今日市场展望：加息75bps落地，美股绝地反击！美元失守105，澳美重回0.7

周四，美联储6月利率会议加息75bps，在随后的发言中，美联储主席鲍威尔发言整体偏鸽，引发市场的强势反弹。

在周二的文章中，我们有分析过美联储在此次利率会议在两种不同幅度加息的举措下会对市场造成什么影响，昨日美股的走势迎来印证。

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参考阅读： 加息预期剧变，留意短期的市场“情绪底”，纳指关注反弹机会

虽然美联储实行了1994年以来最大的加息幅度，鲍威尔表示要坚定地致力于通胀回落，但在后续发言中表示，下次会议最有可能是50bps或75bps，预计加息75bps不会成为常态。

所以可以明确的看出，除非逼不得已，鲍威尔不希望通过使用过于激进的方式进行加息。在谈论能源价格时，鲍威尔也表示通过货币政策不能影响能源价格，因此，这一块需要美国政府的努力了。

而失业率上，鲍威尔表示，如果通胀率下降，失业率上升至4.1%。这一说法跟我们此前失业率见底的说法一致。即美国在其他领域招聘已经处以饱和阶段，难以弥补就业缺口的工人属于招不到人状态。这种现象通俗的来解释就是，能招到的都招差不多了，招不到的也就这样了。因此，劳动力过热现象将慢慢转变，从非农的新增就业数量就可以看得出来，员工议价能力将减弱，工资涨幅受限，缓解工资-价格螺旋上升压力。而薪资的上升停滞也或将引发员工流动率加大，引发失业率上升。

昨日纳斯达克指数在利率决议公布后，先在短暂冲高后迅速下跌，触及11350附近，而随着鲍威尔的发言，实现迅速的反包，符合我们先前判断先急跌后涨的”V“反走势。最高涨至11756.92。

对于此次美股反弹，笔者倾向为短期的“情绪底“，因此持续性不能保证。虽然鲍威尔给市场恐慌情绪降温，表明75bps的加息不会是常态。但由于通胀暂时未有好转迹象，如果在下个月的通胀数据未能好转，即7月加息75bps的预期得以强化，届时会引发市场的抛售，因此，此次美股的反弹属于短期操作。纳指上方第一目标为回补缺口处11830，第二目标为12000。

纳斯达克指数 NDAQ —— 4小时图

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美元指数昨日冲高回落，在触及日内高点105.56后迅速回落。我们在周二的分析中有提到过美元的强势目前处于末端行情，美元近期的强势上涨主要由紧缩预期引发的，但中长端走势需较好的经济基本面推动。除非在后续阶段美联储连续加息75bps的激进操作。而当前市场也下调美国在第二季度的GDP增速，亚特兰大联储GDPNowcast模型：预计美国第二季度GDP增速为0%。(上月预期为增长2.5%)。因此，美元指数将面临修正，第一回落目标价为103。

美元指数 USDX —— 4小时图

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澳元兑美元在0.684附近形成双重底部，目前价格重新站上0.7。本周需关注澳美能否稳在0.7上方。政策上澳联储正式进入加码紧缩的步伐，预计后续数月连续加息50bps，这将为澳元带来支撑。周线级别虽整体趋势向下，但目前价格处于震荡下行下轨支撑处，而从K线形态来看，下方买方力量较大。因此，如若本周收线能站稳0.7，周K实现反包，澳元的反弹或将延续，第一目标价：0.716

澳元兑美元 AUD/USD —— 4小时图

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澳元兑美元 AUD/USD —— 周线图

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