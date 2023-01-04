美元迎來開門紅，1月能否逆轉頹勢？

1月3日亞盤時段，美元指數盤中異動拉升，從日低的103.23漲至最高104.65，創兩週以來的高位。非美貨幣均出現大幅度下跌，其中歐元兌美元跌1.12%，創去年9月23日以來最大單日跌幅，英鎊兌美元失守1.2整數關口，澳美、紐美均盤中跌超1.5%，美元兌日元收復1.3整數關口。

美元自去年10月以來持續下跌2個月，主要受美聯儲放慢加息步伐，歐央行持續放鷹，日本財務省干預匯市以及央行上調10年期債券收益率等一系列因素導致。從目前來看，2023年仍然充滿高度的不確定性，通脹的下降速率、經濟衰退、美聯儲的終端利率水平以及日本央行或退出負利率政策等將對金融市場產生劇烈的波動。

因此，美元指數在當前市場的單向下跌的概率相對較低。美國12月Markit製造業終值錄得46.2，創2020年5月以來新低，製造業表現疲弱。在高利率環境下，由於經濟前景黯淡導致製造業產出降低，而這種低迷的情形在2023年或將延續。而勞動力市場方面，11月的數據表明工資增長仍然較為強勁，失業率仍維持在3.7%的低位。本週的非農數據市場預期12月的失業率將維持在3.7%，就業增長放緩至20萬人，工資同比和環比增幅將略有放緩。強勁的就業市場或使通脹根深蒂固，導緻美聯儲現階段堅持鷹派基調。

美元指數自12月中旬以來一直處在103上方盤整運行，從點位來看，該水平處在去年2021年6月以來上升趨勢線的支撐區域附近，也為去年6月盤整支撐區域。因此，價格在不跌破103的情形下或面臨一定程度的反彈，目標參考108附近。

美元指數 USDX —— 日線圖來源：Tradingview, CMC Markets（1月4日）

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澳元兑美元自去年12月以来三次尝试突破重要阻力0.685均以失败告终，价格目前处于盘整阶段，从形态上看仍处于震荡结构中。投资者需关注价格在0.67支撑和0.685阻力的方向抉择，任一方向的破位或形成进一步的趋势延续。笔者倾向于向下破位。

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖來源：CMC Markets（1月4日）

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英镑兑美元在触及1.245附近后出现连续弱势下跌趋势，价格或进一步向下运行至支撑1.175附近。投资者可进行逢高看空的策略。反之，若价格向上突破1.213或扭转当前下跌趋势形成二次向上探顶。

英鎊兌美元 GBP/USD —— 日線圖來源：CMC Markets（1月4日）

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欧元兑美元在触及1.07上方后呈现高位盘整，在二次进攻该水平后未能企稳，昨日大跌140个点失守高位盘整平台。欧洲央行官员表明预计在未来两次会议将大幅加息，但未来加息的规模可能更小。随着经济基本面的恶化，欧洲央行有可能在后续月份鹰派不及市场预期，在债务危机的背景下或出现提前退出加息周期的情况。预计欧元兑美元现阶段面临回落修正行情，技术指标MACD指标出现高位死叉背离，预计第一回落目标在1.0366，第二目标在1.01。

歐元兌美元 EUR/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月4日）

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