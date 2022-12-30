2023全球市場展望：礦業與金屬業展望

據預計，全球宏觀經濟狀況將持續惡化至2023年，礦業和金屬業潛在下行風險開始逐步凸顯。由於大宗商品價格仍不穩定，礦業/金屬業相關股票需求開始減弱。礦業生產商開始受到利潤率收窄的影響，而勘探行業也開始因財務狀況緊張而限制/盡量減少活動。由於各國央行通過執行貨幣緊縮政策應對通脹，2023年全年的情況可能會有所波動，因此，整體大宗商品的價格會受到影響。

2023年，全球採礦活動水平的下降將凸顯加速全球能源轉型的重要性。供應側的限制將繼續滲透整個行業，進而影響大宗商品價格。需求側因素包括電動汽車和鋰/鎳的爆炸式增長，以及向可再生能源和技術的持續轉型。

隨著全球各國都在供應鏈環節爭奪製造生產和應用材料的關鍵資源，我們預計，隨著大宗商品價格企穩並回到新冠肺炎疫情之前的水平，礦業/材料行業在短期內會獲得項目開發支持。

宏觀因素

2022年，宏觀背景至關重要，推動並主導著全球大宗商品市場的發展。全球經濟衰退即將到來，2023年經濟發展的基本面因素將會受到影響。由於新冠肺炎疫情導致的供應鏈問題催生了瘋狂的通貨膨脹，許多主要經濟體一直在致力於解決其他問題，這些問題在2023年仍會存在並帶來影響。

銅的需求

近十年來，銅一直處於大宗商品行業的發展前沿，發展重點是銅的勘探和生產。除了鋰，銅也是電池技術的關鍵成分，預計銅需求將在2023年有所增加。隨著與全球能源轉型相關的金屬需求在中期內上升，礦業供應面臨重大阻力。環境、社會和公司治理（ESG）已經成為礦業/金屬業的一個重大問題。許多公司陸續開發新礦，也將面臨審查，這很可能會限制全球銅供應項目的數量。

全球脫碳情況如何？

最近，礦業/金屬業的脫碳成果顯著。全球各地出台各項舉措以達成脫碳，包括推出可再生能源技術等。這增加了對原材料的需求，給大宗商品領域帶來了新的挑戰。我們預計，可再生能源消費的增長將超過礦業增加供應的能力，導致2024年出現產出缺口。

電動汽車和電池技術

電動汽車和電池技術在全球早已屢見不鮮，但隨著我們邁向2023年，我們就會發現，相關的話題會很少談及了。由於需求和供應的減少，電動汽車的生產仍然低迷。中國針對新冠肺炎疫情採取的清零政策帶來了諸多的衝擊，預計在2023年，電動汽車電池金屬行業亦會遭受巨大打擊。我們可能會開始看到電動汽車從供應受限向需求受限的轉變。

勘探資金緊張

如上所述，宏觀不利因素是經濟衰退和全球通貨膨脹的核心。由於緩慢的經濟衰退，勘探行業遭受了沉重的打擊。在即將邁入2023年之際，2022年遺留了諸多的問題，通貨膨脹、貨幣政策收緊、地緣政治不穩定和經濟衰退等開始影響勘探融資。勘探將繼續集中在風險較低的地點，新勘探點的重大發現明顯減少。

2023年礦企併購將何去何從？

在全球宏觀背景下，礦企併購再次相對低迷。儘管如此，主要礦商還是採取了一些重大舉措，再次試圖利用市場份額有所動作（尤其是在大宗商品價格上漲的情況下）。然而，在2023年，高通脹和高利率環境可能會讓購買者變得尤為謹慎。對基於能源的金屬日益增長的需求可能會成為綠色能源和電氣化轉型的重中之重。



