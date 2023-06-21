AMD全新GPU未能吸引投資者，股價持續走弱，後市如何

AMD 上週發布了全新GPU加速器MI300X，該芯片旨在加速生成 AI。 MI300X 的內存密度是英偉達H100的 2.4 倍，內存帶寬是其 1.6 倍。

但AMD 股價在上週二衝高至132.83後連續走弱，昨日收盤跌破120美元。而英偉達的股價上漲 10.1%，昨日收盤繼續上漲2.61%。這可能意味著市場中的投資者對 MI300X 的反應不冷不熱，畢竟該芯片要到今年晚些時候才能上市。並且需要關注它能否贏得足夠多的大合同來挑戰 Nvidia 的主導地位。據報導，AMD 已經將亞馬遜的雲部門 AWS 列為潛在客戶。

AWS 副總裁Dave Brown在對路透社的採訪中說道：“我們仍在合作研究 AWS 和 AMD 之間的確切位置，這是我們團隊正在共同努力的事情。”

然而，由於AMD在其活動發布會中並未透露其潛在的買家，以及提供銷售指引。這令華爾街感到失望，缺乏對已經排隊下訂單的大客戶的確認使華爾街感到失望。並且，資金方需要知道AMD的全新芯片是否已經在某些設計中取代了英偉達的H100。

Moor Insights & Strategy 的創始人兼首席執行官 Patrick Moorhead 認為，AMD 並不能通過該全新芯片對其競爭對手造成“致命一擊”。相反，該公司正在進行加大投資，以便在超大規模雲 AI 加速器市場上與英偉達進行長期競爭。

人工智能需求將蓬勃發展



Moorhead 預測，到 2028 年，超大規模雲 AI 加速器市場的潛在市場總額可能達到 1250 億美元。隨著生成式 AI 服務趨勢持續增長並給處理 AI 流量的數據中心帶來更大壓力，市場研究公司 TrendForce 預測 AI 服務器出貨量將在 2023 年激增 38.4%，估計達到 120 萬台。 Nvidia 預計將佔據 60% 至 70% 的大部分市場份額。預計今年配備 Nvidia 旗艦 H100 和 A100 GPU 的 AI 服務器出貨量將增長 50%。 TrendForce 研究於 5 月 30 日發布，在 MI300X 發布之前，該公司未提供對AMD 的預測。

與此同時，蘇姿豐富認為數據中心 AI 加速器市場從現在到 2027 年將增長五倍，屆時其價值應該達到 1500 億美元 。她表示，目前正處於人工智能發展週期非常早期的階段。

英偉達的首席執行官黃仁勳在 5 月份的 2024 年第一季度財報電話會議上也表示，隨著支出從傳統計算轉向加速計算，數據中心行業正處於“10 年轉型的開始”。

未來，數據中心可能需要優化以支持生成式人工智能應用，並能夠有效地訓練人工智能。數據中心需要大量能源並使用大量水來保持冷卻並確保它們平穩運行。

Meta宣布將建立一個優化的數據中心，該數據中心將支持液冷 AI 硬件以及將數千個 AI 芯片連接在一起的高性能 AI 網絡，用於數據中心規模的 AI 訓練集群。

股價走勢分析

AMD股價近期連續走弱，股價在6月13日出現高位放量並衝高收陰，隨後股價持續縮量回落。昨日股價跌破120，收於20日均線之下。目前關注支撐116，若失守該水平或有回補缺口的需求。從結構上看，目前股價仍處於上升結構中。下方支撐可參考趨勢線支撐95 – 100。



超威半導體 AMD —— 日線圖

來源：CMC Markets



