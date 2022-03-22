澳元节节攀升，反弹还是反转？

自美联储在3月17日宣布加息25个基点后，随着利空的出尽，澳元兑美元自低点0.7165附近一路强势拉升，当前价格水平已趋近0.7457，反弹幅度近300个点。

这是否意味着澳元已经开始正式进入走强的周期了？

首先，我们来看一下当前澳联储主席洛威对于货币政策的观点。

在3月9日的讲话中，澳联储主席提到现金利率可能会在今年晚些时候上调。目前的通胀水平接近通胀可持续的目标范围，但还没有达到。但过早的加息会给充分就业带来风险。

随着澳洲的全面开放，澳洲经济正处于强劲的增长阶段，澳洲失业率已经降至4%，已经远低于2020年疫情爆发前的水平。

虽然通胀水平自去年7月以来飙升，已经超过澳联储2% - 3%的通胀目标。但自2015年以来，澳大利亚的通胀水平始终处于1% - 2%，并未达到澳联储的通胀目标。因此，虽然澳大利亚通胀目前超过3%，但由于周期较短，澳联储现阶段无法判断通胀目前是持续性的高企，相较于其他国家地区通胀水平整体可控。而经济目前处于强劲增长阶段，但未达到满足加息的过热阶段。

因此，即使澳联储在今年年初表现出了相比于去年较鹰派的态度，在2月退出了资产购买计划，。澳联储主席洛威在3月11日的讲话中再次提到：将密切关注通胀心理，预计工资增长会逐步加快，但CPI远未达到2-3%的目标区间，

因此，对于加息态度上，澳联储目前呈现摸棱两可的态度，需要参考澳大利亚的未来几个月的通胀数据表现。

作为商品货币，澳元的强劲表现得益于近期强势的商品价格，例如铁矿石、小麦。但从宏观基本面逻辑上思考，澳元的汇率仍旧面临现阶段相对鸽派的澳联储的打压。

并且，随着美联储正式进入加息周期，由于鲍威尔近期的措施表示，不排除美联储一次性加息50个基点的可能，而这取决于通胀数据的表现。即使不会出现这种可能，但市场普遍预期美联储将在今年接下来的6次会议中连续加息，将利率水平提高至2%。

因此，美元汇率在今年整体将维持偏强的趋势，而这对于澳元汇率也是一种压力。

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

当前澳元兑美元汇率整体短期偏强，但从形态上看并未走出反转形态，反弹的趋势或将到达终点，上方较为关键的压力位于0.7550附近，如果该区域不能突破，澳元将面临回落，继续呈现震荡趋势。回落的第一支撑区域可参考0.727。



