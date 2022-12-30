“痛苦”的2022即將過去，2023是否會變好？來看CMC Markets的2023年5大黑天鵝預測

2022年是一個不平凡的一年，我們見證了俄烏戰爭的爆發促使石油價格飆升至14年來新高，能源價格的飆升促使全球通脹急劇飆升至幾十年來的最高水平，各國央行為了抑制通脹開展了激進的連續加息，激進的緊縮政策促使美國科技股慘遭重挫，納斯達克指數自年初高點最大下跌約38%，特斯拉汽車市值收縮近四分之三，一度跌至108美元等。

2022年是否是最壞的一年？ 2023年是否會變好？ CMC Markets分析師Leon Li認為金融市場在經歷了2022年痛苦的一年後，2023年可能並不會出現讓人“驚喜”的行情，並可能會發生以下5大黑天鵝事件。

納斯達克在現有水平可能仍有20%的下跌空間

納斯達克指數在10月中旬因通脹連續數月降溫和市場消化美聯儲放緩加息週期的預期促使納斯達克指數在年內低點反彈約15%。但在美聯儲12月如市場預期加息50個基點後連續下跌，幾乎回吐了近兩個月以來的漲幅。根據美聯儲12月會議的最新指引可以看出，當前市場對政策轉向的定價還為時過早，美聯儲不太可能在2023年進行降息的操作，預計在3月或5月的會議結束加息週期，但會維持高利率環境一段時間，直至看到通脹回落至美聯儲2%的目標。市場目前暫未開始重視高利率環境對經濟的負面影響，而經濟暫未出現明顯的衰退跡象，失業率仍維持在3.7%的低位。 Leon預計2023年美國的失業率將開始逐步攀升升至4.5%以上，這將引發市場的恐慌情緒。從10年期美債收益率的表現來看，10年期美債收益率自12月以來停止了下跌並呈現再次反彈走強的局面，從過去40年的幾次加息週期表現來看，10年期美債收益率的轉折點通常出現在美聯儲結束加息週期的時候，這意味著在上半年將整體保持強勢的勢頭，這對成長股的影響將是巨大的。因此，納斯達克指數很有可能在現有水平再次下跌20%至8000點附近，並在年中企穩開始反彈趨勢。

西德克薩斯原油（WTI原油）可能進一步下跌至60美元附近

WTI原油2020年6月以來開啟了長達兩年的牛市行情，但在今年6月結束了上漲行情，並在下半年持續下跌回吐了年內所有漲幅，主要受歐佩克+增產、全球加息帶來的需求擔憂以及美國釋放油儲等多重因素影響。油價在12月一度跌至70美元，但隨後呈現反彈趨勢，主要受到中國取消疫情防控政策、歐美節假日帶來的出行需求增加、美國原油庫存急劇下降和俄羅斯禁售石油向對俄油限價的國家等因素驅動。展望2023年，雖然俄烏戰爭短時間內看不到轉機，石油供應端的緊缺暫時得不到解決，但這會被全球經濟衰退背景帶來的需求下降所抵消。全球失業率的上升將抑製商品需求，因此油價現階段的反彈僅為短期作用。雖然中國方面取消疫情防控政策，但在感染人數迅速飆升的背景下，經濟活動短時間內並不會有明顯起色，這種情況可能將維持1-2個季度。

國際金價可能跌破1600。

國際金價在2022年整體呈現連續下跌趨勢，在10月曾一度觸及1614美元/盎司的低點。但在隨後的兩個月整體呈現反彈趨勢，再次回到1800上方。從歷史規律來看，10年期美債收益率和黃金呈現高度的反比關係，按照前文的預測，10年期美債收益率在2023年上半年將呈現走強的背景下，金價將受到製約。而金價的低點通常出現在美國通脹處於2%以下的時候。黃金作為資產保值工具，在通脹上行背景下受到投資者的青睞，但在通脹下行的背景下，投資者或更傾向於現金和國債等資產，配置優先級下降。因此金價有可能在明年上半年面臨失守1600的風險。

美元有可能再次走強，隨後觸頂下跌。

美元指數在今年10月一度觸及2008年金融危機以來的高點114附近後連續下跌，截至12月30日價格距高點下跌約8.8%，其主要因素為美聯儲放緩加息導致。進入2023年，全球經濟將陷入衰退將引發市場的恐慌情緒，使避險美元需求上升。我們回顧過往的歷史，美元通常在衰退初期呈現走強的趨勢。若美元在當前水平繼續維持連續下跌趨勢，美國的通脹將有重新上行的風險，這不符合美聯儲的目標。因此，在通脹回落至2%的目標之前，美元或不會出現酣暢淋漓的下跌趨勢。而當通脹下降至目標水平，經濟陷入通縮之時，美聯儲將向市場投放降息的信號，華爾街機構將獲得大量的值錢的美元兌換外幣購買其他國家的核心資產，達到美國通過美元收割全球的目的。隨後美元在降息背景下開始進入下行週期中。

人民幣或再度走弱，人民幣兌美元再次跌破“7”關口。

人民幣自11月以來連續走強，主要原因在於美聯儲放緩加息和中國放鬆疫情管控的雙重利好推動。而隨著央行在12月5日宣布降準0.25%後，市場初步期待12月將繼續下調LPR利率，但隨後落空，人民幣匯率維持堅挺的局面。從央行的經濟工作會議來看，央行不希望搞“大水漫灌”的政策，但將維持結構性寬鬆的方針。在初步放開感染人數大面積飆升的背景下，為進一步擴大內需，央行或在年初再次下調LPR利率，這將對人民幣形成貶值壓力。而從中國進出口數據來看，出口方面連續兩個月大幅度下降，主要原因並不是海外經濟的萎縮而是國內製造業受疫情影響的產出降低，出口占比出現下降。貶值的人民幣將有利於穩定出口和在全面放開後吸引外資對華投資。因此，人民幣在2023年或將整體維持弱勢走勢。



