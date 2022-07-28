2022年第3季度全球市場展望：通脹預期下調，股票、債券或呈壓抑後反彈行情（第2部分）——美股、澳股

美 股成長型板塊可能在第3季度引發關注

美國經濟可能已陷入技術性衰退，其第1季度的GDP呈負增長（-1.6%），預計第2季度將繼續下跌，不過第2季度GDP數據還需時間確認。 正如前文所述，快速上升的利率和粘性通脹大大削弱了消費需求，導致通脹預期下降。

隨著各大企業開始裁員，再加上招聘速度放緩以及失業率的潜在上升，未來出現滯脹的可能性將新增。 美國經濟無疑將陷入衰退，而美聯儲在加速經濟衰退過程中發揮了關鍵作用。

美聯儲在7月的利率會議上加息75bps，符合市場預期。 鮑威爾在政策聲明中表示，雖然美國就業市場表現強勁，失業率保持低位，但最近的支出和生產名額已經走軟。 下次會議大幅加息可能是合適的，但要取決於數據。 隨著利率的提高，放緩加息步伐也可能是合適的，尚未就何時放慢加息做出决定。

鮑威爾承認，經濟增長將有一段時間低於趨勢水准，但經濟增長放緩是降低通脹的必要條件。 軟著落的可能性明顯縮小。

鮑威爾的政策聲明使越來越多的人押注美聯儲不遠的將來“暫停”當前激進的加息週期。 我們現將對標準普爾500指數（SPX）進行板塊輪動分析，從而判斷哪些股票可能跑贏大盤，哪些股票可能不如人意。

SPX 11大板塊年初至今表現

SPX 11大板块近三月的表现

SPX 11大板塊上月表現

來源：TradingView截至2022年7月6日的數據

SPX 11大板塊動量排名

來源：TradingView截至2022年7月5日的數據

下半年美聯儲加息幅度的放緩或暫停加息的訊號或使美股普遍出現壓抑後上漲行情。 就投資基金的板塊輪動而言，在政策支持下，通訊服務、非必需消費品和科技等成長型板塊的表現可能優於其他板塊，其次是醫療保健、必需消費品和公用事業等防禦性板塊。 如果美聯儲“暫停”加息，則預計融資成本將降低，金融股可能出現反彈。 然而，由於預計會出現經濟衰退，導致需求下降，能源和材料類股票可能繼續承壓且表現不如人意。

SPDR非必需消費類股ETF——XLY，日線圖

來源：CMC Markets截至2022年7月28日的數據

鑒於非必需消費品板塊（XLY）是今年迄今表現最差的板塊（跌幅達32%），如美聯儲“暫停”加息，則該板塊可能在政策推動下出現最大幅度的反彈。 根據上圖可知，XLY的主要下行階段可能暫停並呈上漲態勢，現時價格已經突破下行通道的中軌壓制，接下來可能測試163點左右的下行趨勢線阻力位。 若能突破163點，其主要下行階段則可能結束，並進一步向下一阻力位172點（即主要下行趨勢的50.00%斐波那契回檔線）反彈； 根據當前的價格水准，這意味著XLY可能還有約+12%的反彈空間。

另一方面，如果跌破132點的關鍵支撐比特，XLY將可能下跌，則測試下一個支撐比特110點。

ASX 200指數——金融板塊熱度下降&中澳關係對澳大利亞的礦業公司的影響

全球局勢混亂，中國逐步解除封鎖政策，歐盟利用大宗商品制裁俄羅斯，發達經濟體的通脹仍居高不下，各國央行採取激進且意外的加息政策，這些因素都持續刺激著對全球經濟衰退的擔憂。

S&P/ASX 200指數以財政年末的-12.4%（6570）結束了季度跌幅，並抵達修正階段。 在上個季度，全球主要經濟體的加速緊縮引發了流動性擔憂，金融市場受到重創，指數出現了自3月20日以來的最大跌幅（-21.2%）。 這也是自2018年9月以來首次出現三個月連續下跌，實屬罕見。

為了總結11個板塊在上個季度的表現，下錶/熱圖突出顯示了呈上漲行情和下跌行情的板塊。

Sector 板块 Change (%) 变化率（%） Sector 板块 Change (%) 变化率（%） Energy (XEJ) 能源 (XEJ) +1.7 Financials (XFJ) 金融 (XFJ) -15.1 Utilities (XUJ) 公用事业 (XUJ) +0.7 Consumer Discretionary (XDJ) 非必须消费品 (XDJ) -15.2 Industrials (XNJ) 工业 (XNJ) -2.1 Materials (XMJ) 材料 (XMJ) -16.4 Healthcare (XHJ) 医疗保健 (XHJ) -2.1 Real Estate (XRE) 房地产 (XRE) -18.9 Consumer Staples (XSJ) 必需消费品 (XSJ) -3.6 Info Tech (XIJ) 信息科技 (XIJ) -27.3 Communication (XTJ) 通讯 (XTJ) -10.1 S&P/ASX 200 -12.4 S&P/ASX 200 -12.4

