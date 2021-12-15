今日市场展望：加速缩债尘埃落定，纳指触底反弹，白银或将重启涨势，澳纽触及1.06。

从12月的点阵图中看出，所有的联储委员都预期将在2022年进行加息，其中有三分之二委员认为明年至少将加息3次，有六成官员预期在2023年将至少加息3次，七成官员认为，2024年将至少加息两次。

美联储在12月声明中也删除了“通胀上升主要由暂时性因素引起”的表述，同时删除了有关平均通胀目标的描述，取而代之的是承认“通胀超过2%的目标已经有一段日子“。强调加息要考虑是否实现充分就业。

纳指支撑稳健，或将开始新一轮涨势

在昨日的文章分析中，我们有美股在昨晚的反弹做出了充分的预测，有兴趣的朋友可以参考：买预期卖事实或将重现？美股今晚或将反弹？

纳指昨日在议息会议公布之前整体呈现震荡局势，在日间时段整体处于温和的向上反弹，到了晚间时段，随着议息会议的临近，市场中的投机者开始出现获利回吐进行离场观望，纳指在盘中曾一度跌幅达1.38%，然而价格在15700附近止住了跌势，这个位置也是前期波段的高点，也是我们反复所提到的位置。在议息会议之后，加速缩债预期被充分消化，利空出尽，纳指录得大幅度向上反弹，一度冲破16000点，最终收涨2.24%。

因此，笔者预计，纳指将在接下来的跨年行情至第一季度将维持一个相对较强的走势，现阶段整体还处于高位的震荡区间中，如若价格能冲破16450，纳指有望继续创出新高至17000。

美国纳斯达克100指数 NDX ——日线图

图片来源：CMC Markets

白银在21.45附近形成支撑，价格有望向上反转

贵金属的表现在近日一度不尽如人意，市场在之前对美联储的鹰派表态形成强烈的预期，黄金、白银弱势震荡下跌，白银屡次在22附近进行多空交投，但在下方的21.45附近也是获得了较稳固的支撑。而随着市场预期的落地，贵金属的价格下跌情绪开始减弱，黄金也在昨晚录得近30美金的反弹程度，白银的价格也有望走出与9月-11月的震荡上行一样的趋势。MACD指标也呈现出明显的底背离，有形成金叉之势头，因此价格有望出现反转。

在接下来的一个多月的时间中，贵金属行情或将迎来跨年的周期性强势期，美联储的下一次利率会议将在明年2月举行，因此在2月之前多头情绪预计将保持稳定。



现货白银 XAGUSD —— 日线图图片来源：CMC Markets、

澳纽稳步前行，关注是否能形成破位

在上周四的视频分析中，我们给予了对澳纽的多头确认，感兴趣的投资者可进行回顾：

今日市场展望：风险事件即将来临，原油反弹或将到达阶段性高点，澳纽突破平台底部，黄金弱势震荡谨防回落风险

在视频中确认了当时价格的支撑1.05，以及上方目标位置1.06。澳纽的走势整体非常配合，在回踩1.05后不断稳步上升，目前已经触及1.06。而价格在触及该水平位置后，也承压回落逾30点，说明该区域有着较强的阻力。如若价格能成功上破1.06，右侧投资者可继续跟踪布局。



澳元兑纽元 AUDNZD —— 日线图图片来源：CMC Markets

从4小时图上看，如若澳纽出现进一步回落，投资者可关注4小时上升趋势线的支撑位置：1.054-1.055。



澳元兑纽元 AUDNZD —— 4小时图图片来源：CMC Markets



