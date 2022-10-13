2022年第4季度全球市場展望：關注澳大利亞金融、材料/資源股的潛在機會，澳元兌美元或放緩跌勢（第2部分）

由於宏觀經濟的不確定性，包括激進的全球加息、持續的歐洲能源危機和全球通脹加劇，全球股市在第三季度遭到衝擊。當前市場關注的焦點在於，全球經濟是否會在第四季度陷入衰退。

澳大利亞200指數（S&P/ASX 200）本季度末下跌0.74%（6519），本季度高開低走，低點為6409點，高點為7138點。就在7月份澳洲200指數上升時，美聯儲繼續大舉加息75個點子，這增加了經濟體之間的利差，這是ASX200指數從8月中旬跌至目前水平的原因之一。

當前經濟衰退預期還沒有開始消化，若經濟衰退來臨，指數可能還有進一步下跌的空間。這將是我們在第四季度的關鍵觀察點。

來源：TradingView，CMC Markets（9月30日）

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來源：Bloomberg（9月30日）

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金融板塊

金融板塊是ASX200指數中權重最大的板塊，其走勢對大盤指數起到了重要的推動作用。該指數本季度達到5770點的低點和6423點的高點，目前價格重新回到6000點上方。我們預計，隨著更多指標表明全球經濟衰退，尤其是隨著美國/英國/歐洲宏觀經濟問題的加劇，金融板塊或將繼續下行。

第四季度影響該行業發展的關鍵因素是壞賬、淨息差、信貸需求。在高利率環境下，消費者和企業往往會從減少支出。而那些槓桿率過高的人可能還貸壓力加劇，導致壞賬風險增加。淨息差隨著利率的上升而增加，因為銀行對其貸款產品實行全額加息，但同時加大了存款利息的支出。

在經濟衰退期間，消費者/企業對信貸的需求將受到嚴重限制，對信貸的需求較低，但淨息差較高，因此兩者相互抵消，其複雜的局面會使決策層在提供前瞻性指導時較為困難。

值得關注的股票：

ANZ - 澳新銀行

NAB - 澳大利亞國家銀行

WBC - 西太平洋銀行

來源：TradingView, CMC Markets (9月30日)

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材料/資源板塊

材料/資源行業是ASX200指數中第二大權重板塊，第三季度低點為14312，高點為16900，目前為15210。材料/資源行業高度依賴中國，因為澳大利亞是石油天然氣、煤炭、鐵礦石和銅的主要出口國。目前中國的經濟形勢仍然嚴峻，可能會在第四季度影響澳大利亞資源的出口。

第四季度需關注中國的疫情防控政策、政策工具是否在第四季度繼續發力帶動基礎設施投資和房地產復甦。

從目前來看，疫情的不確定性抑制了中國某些主要地區對商品的需求。中國政府表示，他們將通過出資支持受到衝擊的房地產企業，以保障項目正常運行，這將有待實現。我們從9月的社融數據看到了一些好的轉變，社融規模與新增人民幣貸款均遠超預期。一旦情況好轉，我們可以預期鐵礦石進口將加強。隨著需求增加，澳大利亞鐵礦石價格可能上漲，這利好材料/資源股票。

值得關注的股票：

Fortescue

Oz Minerals

Pilbara Minerals

來源：TradingView, CMC Markets（9月30日）

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能源板塊

能源板塊在第三季度非常火爆，我們看到Whitehaven Coal、Woodside Energy和Paladin Energy等能源股大幅上漲，主要是由於俄烏戰爭以及歐洲面臨的能源危機。在第三季度，能源板塊最高升至11500點，目前位於10250點附近。

第四季度市場將繼續關注俄烏局勢，歐洲在獲取適當體量的天然氣以供居民過冬方面正面臨巨大困難，而因北溪管道被炸導致俄羅斯向歐洲的天然氣供應停滯 ，LNG船運成本大幅度上漲，歐洲電價仍面臨極不穩定的局面，能源賬單飆升，加劇了家庭和企業的通脹壓力。

澳大利亞是煤炭和天然氣的大型出口國（雖然不足以解決歐洲的能源危機）。由於中國實施煤炭禁令，已停止從澳大利亞進口煤炭，因此，澳大利亞可能支持歐洲，以幫助歐洲並緩解一些壓力。

值得關注的股票：

Whitehaven Coal

Woodside Energy

Paladin Energy

來源：TradingView, CMC Market（9月30日）

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我們可能開始看到不同投資者/交易員/對沖基金對能源股的風險敞口增加，因為他們將持續的能源危機視為一個潛在的增長領域。所有投資者團體在未來6個月內都有超過50%的可能性增加其對能源股的持倉。

澳元兌美元

澳聯儲在10月低於市場預期加息25個點子使澳大利亞和美國的利差進一步擴大，促使澳元加速貶值。相比之下，美國整體CPI數字為8.3%，而澳大利亞為6.1%。儘管澳元兌美元表現疲軟，但相較於英鎊、歐元、日元、韓元表現強勁。隨著美元續創20多年來新高，澳元兌美元可能會跌至0.62的水平，然而跌至疫情時期低點0.55的概率較低，因為澳元是一種商品貨幣，中國經濟在四季度有轉好跡象，澳洲鐵礦石可能上漲，這將支撐澳元。

來源：Tradingview, CMC Markets（9月30日）

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作者： Tina Teng、Azeem Sheriff和Leon Li（CMC亞太市場分析師）



