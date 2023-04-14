美國AI概念熱潮退卻？謹防接下來的殺估值風險。

自ChatGPT導致AI概念爆火後，美國多家AI概念股均出現了成倍的漲幅。但因GPT涉及用戶隱私洩露，導致在3月底由於多個國家收緊對其的管控，包括意大利、加拿大、德國等國家。並且也有包括馬斯克在內的1000多名的科學家呼籲暫停對GPT模型的訓練。多個AI概念股在4月遭遇滑鐵盧，包括C3.ai，Bigbear.ai，SoundHound AI等。

在每個行業的發展歷程中，都會經歷一個“依靠概念炒估值 – 高估值消化 – 炒盈利”的階段。而現在AI概念處於行業發展的初期階段，通過概念炒作推升估值。而現有AI股在經歷了幾倍漲幅後，均出現了超50%以上的漲幅回吐，或意味著估值炒作已經陷入尾聲。接下來則是殺估值的階段，則意味著股價將經歷相當一段時間的調整，隨後在該行業進入正軌後，擁有了成熟穩健的商業體系，並且能有穩定增長的盈利預期後，開始進入第三階段的炒盈利，這個時候股價才有可能再次上漲。

而從當下的基本面環境來看，美國國內的貨幣環境處於收緊的階段，大多數科技企業均出現縮減開支，下降盈利預期。即使美聯儲有望在5月最後一次加息，但結束加息並不意味著經濟向好。在高利率環境下企業的經營壓力將逐漸顯現，而央行只有在經濟陷入明顯的下行壓力時才會釋放流動性，為科技企業帶來低融資環境。顯然，現在還沒有到達這個階段，因此不存在業績兌現從而支撐股價上漲的這一條件。

美國AI股現在面臨著內外雙重壓力，內因是國內收緊的金融環境、算力的限制；外因是各國政府的限制性措施。並且現在也沒有健全的對AI行業的法律法規，因此，該行業仍有較長的路要走。

我們從股價的表現來看，AI概念股近期在止跌後陷入盤整，但反彈仍然顯示乏力。昨日美科技股出現一定幅度上漲，因近期大幅下滑的通脹數據以及昨日的PPI數據超預期下降，促使市場下降了短期利率預期，支撐科技龍頭股上漲，例如穀歌、微軟、蘋果等，但AI概念表現不溫不火。



C3.AI —— 日線圖來源：CMC Markets（4月14日）

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SoundHound AI —— 日線圖來源：CMC Markets（4月14日）

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Bigbear.ai —— 日線圖來源：CMC Markets（4月14日）

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但我們對於科技股的現階段結論是，通脹超預期下行，短期利率預期下行或支撐科技股延續短期反彈態勢，但在周三美聯儲放鴿時對市場的反映來看，經濟基本面將主導股市的中期走勢。在美聯儲結束加息後，對經濟衰退的擔憂將對股市帶來持續性的下行壓力。因此，這一波反彈或進入到尾聲階段。

該人工智能ETF因主要持倉股為美科技龍頭，促使昨日收陽創4月5日高點，但預計接下來反彈的空間有限，突破4月1日高點的難度較高，策略上傾向於逢高看空。

GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF —— 日線圖來源：CMC Markets（4月14日）

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