美日開年失守130，是否還會有更大的下跌空間？

在2023年的第一個交易日，美元兌日元繼續維持弱勢下跌趨勢，盤中一度跌破130整數關口，創去年6月以來最低水平。在日本央行去年12月的議息會議上意外上調10年期國債收益率後（±0.5%），日元呈現持續走強的趨勢。日本央行實行該舉措是擔心債券市場的持續惡化。而通過擴大10年期國債收益率的容忍區間來增強貨幣寬鬆的積極影響，將有助於政策的可持續性。

然而，日本央行行長黑田東彥也表明調整10年期國債收益率並不意味著退出寬鬆的貨幣政策，日本還沒有實現2%的通脹目標，即使日本通脹已經連續8個月維持在2%以上，但依舊沒有達到日本央行“穩定”在這一水平之上的目標。日本央行表示，工資的充分和可持續增長對實現通脹目標至關重要。高盛估計，在2023年的春季工資談判中，工資增速將上漲至2.5%，但這一水平是短期的，不足以滿足日本央行3%的工資增速目標。由於實現通脹目標的道路可能是漫長和曲折的，日本央行的這種舉措可能是為了提高收收益率曲線控制的可持續性。即使如此，這可能是日本央行在這方面採取的最後措施，因為更多的調整將破壞10年期日債收益率0%的目標。

日本首相岸田文雄表明，政府和央行將靈活實施政策，以應對經濟和通脹環境的變化。高盛認為下一個目標或是更改長/短期的政策利率目標，這取決於2023年全球經濟的基本面情形。雖然在未達到央行穩定通脹在2%的目標時退出負利率政策是困難的，但鑑於2023年經濟下行風險，日本政府和央行可能會更靈活的調整目標，而負利率政策對金融系統帶來的負擔之重，以及全球債券收益率上行的趨勢背景下，在某個時候退出負利率也許是可行的。

從基本面上看，日元在收緊的預期影響下似乎將繼續走強，但鑑於當前市場已經對轉向預期進行了一定的消化。並且，我們也不能忽視美元在一季度或出現反彈的情形，尤其在經濟迅速下行背景下帶來的避險需求上升，而債券收益率的重新走強或將短期支撐美元。

從交易方面看，美日在跌破130後需觀察在後續的幾個交易日能否突破企穩。從圖形結構來看，美日當前的價格已經來到自去年3月以來上升結構的斐波那契61.8%回檔位，即在129附近區域。價格目前位於下行通道中的下軌支撐區域。因此，短期價格或面臨技術面的修復，反彈第一目標或在133.27附近，第二目標則在137.6附近。

美元兌日元 USD/JPY —— 日線圖

來源：CMC Markets（1月3日）

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