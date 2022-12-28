2023全球市場展望：油氣行業喜迎豐收年，未來何去何從？

2020年，全球經濟因新冠疫情封鎖政策陷入停擺，能源價格大幅下滑，油氣行業瀕臨崩潰。所幸，去年年末，油氣行業經歷了一場拉撒路式複蘇。

此後，油價強勢反彈。部分原因在於：2020年4月，布倫特原油價格跌至約15美元/桶，石油輸出國組織（OPEC）成員紛紛於2020年6月將石油產量削減至2250萬桶/天，遠低於2018年10月的3290萬桶/天。

EIA數據顯示，在此期間，俄羅斯的石油產量也從超1130萬桶/天的峰值水平大幅下滑至低於900萬桶/天，隨後穩步回升，於去年年底升至略高於1000萬桶/天的水平。

2020年初，油氣行業損失慘重，由於煉油廠和石油儲存能力已幾乎耗盡，OPEC或俄羅斯都不希望供過於求和價格暴跌慘狀再次重演。

此外，部分新基礎設施項目已被取消，其中最引人注目的是拜登政府於2021年6月取消了拱心石輸油管道項目的剩餘部分，如該項目完工，即可連接加拿大的石油儲備與美國墨西哥灣沿岸地區的煉油廠。

今年年初，布倫特油價反彈至每桶78美元，而隨著俄羅斯總統弗拉基米爾·普京開始在烏克蘭東部和北部邊境集結數千軍隊，歐洲的天然氣價格也創下新高。

目前，油價已重回80美元/桶以上，似乎是在彌補之前的油價下滑。去年，石油需求突然中止，產量隨之縮減，而為了恢復石油產量，各產油國和大型石油公司也不願過度放鬆手中的操縱桿。

油價和需求暴跌導致他們的資產負債表表現不佳，損失合計高達760億美元。

其中約700億美元來自不可行或擱淺資產的減記和減值；然而，埃克森美孚、BP和荷蘭皇家殼牌等公司面臨的挑戰仍然是，如何在不影響利潤率的情況下向可再生能源轉型。另外，它們還需要安撫環保團體，在向可再生能源轉型的過程中，這些團體提出的一些要求荒謬至極，對於改善現狀毫無用處。

儘管大多數人都知道我們需向更可持續的能源轉型，但現實是，我們的世界還沒準備好以可承受的速度按部就班進行轉型，這從過去20年里政府能源政策乏力導致目前能源價格高昂中便可見一斑。

激勵石油公司暫時關閉或關停一些污染最嚴重的資產是一個值得稱讚的目標，但前提是能推出相應的激勵方案，促進石油公司用污染較少的其他資產來替代污染嚴重資產，抵銷產能削減，同時還應確保可持續的太陽能和風能基本負載。

因此，應將液化天然氣和核能納入考慮範圍，但是兩者都沒有用以取代煤炭、石油和天然氣等能源的必要投資。例如，最近曝光的一段視頻顯示，英國時任副首相尼克·克萊格在2010年反對建造核電站，因為他認為該核電站到2021年也無法投入使用。當然，現在已經投入使用了。

投資缺乏加之俄烏衝突，導致油價飆升，政客們轉而指責油氣公司牟取暴利，同時在本已高達40%的稅率基礎上再徵收了35%的暴利稅。

這種短期主義表明了整個歐洲、美國以及英國的能源政策錯誤。

當然，人們有理由批評石油公司對可再生能源的投資不足，以及與未來資本支出回購有關的激勵政策，但是石油公司只有在預期可獲得可觀回報的情況下，才會投入大量資本或沉沒成本。這似乎是大多數政界人士無法想像的事情，可能是因為他們中的大多數人一生中從未有過一份正式的工作，或者他們不知道如何經營企業。

今年徵收的暴利稅將政府針對英國能源公司在英國的利潤實際徵收的稅率提高到了75%，油價已回吐年內全部漲幅，但BP和殼牌等公司的股價仍繼續走高。



年初至今——油價以及BP、殼牌和埃克森美孚股價走勢

來源：CMC Markets

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根據上圖可知，石油巨頭的股價大幅反彈，BP和荷蘭皇家殼牌公司的股價同步上漲，今年迄今的漲幅超過35%，但它們的表現仍遜於埃克森美孚公司，後者的業務主要位於美國，暴利稅風險對其造成的影響相當有限。

