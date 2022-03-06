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一周展望：俄乌第三轮谈判、美国2月CPI，欧洲央行利率会议，苹果春季发布会

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

06 Mar 2022, 21:00

周五，美国三大股指集体收跌，纳指跌1.9%，报13803.3点；标普500指数跌1.04%，报4322.91点；道指跌0.77%，报33568.8点。周一，美国三大股指期货集体低开，纳指，标普500指数均跌超1%。

现货黄金持续攀升，截至当前，现货黄金触及2000美元整数关口，刷2021年8月以来新高，截至当前，价格为1988美元/盎司；现货白银触及26整数关口，日内涨超1.2%。

周日，美国国务卿布林肯表示，拜登政府及其盟友正在积极讨论对俄罗斯石油禁运。同时伊核协议在周日陷入不确定性，伊朗石油短期恐难以会回归市场。国际油价周一大幅高开，布伦特原油最高触及140.69美元/桶，当前报价为131.6美元/桶；美国WTI原油最高触及131.83美元/桶，当前报价为125.8美元/桶。

俄乌第三轮谈判将在3月7日举行

乌克兰代表团确认将于7日举行第三轮俄乌谈判，会谈地点在白俄罗斯。俄罗斯外交部表示，俄方期待通过会谈恢复顿巴斯地区的和平。

然而，乌克兰谈判代表团成员表示，协议几乎不可能达成一致的唯一问题是对克里米亚、“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的承认。

回顾当前俄乌局势，俄罗斯总统3月6日在与土耳其总统埃尔多安通电话时表示，只有乌克兰停止战斗并满足俄方要求，俄方的特别军事行动才有可能暂停。埃尔多安督促普京停火。

普京在5日表明，俄罗斯的特别军事行动正按计划顺利进行，打击乌克兰境内军事基础设施的目标已经基本完成。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6日表示，俄方共摧毁乌境内军事基础设施2203处目标。包括76个指挥所和通信中心，111套防空导弹系统和71个雷达站。此外，俄军还击毁了69架在地面的飞机、24架在空中飞行的飞机以及62架无人机、778辆坦克和其他装甲车辆等军事装备。

当地时间6日，俄罗斯总统普京与法国总统马克龙进行通话，法国总统府表示，俄方将轰炸敖德萨港。

俄乌谈判乌方代表团成员、乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚当地时间6日表示，乌方不会再致力于提交加入北约的申请，而是将讨论某种“非北约模式”。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，乌克兰加入欧盟需要时间，加入欧盟有明确的规定和流程“无法绕过”，并不是一朝一夕的事情。她也并没有就这一进程最早何时能取得成果给出明确答复。

美国2月CPI 重磅来袭—— 周四

周四北京时间21：30，美国将公布2月CPI年率和月率，市场预期2月CPI同比上涨7.9%，前值为7.5%，环比上涨0.8%，前值为0.6%。

从数据来看，由于俄乌冲突造成的国际能源和粮食价格的飙升，通胀并没有丝毫缓解的迹象，该数据也将成为市场关注的焦点，将成为下周美联储议息会议的参考指标。

从上周五公布的非农数据来看，2月非农新增67.8万人，为去年7月来最大增幅。失业率录得3.8%，为2020年2月来新低。美国良好的就业报告加强了美联储加速收紧货币政策的预期。但鲍威尔近期的讲话基本向市场传达了加息25个基点的信号。由于地缘政治冲突给经济带来不确定性，基本否决3月加息50个基点的可能性。美联储将观察在此次加息后，通胀是否能在3月和4月见顶回落，如若持续恶化，5月将有加息50个基点的可能性。

图片来源：汤森路透

图片来源：汤森路透

欧洲央行利率决议 —— 周四

周四北京时间20：45，欧洲央行将公布利率决议，此次会议预期将维持利率水平不变。21：30欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。

随着地缘政治冲突的不断发酵，欧洲央行对于加息的计划保持谨慎。预计此次会议上对于取消先前的刺激政策计划恐难以坚定下去。随着拜登联合同盟国商量对俄罗斯石油实行禁运，欧洲经济恐面临雪上加霜的局面。

在避险情绪下，美元持续维持强势地位，欧元兑美元跌破1.10整数关口，这是2020年来首次，截至当前，欧元兑美元的价格已来到1.087附近，最低触及1.0821。

欧元兑美元 EUR/USD —— 周线图

图片来源：CMC Markets

 

苹果春季发布会 —— 周三

周三北京时间凌晨2点，苹果公司将举行春季新品发布会。

此次发布会目前已知将有三款产品——5G版iphone SE，新版iPad Air平板和Mac电脑。

5G版iphone SE将是苹果旗下最具性价比的手机，是一个面向旧机型用户的廉价升级方案，保留Touch ID实体指纹按键，将采用iphone 13系列的5nm A15仿生芯片，售价为3000多。

由于5G版iphone SE和新版iPad Air已经被市场爆料的差不多，如果在此次会议上不能给用户带来更大的惊喜，苹果股价恐难以摆脱“逢发布会必跌”的情形。据爆料，此次发布会或有第四个产品，新一代显示器或新Mac Pro。

而结合当前的宏观环境来看，美股在俄乌冲突的背景下持续面临下行风险，大盘的疲弱也将影响苹果公司的股价。苹果股价日线已经形成两日连跌，RSI指标呈现空头。因此价格恐有继续下跌风险，下方支撑可关注此前上行轨道的支撑处150附近。

苹果 AAPL —— 日线图

图片来源：CMC Markets


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