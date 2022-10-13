CMC Markets預計2023財年上半年淨營業收入將增長21%

作者：Solomon Oladipupo 翻譯: CMC Markets

• CMC Markets預計其淨營業收入將達約1.53億英鎊。

• 作為公司多元業務發展的一部分，CMC Markets推出了英國投資平台。

機構外匯CMC Markets

CMC Markets是一家總部位於倫敦的經紀商。該公司預計其2023財年上半年（截至2022年9月）的淨營業收入將達約1.53億英鎊，同比增長21%。

借勢倫敦規模最大的金融事件——金融巨頭倫敦峰會。今年，我們的業務已拓展至線上交易、金融科技、數字資產、區塊鍊和支付等全新垂直領域。

CMC Markets致力於提供線上交易服務，其服務網絡覆蓋了英國、澳大利亞、德國和新加坡等12個國家的零售和機構客戶。該公司於上週四發布了2023財年上半年收盤前交易更新，並在報告中載列了相關淨營業收入預測。

CMC Markets指出：“八月和九月的市場復甦行情支撐著公司的淨營業收入增長”。

此外，該公司的業務擴張計劃已步入正軌，通過新增附加產品、基於2022年成果開展地緣擴張以及保持基本發展方向，有望在未來三年實現淨營業收入上漲30%。



CMC Markets預計其槓桿淨交易收入將同比增長27%，增至1.28億英鎊左右，而該公司認為其非槓桿淨交易收入將同比下降14%，降至2100萬英鎊左右。

在2022財年的前六個月內，該公司的槓桿和非槓桿淨交易收入分別為1.01億英鎊和2400萬英鎊。



CMC Markets預計其槓桿客戶總收入將同比增長22%，增至1.55億英鎊。 2022年上半年的槓桿客戶總收入達到1.27億英鎊。

此外，CMC Markets（已在倫敦證券交易所掛牌交易）披露，其槓桿客戶資產管理規模為5.3億英鎊，“略低於歷史期末記錄5.6億英鎊，但仍處於較高水平。”

該公司表示：“與2022年上半年相比，2023年上半年的活躍槓桿客戶數量略有下降，但被公司整體業務活動的增長所抵消。”

CMC Markets預計其運營成本將在2020年上半年8400萬英鎊的基礎上增長30%。該公司估計，扣除可變薪酬後，其成本將達1.09億英鎊左右。

今年7月，《金融巨頭》報告稱，因人力和非人力成本的增長，CMC Markets預計其運營成本將較年度指引增長5%。

多元業務計劃

CMC Markets於上週五推出了英國投資平台CMC Invest，旨在為客戶提供逾1100只英美股票、逾135只交易所交易基金及投資信託項目的投資機會。

該公司指出，這項英國非槓桿業務是其“穩定多元化經營戰略”的一部分。

2021年9月，CMC Markets以2500萬澳元收購了澳新銀行集團的50多萬股票投資賬戶，澳新銀行是澳大利亞市值排名第四的銀行。

CMC Markets表示，目前正在進行客戶遷移工作，這項工作應該會在本財年下半年完成。

CMC Markets首席執行官Lord Cruddas指出：“這一轉向自主投資的收購案對我們來說是一個重要的里程碑，因為這代表著邁入非槓桿市場的重要增長機會和多元化經營機會。”

Cruddas補充道：“儘管目前仍處於開發的初始階段，但我們計劃在未來幾個月增加更多功能，我們希望利用最好的技術，降低交易成本和費用，從而為投資者提供無與倫比的市場准入機會。”

此外，CMC Markets表示，上半年結束時，其澳大利亞股票經紀公司的資產管理規模“略有下降”，“低於歷史最高水平”，但與澳大利亞市場的表現相符。該公司補充道，與疫情前水平相比，其資產管理規模“仍處於較高水平”。

CMC Markets 2023財年的半年度業績將於2022年11月16日公佈。



