5個月上漲，其中Meta、微軟、谷歌均交出了超預期的業績報告。我們將在8月獲得蘋果、亞馬遜以及英偉達的業績報告，若業績超預期不排除支撐指數繼續維持高位運行的態勢。



考慮到當下美國經濟的韌性，第二季度GDP環比錄得2.4%，超出市場預期的1.8%。但在第二季度美國實際個人消費支出相較於上個季度放緩至1.6%，前值為4.2%。 6月核心PCE同比放緩至4.1%。勞工成本指數和個人收入均呈現放緩，意味著在下半年，隨著利率觸頂，美國經濟將逐步放緩，企業盈利預期的下調或與當前科技股較高的估值形成明顯差異，不排除出現估值修復的可能性。因此，預計第三季度的指數走勢將伴隨著更多的震盪。

澳洲200指數7月創今年1月以來最佳表現，漲勢能否延續？



自7月11日以來，澳洲200指數觸底回升，隨後連續3週錄得上漲。較弱的第二季度CPI數據降低了澳聯儲此前預期的需要大幅度加息的可能性，鼓舞了市場的風險情緒。其中能源、金融板塊均表現優異。根據路透社的調查，預計澳聯儲將在2024年的第一季度結束前將利率提高至4.35%，這意味著距離當前利率水平只差一次25個基點的加息。與股市的優異表現不同的是，一些經濟數據出現明顯疲軟，例如6月的零售數據環比錄得-0.8%，這是自去年12月以來的最差表現。 PMI指數連續4個月下降，其中7月的綜合PMI已跌至48.3，為今年4月以來首次陷入收縮區間。商業信心指數自今年2月以來始終處於低迷的態勢，6月增長0。能源板塊由於國際油價的連續上漲成為過去一個月表現最佳的板塊，而其最大權重材料板塊在需求放緩的背景下始終處於震盪趨勢。國際油價由於季節性需求增長以及產油國削減供應上漲至80之上，但這種上漲趨勢在全球經濟放緩的背景下可能難以持續維持，或拖累能源板塊的持續性。從整體趨勢上看，澳洲200指數從2021年8月以來始終處於高位的震盪趨勢中，在沒有突破高位阻力7600之前暫不能判斷牛市的來臨。

中國股市7月末發力，是否意味著牛市的來臨？



隨著中央政治局會議提出的活躍資本市場的信號，中國股市在7月底發力，證券、保險、銀行、地產、消費板塊持續拉升。其中在7月27日傳出的可能降低印花稅的消息點燃金融板塊，中信證券觸及漲停。從指數來看，此次上漲主要以上證50為主的權重板塊拉升指數，而中證500，中證1000，科創50等仍處在低位。隨著周末並沒有出台降低印花稅的政策，預期落空可能會造成證券出現一定的獲利回吐情形。從策略上看，指數出現放量拉升，若後續量能能夠持續擴張仍可以逢低看多的策略為主，主要關注以上證50為主的權重股，板塊方面關注地產、消費。



香港股市在7月的最後一周表現強勢，其中恆生科技指數強勢上漲8.9%，創今年以來最大單週漲幅。中概互聯網、新能源汽車板塊表現強勢。恆生科技指數在周線級別來看底部形態較為明顯，並有突破盤整區間向上拉升之勢頭。可關注互聯網、新能源汽車、消費、地產的低吸機會。



美元跌破100後回升，是否僅是短暫的反彈？



美元指數自7月以來連續下跌，曾一度跌破100整數關口，但在7月中旬之後收復100持續拉升，目前觸及101.6。美元指數的下跌一方面是因為美聯儲9月暫停加息的預期升溫，以及歐洲央行進一步的加息預期導致的。從目前來看，美聯儲主席鮑威爾雖然目前的發言模糊，但在沒有透露明顯鴿派信號的情形下，以及美國經濟的韌性或支撐美元在一段時間內維持在100之上。歐洲央行雖然表現較為鷹派，但歐元區主要國家經濟基本面持續惡化，其中德國PMI指數已經降至40之下，歐洲央行可能難以維持其鷹派政策。這或造成美元指數在100 – 104之間震盪，預計很難出現反轉走強的態勢。

黃金7月表現亮眼，新一波牛市來臨？



隨著美元在7月的持續走軟，黃金在7月自1900的低位附近持續拉升，最高觸及1987美元/盎司，但金價在7月下旬後漲勢放緩陷入放緩，預示著近期1980之上或為較強的阻力區域。對於黃金在8月的趨勢預測，由於美國第二季度GDP超預期的增長消除了市場對今年美國經濟將陷入衰退的擔憂，或不會出現較強的避險情緒推動黃金持續上漲。但預計在利率觸頂後，勞動力市場的放緩將限制美國服務業消費的支出，這意味著第三季度美國經濟將呈現放緩，但預計不會出現負增長，這意味著黃金的底層支撐邏輯還在。黃金或在8月陷入更多的震盪，策略上仍可以逢低看多為主。



