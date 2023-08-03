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“芯片熱”退潮？超威半導體、英偉達大跌，近兩日需關注能否守住關鍵支撐。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

03 Aug 2023, 13:45

週三，超威半導體（AMD）股價下跌7%，一方面原因受惠譽下調評級的影響，另一方面在於其發布的第三季度營收指引約為57億美元，低於Refinitiv調查的分析師預期的平均營收58.2億美元。並且，消費電子市場的疲軟造成了第二季度營收同比下降18.18%，為連續兩個季度下降。淨利潤同比下降92.67%。


即便如此，AMD的首席執行官Lisa Su仍表示公司目前處於波動的周期，下半年隨著個人電腦的複蘇以及即將推出的MI300 AI芯片將在第四季度增加產量，預計公司將實現業績的增長。


然而，對於投資者而言，在沒有看到實質性的轉變之前，公司自不斷上漲的股價與其經營方面的較弱表現形成明顯背離，並且AMD推出的新芯片能否與英偉達形成有效的競爭仍然令投資者存疑。今年AMD的股價已經上漲69%，行業龍頭英偉達上漲超過2倍，費城半導體指數上漲超過50%。


從下圖的走勢可以看出，AMD股價在高位已經形成了明顯的頂背離，股價呈放量下跌態勢並跌破了多周期均線，MACD死叉運行至0軸下方，意味著現階段價格或從牛轉熊。但日線結構來看，從去年10月以來形成的上升趨勢線還未被跌破。因此，現階段暫判定為短期的修正，價格或進一步測試趨勢線支撐95附近。

超威半導體 AMD —— 日線圖
來源：CMC Markets（8月3日）

英偉達股價昨日下跌4.81%，自5月25日以來股價整體呈現縮量，並伴隨著多次的單日空頭放量，昨日小幅放量下跌，反映近期賣盤意願較重。股價跌破了上升通道，但昨日收於30日均線之上，而MACD，RSI與股價走勢均出現明顯背離。近兩個交易日關注股價能否守住30日均線，若失守或進一步下探至60日均線支撐400美元附近。

英偉達 NVDA —— 日線圖
來源：CMC Markets（8月3日）


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