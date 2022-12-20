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方舟投資表示，更便宜的電動汽車模型可能會提振特斯拉股價

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CMC Markets

CMC Markets

20 Dec 2022, 14:45

所周知，特斯拉有一系列昂貴的品。該公司最近的財議暗示了一新型，其是目前市場上同品的一半。此可能有助於更多消費者有能力入該品。  

- 需求的致特斯拉上海工 

- Ark Invest 相信下一代更便宜的特斯拉加速需求  

- 造商是方舟自主科技器人 ETF 的第二大持股公司  

 

道， (EV) 需求疲軟，特斯拉 [TSLA] 正在減少其上海工量。  

造商正在採取什道各一詞。 12 5 日，路透社表示，該公司在本月上海工 Model Y 量減少 20%。特斯拉中分部言人道不。此，在 12 9 日，該新聞社援引內部了另一篇道，上海的 Model Y 在今年的最暫停。  

此同，彭博社援引知情人士的話道説，該工的生班次最早始縮短。 

特斯拉股下跌 8.1%，今年迄今下跌 52.4%。特斯拉最近的股表現可以説受到了 Twitter 上正在行的傳奇事件的影，並且有銀行家可能使用造商的保金貸款削減社交媒站的債  

然而，管出現了些下跌，但由明星投資者 Cathie Wood ARK Invest 仍然些股票保持趣。該基金上重申了特斯拉的看漲立場。 

更便宜的型號可能是關鍵 

在對上海工廠減產的擔憂中，ARK 的自主技術和機器人研究主管 Sam Korus 似乎為經濟放緩辯護，他在推特上寫道：“放慢速度並將汽車發佈推遲到 2026 年與竭力提升汽車質量而推遲至2026年推出是截然不同的事情。”兩天前，該公司重申了對電動汽車製造商股票的立場。 

根據Korus的預測，6萬美元以上的汽車佔美國汽車市場總量的5%，而3萬美元以下的汽車佔50%。 

方舟還看好特斯拉的 Cyber​​truck，本月早些時候向百事可樂 [PEP] 交付了第一批產品。 500 英里續航里程車輛的批評者認為，對於大多數卡車車主來説，它可能太貴了，但 Korus 寫道，Cyber​​truck 的性能可以幫助特斯拉在 2023 年達到方舟預計的 EV 性能，比計劃提前三年。 

 

需求似乎正在減弱 

中國需求疲軟導致特斯拉在 10 月份下調了 Model Y 和 Model 3 的價格。 Bernstein 分析師託尼·薩科納吉 (Toni Sacconaghi) 表示，特斯拉價格昂貴且“範圍狹窄”的汽車可能會迫使這家電動汽車製造商進一步降價。薩科納吉在給 CNBC 看到的客户的一份報告中寫道，該公司“似乎越來越存在需求問題”。 

在公司 2022 年第三季度的財報電話會議上，埃隆·馬斯克提到了下一代汽車平台，該平台將使未來車型的製造成本僅為目前製造 Model 3 所需成本的一半。生產將更加精簡和高效，從而導致生產力和成本收益。 

從消費者的角度來看，更便宜的型號是可取的。 S&P Global Mobility 的研究強調，在價格低於 50,000 美元的更平易近人的車型方面，特斯拉“尚未真正參與競爭”。正因為如此，包括福特 [F] 在內的其他汽車製造商正在爭奪美國電動汽車主導地位。 

 

關注基金：Ark Autonomous Tech & Robotics ETF 

截至 12 月 12 日，特斯拉是 Ark Autonomous Tech & Robotics ETF [ARKQ] 的第二大持股，其權重為 8.84%。該基金今年迄今下跌 42.6%，過去一個月下跌 5.2%。 

它也是方舟創新 ETF [ARKK] 的第二大持股，權重為 7.37%。該基金年初至今下跌 62.7%，過去一個月下跌 12.6%。 

該股目前是 Amplify Lithium & Battery Technology ETF [BATT] 的第四大持股，權重為 5.40%。該基金今年迄今下跌 26%，但過去一個月上漲 4.43%。 

儘管今年所有基金表現不佳，但分析師仍對特斯拉股票抱有希望。據英國《金融時報》報道，37 位分析師的 12 個月目標價中值為 275.00 美元，較 12 月 12 日的最新收盤價 167.82 美元上漲 63.9%。 

 


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