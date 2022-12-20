方舟投資表示，更便宜的電動汽車模型可能會提振特斯拉股價

眾所周知，特斯拉擁有一系列昂貴的產品。該公司最近的財報電話會議暗示了一種新型號的電動汽車，其價格將是目前市場上同類產品的一半。此舉可能有助於讓更多消費者有能力購入該產品。

- 這家電動汽車製造商是方舟自主科技與機器人 ETF 的第二大持股公司

據報道，隨着電動汽車 (EV) 需求疲軟，特斯拉 [TSLA] 正在減少其上海工廠的產量。

關於這家電動汽車製造商正在採取什麼行動的報道各執一詞。 12 月 5 日，路透社表示，該公司將在本月將上海工廠的 Model Y 產量減少 20%。特斯拉中國分部發言人稱該報道不實。此後，在 12 月 9 日，該新聞社援引內部備忘錄發佈了另一篇報道，稱上海的 Model Y 產量將在今年的最後一週暫停。

與此同時，彭博社援引知情人士的話報道説，該工廠的生產班次最早將從本週初開始縮短。

特斯拉股價上週下跌 8.1%，今年迄今下跌 52.4%。特斯拉最近的股價表現可以説受到了 Twitter 上正在進行的傳奇事件的影響，並且有報道稱銀行家可能會使用電動汽車製造商的保證金貸款來削減社交媒體網站的債務。

然而，儘管出現了這些下跌，但由明星投資者 Cathie Wood 領導的 ARK Invest 仍然對這些股票保持興趣。該基金上週重申了對特斯拉的看漲立場。

更便宜的型號可能是關鍵

在對上海工廠減產的擔憂中，ARK 的自主技術和機器人研究主管 Sam Korus 似乎為經濟放緩辯護，他在推特上寫道：“放慢速度並將汽車發佈推遲到 2026 年與竭力提升汽車質量而推遲至2026年推出是截然不同的事情。”兩天前，該公司重申了對電動汽車製造商股票的立場。

根據Korus的預測，6萬美元以上的汽車佔美國汽車市場總量的5%，而3萬美元以下的汽車佔50%。

方舟還看好特斯拉的 Cyber​​truck，本月早些時候向百事可樂 [PEP] 交付了第一批產品。 500 英里續航里程車輛的批評者認為，對於大多數卡車車主來説，它可能太貴了，但 Korus 寫道，Cyber​​truck 的性能可以幫助特斯拉在 2023 年達到方舟預計的 EV 性能，比計劃提前三年。

需求似乎正在減弱

中國需求疲軟導致特斯拉在 10 月份下調了 Model Y 和 Model 3 的價格。 Bernstein 分析師託尼·薩科納吉 (Toni Sacconaghi) 表示，特斯拉價格昂貴且“範圍狹窄”的汽車可能會迫使這家電動汽車製造商進一步降價。薩科納吉在給 CNBC 看到的客户的一份報告中寫道，該公司“似乎越來越存在需求問題”。

在公司 2022 年第三季度的財報電話會議上，埃隆·馬斯克提到了下一代汽車平台，該平台將使未來車型的製造成本僅為目前製造 Model 3 所需成本的一半。生產將更加精簡和高效，從而導致生產力和成本收益。

從消費者的角度來看，更便宜的型號是可取的。 S&P Global Mobility 的研究強調，在價格低於 50,000 美元的更平易近人的車型方面，特斯拉“尚未真正參與競爭”。正因為如此，包括福特 [F] 在內的其他汽車製造商正在爭奪美國電動汽車主導地位。

關注基金：Ark Autonomous Tech & Robotics ETF

截至 12 月 12 日，特斯拉是 Ark Autonomous Tech & Robotics ETF [ARKQ] 的第二大持股，其權重為 8.84%。該基金今年迄今下跌 42.6%，過去一個月下跌 5.2%。

它也是方舟創新 ETF [ARKK] 的第二大持股，權重為 7.37%。該基金年初至今下跌 62.7%，過去一個月下跌 12.6%。

該股目前是 Amplify Lithium & Battery Technology ETF [BATT] 的第四大持股，權重為 5.40%。該基金今年迄今下跌 26%，但過去一個月上漲 4.43%。

儘管今年所有基金表現不佳，但分析師仍對特斯拉股票抱有希望。據英國《金融時報》報道，37 位分析師的 12 個月目標價中值為 275.00 美元，較 12 月 12 日的最新收盤價 167.82 美元上漲 63.9%。