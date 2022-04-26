欧元区4月通胀数据前瞻，政策转鹰，潜在的欧元抄底机会或到来！

欧元区4月份调和消费者价格指数(HICP)将于北京时间4月29日17：00发布。根据彭博社的数据显示，预计欧元区4月份总体HICP通胀同比7.5%，而高盛预计4月的总体HICP通胀同比降至7.01%，前值为7.44%。

根据高盛的数据统计，剔除能源、食品、酒精和烟草的核心通胀率将升至同比3.25%，较3月份的2.95%上升30个基点。

4月份能源通胀同比下降至38.4%，低于3月份的44.4%。这是由各国特定的汽油补贴、第二季度意大利家庭能源参考价格下降以及更有利的批发能源发展等因素共同推动的。

食品、酒类和烟草的通胀4月份很可能保持在同比5.0%的稳定水平。通胀预计将受到食品价格连续上涨的持续推动。

在欧元区的主要成员国中，预计德国整体通胀率将下降0.2个百分点至同比7.4%，核心通胀率将上升至同比3.8%。预计上个月能源指数的连续走强会有所回落。

预计法国4月份整体通胀率将降至同比4.7%，核心通胀率将升至同比2.8%。总体通胀率的下降很大程度上是由汽油补贴推动的，与3月份相比，4月份汽油和柴油价格分别下降了12.6%和-10.9%。

预计意大利整体通胀率将下降0.7个百分点，至同比6.1%，而核心通胀率将上升至同比2.1%。考虑到第二季度家庭用电和燃气参考价格下降了10%左右，预计4月份能源通胀将转为负值。

预计西班牙3月份的总体通胀率将达到年同比8.7%，核心通胀率将升至年同比3.5%。在燃料价格下跌和能源批发成本下降的综合作用下，西班牙能源价格将连续出现负增长。

展望未来，预计短期内核心和总体通胀压力将继续上升，今年下半年同比通胀率将开始逐渐缓解。而为了应付现阶段持续攀升的通胀压力，年内欧洲央行加息呼声愈演愈烈。

图片来源：Bloomberg, Eurostat, Goldman Sachs Global Investment Research

消息人士称，欧洲央行决策者渴望尽早结束债券购买计划，最早在7月升息，但肯定不会迟于9月。

欧洲央行今年以来一直在以可能最慢的速度取消刺激措施，但通胀飙升正给政策制定者带来压力，要求他们结束进行了近10年的非常规支持试验。几位消息人士表示，较长期预测仍显示通胀回落至低于欧洲央行2%的目标，但在4月14日的会议上与政策制定者分享的最新估计显示，2024年的通胀仍将高于目标。

目前还没有任何政策提案被提交，欧洲央行下一次会议为6月9日。

欧洲央行行长拉加德在周五表示，债券购买应在第三季度初结束，今年可能加息。

几乎所有消息人士都表示，他们预计今年至少两次加息，但一些人认为，第三次加息也是可能的，不过这在很大程度上取决于市场对加息的消化。而三次加息，每次加息25个基点以上，这将使负0.5%的存款利率自2014年以来首次回到正区间。

欧洲央行长期以来表示，退出刺激只是在使政策正常化，这是一个不明确的概念，没有设定的参数。

然而，接受路透社采访的政策制定者表示，正常化应该意味着回归中性利率，这种利率既不会刺激增长，也不会抑制增长。他们认为这一利率在1%到1.25%之间，比当前利率高出150到175个基点。

不过，只有在债券购买计划结束后，利率才会上升。所有不愿透露姓名的9位政策制定者都表示，债券购买应该在6月30日或7月1日完成。这意味着欧洲央行将在7月21日的会议前准备好加息。

从下图欧元兑美元月线级别走势可以看出，欧元兑美元已经来到了近20年来的支撑线附近（图中蓝线），而上一个低点，是2020年3月疫情爆发以来的低点1.063附近。

从月线级别的RSI指标来看，指标已经处于超卖的区间。我们回顾过往历史来看（图中标红圈区域），在月线RSI指标处于超卖或接近超卖区域时，欧元兑美元通常都呈现一定程度的反弹的区间。

因此，技术面的抄底逻辑成立。而从基本面来看，欧元区转鹰明显。或将在6月的会议宣布关于加息的细节，年内加息已为大概率事件。而在加息的预期下，欧元兑美元的走势或将在这两个月开始提前兑现。

而美联储在近一个月的强势鹰派给市场带来了剧烈的波动，美元走强，其他兑美元货币大幅下挫，股市，债市下跌。但我们需要关注的是，美联储在谈及利率时，提到一个中性利率的概念，即不限制也不刺激经济增长的利率，而政策制定者们尚未对这一利率设定出一个统一标准值。但我们可以预计的是，美联储的激进货币政策不会全年保持下去，随着在加息初期采取激进的措施，在下半年或将有所放缓（只要通胀数据有所回落，美国中期选举前，政策或不会激进）。

因此，美元的强势走势或面临一定程度的降温，这也为其他兑美元货币带来喘息的机会，欧元兑美元或迎来抄底时机。

欧元兑美元 EUR/USD —— 月线图

图片来源：CMC Markets



