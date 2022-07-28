2022年第3季度全球市場展望：通脹預期下調，股票、債券或呈壓抑後反彈行情（第3部分）——中國A股

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2022年第3季度全球市場展望：通脹預期下調，股票、債券或呈壓抑後反彈行情（第1部分）

美國的前瞻性通脹預期開始降溫，通漲保值債券得出的美國5年和10年的平衡通脹率（平衡通脹率旨在衡量未來5年和10年的平均預期通脹水准）均有小幅下滑，2022年上半年全球股市出現的負反饋迴圈可能會在第3季度暫停，並在另一個潜在的重大下降趨勢階段到來之前，呈修正性壓抑後反彈。 長期國債可能在第3季度出現壓抑後的技術性反彈