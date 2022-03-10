美联储议息会议前的最后一个重要数据，美国2月CPI续刷40年来新高。

美国2月CPI同比录得7.9%，符合市场预期，前值为7.5%。创1982年6月以来最快涨幅。环比录得0.8%，前值为0.6%，与预期一致。

2月核心CPI环比上涨0.5%，与市场预期的0.5%一致。同比上涨6.4%，前值为6%。

能源价格的飙升是推升CPI的关键因素之一。在俄罗斯入侵乌克兰并引发对全球能源中断的担忧之前，石油和天然气价格就一直在上涨，因为对燃料油和其他能源产品的需求超过了紧张的全球供应。2月，能源指数上涨3.5%，创下10月以来最大月度涨幅。与去年相比，能源指数上升了25.6%。

2月份，食品价格指数环比上涨1%，也比1月份0.9%的涨幅略有回升。这反过来又受到国内食品价格的推动，食品价格上涨了1.4%，这一指数的年增长率达到了8.6%。

即使剔除波动性较大的食品和能源价格，核心CPI在2月份也出现了加速。2月份的核心CPI比去年同期上涨6.4%，也创下了自1982年以来的最高水平。住房价格是通货膨胀中较为棘手的类别之一，在2月份有所回升，租金价格环比上涨0.6%。随着Omicron病毒病例的消退，推动了旅游需求的增加，航空公司票价上涨5.2%，比1月份上涨了一倍多。然而，二手车和卡车价格自9月以来首次下跌，环比下跌0.2%。随着汽车供应短缺推高二手车价格，二手车和卡车价格受到密切关注。

然而，即使考虑到当前劳动力市场的紧张和许多工人工资的上涨，通货膨胀的增长速度仍然快于收入的增长速度。美国劳工部上周的数据显示，平均时薪在2月以5.1%的年率增长。

图片来源：EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Current Employment Statistics public data series

在高物价的背景下，美国2月的居民消费者信心指数继续呈现疲软的下降趋势。虽然薪资增长强劲，但无法承受家庭在租金、食品、电力、汽油以及各种商品和服务上面临的更高成本。美国人的购买力持续下降，悲观的消费者信心指数反映出了这一现实。

美国密歇根消费者信心指数

图片来源：TradingEconomics

俄乌战争的爆发始于2月底，俄乌危机的愈演愈烈，对俄金融和能源的制裁将使美国3月的通胀进一步加速。在本周二，拜登正式宣布美国禁止进口来自俄罗斯的石油，并且呼吁美国的页岩油巨头增量增产。

但美国的页岩油商并没有增产计划，得益于不断增高的油价，多数石油公司都实现了利润的大幅度增长。页岩油商的谨慎增产主要源于在疫情前曾大幅举债从而钻探新的油井，而在疫情爆发时，油价的大幅度下跌使美国很多的中小页岩油商资不抵债宣告破产。

而自拜登上台之后，大力推动美国的清洁能源发展，主张替代化石燃料。而这也极大的打压了美国国内石油行业的发展。因此，美国石油巨头对拜登的增量增产提议不予理睬。

因此现在造成了一个尴尬的局面，作为石油出口国的美国反而选择去海外寻找原油供应，例如委内瑞拉、伊朗、欧佩克+。但沙特一直拒绝与拜登通电话。

在此背景下，美国3月的CPI或将来到“8”的时代。