幸運的是，BP和殼牌是全球性公司，它們在英國的利潤佔比較小，但對於總部位於英國的小公司而言，暴利稅的影響則較大。

Harbour Energy和EnQuest等公司就沒有這麼幸運了。徵收暴利稅就是一種讓人思想麻木且目光短淺的做法。

英國小型油氣公司今年迄今的表現

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Harbour Energy是暴利稅的最大受害者。今年迄今，該公司股票漲幅一度超過90%，但此後跌至2020年11月以來的最低水平，導致其跌出了富時100指數。

Harbour Energy的發展史就像是一場過山車旅程，異常曲折。 2021年4月，Premier Oil和Chrysaor合併後成立了Harbour Energy。在過去的5年裡，為了開發Tolmount氣田等新資源（Tolmount氣田使英國天然氣產量增加5%），Harbour Energy難以為其在北海的業務提供資金，而公司股東們也因此經歷了一段艱難時期。天然氣價格上漲使得Harbour Energy得以收回投資，尋求在英國水域釋放新產能（90%的產量需借助5個關鍵樞紐），並償還其28億美元的遺留債務。但是，暴利稅必然將加劇這一困境。

2021年，Harbour Energy的年收入為34.8億美元，本財年似乎將增至54.4億美元，但鑑於當前不利的稅收環境，很難想像該公司為何會考慮採取新措施投資英國水域。今年7月，Harbour Energy位於印尼的Timpan探井帶來了一些好消息。該公司在該探井中發現了一個390英尺長的氣柱，如投資適當，該探井有望實現商業盈利。

儘管Harbour Energy等英國國內油氣生產商遭受重創，但今年BP和殼牌的表現依然強勁。

那麼，BP和殼牌今年的複蘇過程是怎樣的呢？石油和天然氣價格的反彈肯定有助於改善其資產負債表的表現。

2020年，BP最終被迫屈服於不可避免的局面，將股息削減至每股5.25美分，並宣布大規模裁員。

現在，當我們回顧過去12個月時，我們必須評估BP和殼牌是否已盡力協助可再生能源轉型，同時又不影響其向股東返還大量現金的利潤率。

日益活躍的環保團體和ESG投資者都對BP和殼牌施加了壓力，要求它們更注重環境保護，並在2020年之前實現碳中和。

第三季度，BP實現了81.5億美元的基本重置成本利潤，並承諾再回購25億美元的股票。

儘管其各項數據很矚目且與第二季度的業績接近，但由於會計調整，BP出現了21.6億美元的季度虧損，歸屬股東的利潤實際為零。

BP針對其天然氣和低碳能源部門進行了會計調整，該部門的表現很出色，利潤達62.4億美元，但由於遠期天然氣市場的波動和遠期天然氣價格的重新定價，該部門出現了29.6億美元的虧損。 BP石油生產和運營部門的利潤達52.1億美元。

此外，今年早些時候，俄羅斯石油公司也進行了調整，這意味著BP今年迄今的實際虧損高達132.9億美元，但政客可能不會關注這一令人不快的事實。

BP已針對最新的英國暴利稅撥出8億美元的調整額，這將導致北海今年的稅額達到25億美元。 BP還將繼續針對墨西哥灣漏油事件每年支付逾12億美元。

該公司本季度的資本支出達32億美元，使其今年迄今的資本支出總額略低於90億美元，同時該公司已將全年資本支出額上調至155億美元。

展望前景，BP仍承諾將60%的剩餘現金流用於股票回購，將其餘40%用於加強資產負債表

BP的淨債務有所下降，達220億美元，大幅低於去年同期的319.7億美元。

儘管利潤數據仍具備很強的政治性，但令人鼓舞的是，BP正在加大資本支出投資，儘管力度不大。

BP也確實需要加大可再生能源投資。

第三季度，BP天然氣和低碳能源部門的低碳能源資本支出達8600萬美元（前三季度的資本支出總額達9.58億美元），低於第二季度的1.42億美元，使其今年的低碳能源支出總額達到4.47億美元，而該部門的總支出為26.4億美元。第三季度，石油生產和運營部門的總資本支出小幅上升，略低於14億美元。

