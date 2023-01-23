一週展望：科技大公司財告是否會繼續支撐美股反彈？

上週，華爾街的漲勢失去動力，道指和標準普爾 500 指數收低。然而，由於對美聯儲加息放緩的樂觀情緒以及科技公司財告的樂觀預期，納斯達克指數再次跑贏美國其他兩大股指和歐洲市場。與此同時，亞洲股市因中國重新開放的樂觀情緒和大宗商品價格走強而進一步上漲，表明投資基金可能正在轉向貨幣政策更加利好的地區。

本週美國第四季度 GDP 將成為關注焦點，因為投資者將評估這個世界最大經濟體的經濟運行狀況。此外，微軟和特斯拉都將公佈第四季度財報，這將進一步撼動市場。

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重點關注

澳大利亞股市上漲：ASX200 指數連續第三週上漲，在強勁的產出數據和積極的指引下，BHP和力拓等澳大利亞礦業公司的股票領漲。該指數僅比 2022 年 4 月創下的歷史高點低 2%。

黃金延續漲勢：黃金期貨連續第四周上漲，創9個月新高。貴金屬在關鍵支撐 1,900 上方盤整，或有望逼近下一個潛在多頭目標 1,976。

原油突破 80：由於中國重新開放，需求前景改善，石油市場繼續上漲，抵消了了因美聯儲加息放緩的可能性帶來的經濟衰退擔憂的負面影響

比特幣上漲：比特幣週五上漲 6% 至 22,000 點以上，週末突破 23,000 點，達到 2022 年 8 月以來的最高點。由於風險偏好情緒盛行，以太坊上週飆升 16% 至 1,600 點以上。

經濟日曆（1 月 23 日至 1 月 27 日）所有時間均為澳大利亞 AEST

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