能源和公用事業板塊（綠色）勉强過關，小幅上漲。 上個季度，由於俄烏戰爭引發的地緣政治緊張局勢，大宗商品價格大幅飆升，能源板塊也囙此受到更多關注。 雖然在6月呈現明顯回落但整體仍居高位。 隨著歐盟提議對俄羅斯（全球最大石油供應國之一）實施制裁，石油/瓦斯成為供應驅動型大宗商品，這意味著OPEC需重新調整其石油儲備產量，以彌補供應缺口。 囙此，在3月份俄烏戰爭爆發時，布倫特原油價格一度飆升至138美元/桶，導致全球油價混亂。 然而，鑒於近期人們對全球經濟衰退的擔憂，石油/瓦斯轉為以需求為驅動。 但自7月以來石油與瓦斯走向出現分化。 其原因為1）歐佩克+產油國增產、美國釋放原油戰畧儲備、經濟活動下行引發需求擔憂等制約油價，2）俄烏局勢使歐洲瓦斯隨時面臨斷供風險，北溪一號雖然按計畫恢復供應但恢復的輸氣量僅為滿負荷的40%。 庫存增速大幅下滑。

另一方面，房地產（RE）和資訊技術（IT）板塊遭受重創，分別下跌了18.9%和27.3%。 根據定義可知，由於這兩個板塊的大部分經營性借款/融資嚴重依賴於信貸，利率上升時，它們往往最為敏感。 囙此，當澳大利亞儲備銀行在5月加息25個基點並開始實施量化緊縮政策，然後在6月和7月加息50個基點後，這兩個板塊在第2季度受到最大衝擊。

金融板塊（XFJ）——約占澳大利亞證券交易所的26%

來源：TradingView截至2022年7月28日的數據

第2季度，金融板塊（主要銀行占大部分權重）大幅下降15.1%。 由於人們對經濟衰退的擔憂，尤其是澳大利亞儲備銀行（RBA）的激進量化緊縮政策可能引發的信貸違約/破產新增，該板塊於6月出現最大跌幅（-11.9%）。

貨幣價格是經濟週期的關鍵組成部分。 短期和長期債務推動著經濟的擴張和收縮週期。 在經歷了為刺激信貸經濟的創紀錄低利率水准之後，現時，收縮階段迫在眉睫。 借款者信貸需求和現有信貸供應的這種轉變，反映出消費者/企業的要求已從高儲蓄環境轉向消費環境。 消費者儲蓄額已達2000多億美元，現在他們將利用這些儲蓄來償還迫在眉睫的債務，直至已重新調整可自由支配的消費習慣，以適應高通脹環境。

囙此，尤其是最近獲得高額債務或首次進入信貸市場的消費者/企業，可能因為高昂的商品/服務價格（尤其是住房市場）出現信貸風險。 這種情況又會新增壞賬的可能性，如果出現壞賬，銀行則須在資產負債表上計提準備金。 囙此，儘管4月有盈利，但主要投資者因上述預期而做空股票，囙此，第2季度的銀行股價出現大幅下跌。

但自6月中下旬以來國際商品價格出現明顯回落，彭博商品指數自6月高點最大跌幅約20%，這一定程度上緩解了消費者/企業的支出成本，從而緩解了違約風險。 並且澳聯儲在6，7月連續加息50bps，新增了銀行的利差收益。 囙此，金融板塊自6月17日低點5500反彈至當前價格6260，反彈幅度達近14%，突破了關鍵了阻力位6045。 接下來第二阻力位6430。

資料/礦業板塊（XMJ）-約占澳大利亞證券交易所的22%

來源：TradingView截至2022年7月28日的數據

第2季度，資料板塊的跌幅與金融板塊相似，達16.4%，但金融板塊主要受礦業公司股票的影響。 主要由於中國持續的疫情封鎖和清零政策，澳大利亞出口量受限，資料/礦業板塊在6月也出現最大跌幅（-12.3%）。 力拓集團、Fortescue Metals和必和必拓等礦業巨頭受到直接衝擊，而整個指數也將受此拖累。

鐵礦石是澳大利亞出口量最大的礦產，而中國是全球最大的鐵礦石消費國，吸收了全球70%左右的鐵礦石產量。 此外，澳大利亞有超過35%的出口商品和服務（包括鐵礦石、煤炭和液化天然氣，以及農產品）直接流向中國。

中澳關係近幾年陷入困境，使澳大利亞資料/礦業板塊走勢一波三折。 隨著澳大利亞新政府的組建，自今年6月以來中澳雙方有意修復雙方緊張關係，中澳雙方國防部長也進行了自2020年1月以來首次高級別外交會談，這對於澳大利亞本土礦業巨頭是個利好消息。 S&P/ASX 200資料板塊自6月中旬以來觸底反彈，自低點反彈幅度7%，並且這個趨勢從目前來看仍在持續，關注上方的第一目標比特16450，若價格能否突破則關注下一目標18490。 然而，中澳關係現時僅邁出了向好發展的第一步，想恢復至疫情前水准仍然具有較長的路要走，囙此其板塊的走勢可能一波三折。

作者：Kelvin Wong、Tina Teng、Azeem Sheriff和Leon Li（CMC亞太市場分析師）



