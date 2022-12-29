2023全球市場展望：中國股市是否已經觸底？年底的反彈趨勢能維持多久？



因國內疫情管控和海外緊縮週期的雙重打壓下，中國股市在2022年整體表現不佳。上證指數從年初的高點3600震盪下行，曾在4月和10月兩次跌破3000點。價格在第四季度呈現強勢的反彈趨勢，疊加地產政策扶持，放寬疫情管控和海外放緩加息等多重利好促使風險情緒回暖，上證指數自10月低點2885一路反彈至3226。但價格在12月呈現回落，主要因素在於放開後的大面積感染導致的經濟活動降低和年末機構資金回籠要求。



上證指數 SSE —— 週線圖來源：Tradingview, CMC Markets（12月29日）

中國經濟和其他政策方向在會議之後的幾週將逐步明朗。但到目前為止，政府還未採取大規模的刺激措施。大多數觀察人士認為，政策的重點將不會是推出新的刺激措施，而是繼續執行現有措施，讓其發揮作用。因此，擴大內需以促進就業仍然是關鍵。

在過去的一年中，中國經濟充滿挑戰，儘管面臨種種問題，但今年仍有望實現3%以上的增長。為緩解債務驅動的房地產泡沫，政府做出了很多的努力，但這卻阻礙了重要經濟增長引擎的發展。此外，新冠肺炎疫情的封鎖也削弱了企業和消費者的信心，造成經濟活動放緩。但現在宣布的放開措施應該會對未來幾個月的經濟活動產生積極的影響。

中國是世界上唯一一個預計明年企業利潤和國內生產總值會有可觀增長的主要經濟體。中國對能源、汽車和其他產品有所需求，這對於全球經濟來說是好消息，增加了世界在美國和歐洲經濟疲軟的情況下避免衰退的可能性。 2023年，中國經濟漲幅有望達到4.25%-4.75%，2023年下半年可能會迎來全國經濟的大範圍復甦。與以往的經濟復甦方式不同，明年中國經濟的複蘇不太可能由建築行業主導。因此，中國對工業金屬和其他大宗商品的需求量可能不會很大，不太可能加劇全球通脹。政府將經濟復甦的重點放在國內消費上。

短期可能仍然面臨挑戰

從近期的多項金融、消費和進出口數據反映，當前經濟形勢仍然較為嚴峻。

根據當前的進出口數據來看，中國出口增速自8月以來迅速下降，10月，11月連續兩個月超預期錄得負增長。進口方面，自3月以來由於華東疫情爆發導致的疫情防控對需求造成巨大衝擊，雖然在5月由於初步放開導致了需求出現短暫的報復性反彈。但由於國內多地疫情頻繁管控導致整體需求呈現萎靡態勢。

中國以美元計算出口同比來源：TradingEconomics中國以美元計算進口同比來源：TradingEconomics

從主要的出口對像地區（美國、中國香港、日本、韓國、德國等）的經濟情況來看，這些地區（除韓國）的進口規模並未出現明顯下降趨勢，反映出口增速下滑的主因並不是海外的需求收縮，而是中國製造業因疫情導致的產出降低，導致出口占比下降。



美國進口規模來源：TradingEconomics香港進口規模來源：TradingEconomics

日本進口規模來源：TradingEconomics韓國進口規模來源：TradingEconomics德國進口規模來源：TradingEconomics

從金融數據方面，11月末廣義貨幣（M2）增速同比增長12.4%，相較於上月繼續保持穩定的增速，反映出當前貨幣政策仍以寬鬆為主，為經濟注水。貸款方面，11月人民幣貸款增加1.21萬億元，同比下降596億元。住戶貸款增加2627億元，企（事）業單位貸款增加8837億元，非銀行業金融機構貸款減少99億元。 11月人民幣存款增加2.95萬億元，同比多增1.81萬億元。住戶存款增加2.25萬億元，非金融企業存款增加1976億元，財政性存款減少3681億元，非銀行業金融機構存款增加6680億元。

房地產投資增速方面呈現逐月萎縮趨勢，商品房銷售處於穩定但保持低迷的態勢。如下圖所示。



來源：國家統計局來源：國家統計局

從消費方面來看，中國社會零售銷售數據在今年3-5月由於華東疫情爆發陷入負增長，在第三季度在放開的背景下呈現正增長，但增速疲軟低於疫情前水平。而在第四季度消費再次陷入收縮，預計12月數據在感染人數激增的背景下難有起色。



中國社會零售銷售同比來源：TradingEconomics中國社會零售銷售環比來源：TradingEconomics

從數據大致可以看出，社會儲蓄意願在年末呈現上漲態勢，貸款增速落後於存款增速。反映出當前經濟環境的不確定性使觀望情緒較大。由於年末的全面放開使感染人數迅速上升，其感染峰值可能將在明年第一季度才會出現。因此，從短期來看，經濟的全面反彈可能需等到明年第二季度才能看到。

大盤短期或有調整需求，關注年中復蘇預期帶來的上漲機遇

A50指數在10月跌破自2014年形成的月線級別上升趨勢線後，在11月出現大幅反彈，基本收復10月跌幅，但仍承壓於趨勢線壓力下方。而從周線級別來看，此輪反彈暫可判斷為下跌趨勢中的超跌反彈，從趨勢上看仍處於下跌趨勢中，暫未出現明顯的底部形態。投資者仍需警惕明年年初疫情爆發以及海外經濟下行帶來的恐慌拋售行為。

富時中國A50指數 —— 月線圖來源：Tradingview, CMC Markets（12月29日）

富時中國A50指數 —— 週線圖來源：Tradingview, CMC Markets（12月29日）

香港恆生指數（HSI）會如何變化？

自2018年夏季達到歷史高點以來，香港股市一直處於下行趨勢。自2021年2月開始，恆生指數在超過18個月的時間內持續下跌，最低達到了自金融危機以來的最低水平，當時的低點是10671點。今年的低點出現在10月31日，隨後在14653點和15110點之間趨於穩定。在高峰時，指數反彈超5000點。原則上，只要價格在突破16800點後未再度失守該水平線，指數可能向20940點的方向發展。如果指數成功超過22500點的前期高點，一輪新的牛市可能就會到來，直擊33500點的歷史高點，在完成一次重大觸底反彈後創造新的反彈記錄。如果這種情況沒有發生，則指數可能會降至今年的低點，甚至觸及10671/10060點的區域。

來源：Tradingview, CMC Markets（12月19日）



