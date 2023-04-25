微軟、Alphabet財報來襲，能否對股價帶來進一步上行潛力

微軟23財年第三季度業績



美東時間4月25日盤後，微軟將發布23財年第三季度業績報告。自微軟於 1 月 24 日公佈第二季度業績以來，雖然存在一些業務板塊的薄弱表現，但微軟第二季度的業績整體上是積極的，截至4月24日收盤，股價今年已上漲 17.4%，略低於去年 8 月的高點。



第二季度（截至 12 月底的三個月）收入為 527.47億美元，同比增長1.97%，其中云計算收入增長 22% 至 271 億美元。然而，淨利潤從一年前的 187.7 億美元降至 164.3 億美元，部分原因是微軟的大規模裁員使其支付了約 12 億美元的遣散費。個人計算業務收入下降 19% 至 142 億美元，而 OEM（原始設備製造商）收入下降 39%。



管理層在上一個財報會議中表示，未來幾個季度的增長可能會進一步放緩。該公司表示，即使是其云計算平台 Azure 等強大的業務領域也可能面臨阻力。微軟還表示，現有客戶要求折扣，並補充說訂閱服務可能會放緩。



受Azure和其他雲服務收入改善的推動，預計第三季度營收有望超預期，該公司預計第三季度收入將持平在 505 億美元至 515 億美元之間。每股收益預計為 2.23 美元。據該公司稱，Azure 的實力將有助於抵消個人計算業務的持續疲軟，預計該領域的收入將達到 120 億美元左右。即將召開的第三季度財報電話會議可能會更多地揭示微軟對視頻遊戲發行商 Activision Blizzard 的收購陷入僵局。



微軟的股價自去年10月觸底以來呈現震盪上行節奏中，股價在今年2月下旬縮量橫盤企穩後並出現連續放量上漲趨勢，在3月17日放出大量後受十字反映當前位置具有的空頭拋壓，隨後股價陷入橫盤縮量整理，並在月底向上突破平台區域，但目前股價的上漲似乎陷入了停滯，技術面上到達了通道上軌的壓力處。



對於接下來的走勢預判或存在兩種可能，三季報業績不及預期，前景表述中偏保守或導致股價出現回落調整至260。第二種情況即業績表現突出，Azure增長強勁或促使股價向上突破橫盤並挑戰去年8月的高點，但預計在未來增長放緩預期的背景下很難持續下去，即衝高後下跌至260。

微軟 MSFT —— 日線圖

來源：CMC Markets（4月25日）

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Alphabet23財年第一季度業績

當谷歌母公司 Alphabet 在 2 月 2 日公佈22財年第四季度和全年業績時，股價飆升至 9 月以來的最高水平。現在，股價在 3 月初因受銀行業恐慌帶來的情緒拋售後，目前已經回到了 2 月份的高點。儘管如此，其股價在4月的上漲陷入了停滯，目前處在略低於 110 美元的水平。



上個季度的主要關注點是廣告和 YouTube 收入，近幾個月來，由於廣告商削減預算，這些業務的收入面臨壓力。第四季度收入為 760.5 億美元，略低於預期的 765 億美元，淨利潤降至 136 億美元，即每股 10.05 美元。廣告業務收入的下滑為主要拖累項，YouTube 廣告收入為 79.6 億美元，低於一年前的 86 億美元，而廣告收入略高於 590 億美元，但低於去年同期水平。雲業務比去年有所改善，收入增至 73 億美元。



投資者可能希望谷歌人工智能聊天機器人 Bard在發布後出現的問題得到解決。第一季度的業績也將顯示，在公司在本季度解僱 約12,000 名員工後，將支付高達 23 億美元的遣散費。第一季度的每股收益預計為 1.10 美元。



當前股價走勢從日線結構來看仍然處於下跌5浪中的4浪整理階段，目前價格已經來到通道上軌壓力區域附近，成交量上看出現縮量。因此，其策略方向與微軟類似，目前採取逢高看空的策略為主，短期目標：90。

Alphabet Inc A —— 日線圖來源：CMC Markets（4月25日）



