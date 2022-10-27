蘋果第四季度財報來臨，股價能否延續反彈？

蘋果將於10月27日發布第四季度財報。投資者將密切關注9月上市的蘋果最新款iPhone 14是否會帶來新的增長周期，或者全球宏觀經濟狀況是否開始給高端電子產品市場帶來壓力。分析師目前估計，蘋果季度營收將達到888億美元，每股利潤為1.27美元。去年同期，營收為834億美元，每股收益1.24美元。

蘋果的iPad和MacBook的銷售好於預期也可能提振業績。近幾個季度，iPad和MacBook的銷售因零部件短缺而放緩。蘋果在7月份表示，供應短缺可能會使公司的銷售額減少40億美元，但一些分析人士認為，該公司會說，他們本季度能夠更好地管理供應鏈。第三季度iPad業務營收也超出預期，儘管降至72.2億美元。與此同時，MacBook營收較預期的73.8億美元下降10億美元。可穿戴設備、家居和配飾業務的營收略低於81億美元。服務業收入同比增長，但低於預期的196億美元。而美元走強和經濟降溫可能給服務業的增長帶來一定壓力。按地區劃分，大中華區和日本的銷量都出現了下滑，這增加了蘋果可能在日本打折銷售產品的可能性，就像今年早些時候在中國做的那樣。和往常一樣，蘋果沒有對第四季度的業績提供任何指引。

今年9月，該公司及時推出了新產品，趕上了感恩節和聖誕節的購物季。這一時期往往是蘋果一年中表現最好的一個季度，在9月16日開始銷售之前介紹了新的iPhone 14系列和Apple Watch Ultra。而蘋果公司將新款iPhone 14的價格與之前的系列保持不變，這表明該公司已經考慮到了了消費者對生活成本的擔憂。據報導，由於需求低迷，蘋果將削減iPhone 14的產量。相反，蘋果專注於iPhone 14 Pro，這款搭載了新的A16仿生芯片的產品似乎可以帶來更好的銷量。

蘋果股價自10月13日在觸及134後迅速反彈，當前價格在150。該股自今年高點以來累計下跌約16%，相較於納斯達克（-30%）表現出一定的韌性。蘋果仍然擁有充足的現金流，每年在股票回購和分紅上花費數十億美元，投資者在科技板塊中可能仍傾向於將蘋果納入考慮中，因為它表現的足夠穩定。

目前股價仍呈現反彈趨勢，上方參考250均線阻力158附近。

蘋果 Apple lnc —— 日線圖

來源：CMC Markets（10月27日）

點擊查看大圖



