蘋果商店全面下架MT4/5，投資者將如何應對？ ---對話CMC Markets大中華總裁程必逸先生

近日以來，MetaTrader 4 (MT4)和5 (MT5)目前在蘋果商店中已無法找到並下載，這將會對我們CMC Markets 目前使用MT4平台的投資者產生怎樣的影響？該如何思考日後投資風險的管控並選擇怎樣的投資平台作為可替代的方案呢？今日我們有幸以文字的方式採訪到CMC Markets大中華地區總裁程必逸先生，一起來看看他如何評論此次事件對CMC Markets投資者的影響。

提問：

MT4/5在蘋果商店下架後，對於CMC Markets MT4 客戶有何影響？

程必逸：

對於CMC Markets 的MT4投資者來說，主要有兩點需要和大家闡明：

首先，CMC Markets的MT4客戶依然可以通過安卓系統或台式機（非蘋果系統）正常登錄自己的賬號進行操作。

其次，CMC Markets的MT4平台是與眾不同的，在賬戶開設之初就已綁定了CMC Markets自主研發的「新一代」交易平台賬號作為主賬號，客戶在MT4上的所有信息（交易，倉位，資金等）均會在此主賬號中被同步記錄和體現。假設MT4平台出現無法登錄或數據丟失的情況，CMC Markets的MT4客戶仍然可以通過登錄主賬號來獲得所有信息，使得客戶的交易和資金安全獲得保障。

提問：

那麼對於市場上仍在使用MT4/MT5的投資者來說，除了MT4/5以外，是否有可選擇的替代方案來規避此類事件所帶來的風險呢？

程必逸：

是的。對於所有的投資者來說，風險管控與投資平台穩定的重要性是毋庸置疑的。在這種情況下，可以選擇 CMC Markets投資過億美元自主研發的＂新一代「交易平台。該平台是CMC Markets的核心品牌產品，集合了當前市場的領先技術，並歷年來包攬多項平台技術獎項，深受投資者的信賴及喜愛。

提問：

正如您所說，交易平台的安全性，穩定性極為重要，「新一代」平台是如何保證平台的安全與穩定性能呢？

程必逸：

關於「新一代」平台的安全方面，可以簡單總結為以下四點：

第一，自身擁有獨立服務器中心，嚴格遵守客戶數據保護條例；

第二，交易參數和費用透明並在交易平台上向客戶始終公示；

第三，客戶在交易平台上具有根據市況詢價和成交的主動權；

第四，全球頂級監管，客戶根據開戶屬地接受包括英國FCA, 德國BaFin, 澳大利亞ASIC, 新加坡MAS, 新西蘭FMA, 加拿大IIROC等CMC全球14個分支機構所轄地的監管保護。

提問：

除安全穩定以外，您認為「新一代」平台還有哪些具有特色的性能可以為投資者提供更好的交易支持呢？

程必逸：

感謝提問，關於「新一代」平台的具體功能，歡迎大家到我們的官方網站進行更全面的了解。在此，可以先為大家簡要概述幾個重點特色功能：

10種圖表類型，24種繪圖工具，47項技術分析工具，26種技術疊加工具，20年歷史數據記錄，強大的智能形態識別掃描;

交易單和價格提醒功能，限價邊界功能即價格邊界內的訂單必須被執行以適應快速波動的市場，訂單的個人偏好設置功能，在圖表上交易和管理訂單，平倉偏好設置等功能;

模塊關聯功能幫助客戶簡單高效的掌控平台功能;

價格深度階梯讓客戶隨時了解市場流動性；

提問：

感謝您的介紹，請問除了交易功能以外，CMC Markets還能為投資者提供怎樣的技術或教育資源支持呢？

程必逸：

CMC Markets「新一代」交易平台可交易超過10，000種全球金融產品，涵蓋不同國際市場，五大資產類別，為投資者提供更為全面的投資產品類別選擇。作為倫敦證券交易所上市的頂級券商，除英文服務外，我們也提供大量的中文教育資源及中文客戶服務，旨在針對於華人投資者提供更全面的支持。

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實時的經濟日曆及提醒，幫助您隨時掌握全球市場重要經濟數據的公布;

24/5中文客戶服務

「新一代「交易平台上提供24小時後台支持，您可以隨時在線聯繫公司客戶服務人員；

平台有電腦版，手機版，平板電腦版，幫助您隨時隨地隨心所欲地進行交易。

感謝程必逸總裁對於該事件提供的專業見解及深度分析！同時歡迎投資者前往CMC Markets進行更詳細地了解，以更好地把控交易選擇與交易風險。CMC Markets也將持續為您跟進最新的市場資訊與報道，敬請期待。