以目前的價格來看，第四季度的利潤可能面臨被暴利稅裹挾的各種英國長期能源戰略的爭議，儘管BP幾乎沒有任何跡象表明將改變其在英國的投資計劃，而殼牌已表示其正在改變在英國的投資計劃，法國石油公司道達爾也將其2023年的北海投資計劃削減了25%，削減額達1億英鎊。

殼牌今年的業績也很矚目。殼牌第二季度的業績創下新高，而在最近的第三季度數據中，該公司宣布了一項40億美元的股票回購計劃，調整後的利潤為94.5億美元，略低於市場預期。另外，該公司還宣布了另一項40億美元的股票回購計劃，計劃在第四季度完成。該公司的股息也上漲了15%。

今年至今，殼牌已回購185億美元的股票，股息增長15%，這表明了該公司管理層的側重點。然而，作為一種公關手段，當殼牌需針對其在英國的利潤繳納的稅率高達75%時，儘管其還未支付任何稅款，但目前的政策可能在通常持懷疑態度的人群中惡評大爆發。

與前幾個季度一樣，儘管天然氣業務受到了交易部門表現不佳的影響，殼牌的大部分利潤仍來自上游業務和綜合天然氣業務，利潤較第二季度下降了38%。

殼牌今年的資本支出指導額維持在230億美元至270億美元之間，但相對於其他領域的投資，可再生能源方面的支出仍然很小。從某種程度上來說，這種投資比例是有道理的，因為殼牌已決定開發北海Jackdaw氣田，並已批准澳大利亞的一項天然氣田開採交易。

殼牌第一季度的資本支出達50億美元，第二季度達70億美元，而其中用於可再生能源的資本支出僅為3.21億美元，低於第一季度的9.85億美元。第三季度的資本支出降至54億美元，但用於可再生能源投資的資本支出增至略高於10億美元。

可再生能源產生的利潤仍然很低，第三季度為4億美元，低於第二季度的7.25億美元，但第三季度用於可再生能源的資本支出卻有所增長，佔第三季度總支出的20%，這是令人鼓舞的。

2023年展望

如果說有一個領域的敘事需要改變，那就是可再生能源投資以及確保各經濟體有一個堅實的基本負載。

今年，“Just Stop Oil（停止石油）”等環保組織的滑稽行為再度升級，在一場更加成熟的辯論中，這些組織針對全球經濟如何適應氣候變化，以及保護社會中最脆弱的群體免受天價能源價格的影響進行了討論。

這種情況在中期內不會改變，儘管石油公司面臨的詆毀愈演愈烈，但它們仍然是全球經濟的關鍵組成部分，石油和石油副產品被廣泛用於各種日常產品，包括服裝、輪胎、汽車零件和日常用品。

這些產品的需求不但不會很快下降，還會隨著中國明年的全面重新開放而增加。因此，從某種程度上來說，事實並未改變。

在短期內，雖然BP和殼牌需要降低債務水平，但它們還需證明自己已參與解決方案，而這似乎也是它們正在努力解決的問題。

現實情況是，即使我們能按照“停止石油”組織的要求行事，我們的行動對全球排放的影響也微乎其微，因為中國、印度和美國等國的碳排量要高得多。相反，這些舉措還會把經濟推向深淵。

BP將開始增加可再生能源投資，儘管基數較低，但如果該公司想在2030年前實現其雄心勃勃的50GW目標，就需要投入更多資金。到2020年底，BP的裝機容量為2.5GW。

相比之下，Orsted是全球最大的海上風能可再生能源供應商之一，其目前的總裝機容量為13.7GW，其中6.2GW的裝機容量位於英國。通過風能、太陽能和可再生氫的組合，預計到2030年，Orsted的總裝機容量將增加到50GW，成本為3500億丹麥克朗（約合540億美元）。

綜上，BP和殼牌等公司還有很長的一段路要走，但這並不意味著其股價無法保持過去幾年的漲幅。



