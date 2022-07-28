2022年第3季度全球市場展望：通脹預期下調，股票、債券或呈壓抑後反彈行情（第3部分）——中國A股

自2022年3月以來，由於嚴格的疫情封鎖措施，上證綜指大幅下跌，並於4月27日跌至2863.64點。 此後，該指數連續兩個月出現反彈，與其他已開發國家股市的下跌趨勢大相徑庭。 反彈原因可能如下：
- 4月，疫情達到前所未有的嚴峻形勢； 5月，確診病例數大幅下降，由於預期限制措施將有所緩和，正回饋迴圈重回中國股市。 最終，中國政府在6月取消了先前實施的大部分嚴格封鎖措施。
- 中央政府與中國央行（中國人民銀行）實施了多項寬鬆政策，以支持經濟復蘇。 政府推出系列穩定房地產市場的措施，如降低首付比例、取消限購、提供住房補貼等。 此外，中國人民銀行還進一步降低了貸款基礎利率（LPR），以擴大社會融資規模，增强企業和居民信心，從而穩定就業，擴大內需。
- 基礎設施、就業、房地產和製造業均呈現不同程度的改善。 基礎設施和製造業是中國經濟復蘇的主要驅動力。 6月，官方製造業採購經理指數（PMI）升至50.2%； 6月信貸總量持續超預期改善，新增人民幣貸款2.81萬億元，同比多增6867億元； 社融存量同比錄得10.8%； M2同比增長11.4%。
上證指數第三季度展望
上證指數——周線圖（7月26日）圖片來源：Tradingview
- 根據周線圖可知，自2013年以來，上證綜指始終在波動較大的上升趨勢結構內振盪； 自2005年7月以來，該結構持續在主要上升趨勢線上找到支撐。 鑒於政府更有可能實施更為寬鬆的財政和貨幣政策，這種積極情景將得以繼續。
- 此外，周線級別MACD指標顯示出明確的黃金交叉訊號，表明第3季度可能出現中期反彈。
上證指數——日線圖（7月26日）圖片來源：Tradingview
- 自2022年5月以來，上證綜指的價格走勢持續上揚且無明顯回落。 自2022年7月第一周以來，上證綜指便開始回至250日移動平均線（3440點中期阻力位）附近。
- 2022年5月至6月中旬，上證綜指交易量上漲，並於6月底開始收縮，表明市場總體參與度開始下降，上證綜指當前的價格走勢可能缺乏活力，無法上演更高的上漲行情。
- 預計短期支撐比特區間在60日均線處3220附近，若價格跌破該點比特，則可能出現深度修正並靠攏中期支撐比特3160。
- 另一方面，如果突破3440，則漲勢加速，達到2021年2月以來的主要阻力位3720。
- 中國正處於經濟復蘇的階段，現階段貨幣政策仍可能繼續維持寬鬆。 寬鬆的金融環境和低估值將很有可能繼續吸引外資進入A股。
- 當前，中國經濟復蘇的主要驅動力是製造業以及財政政策支撐的基礎設施建設支出。 雖然房地產市場6月回暖但整體市場仍處於相對低迷情况，就業市場、消費支出仍舊疲軟，疫情仍具有反復性風險。 囙此，預計中國將繼續實施寬鬆的貨幣政策和金融政策，進而支撐中國股市現時的中期上漲行情.
中國股市各板塊前景展望
CSI中國新能源指數——日線圖（7月26日）圖片來源：Tradingview
CSI中國光伏產業指數——日線圖（7月26日）圖片來源：Tradingview
- 受上海疫情封鎖政策最嚴重的製造業已明顯復蘇。 近兩個月，光伏產業指數和新能源指數已大幅反彈，反彈幅度超過其他板塊。 此外，這兩大指數的價格走勢均突破了250日移動平均線，表明行情看漲。
- 但是，MACD指標出現了空頭背離訊號，近期快速上漲的新能源指數持續面臨短期回落的風險。 關注價格是否能企穩在250日均線支撐4000點附近。 若失守該點比特，價格有可能面臨進一步修復至中期支撐3840點，預計在此處將迎來二浪上行至去年高位4800附近。
- 光伏產業指數的情形類似。 第一階段存在向5000短期支撐比特下行的短期回落風險。 此後，則可能出現上漲行情並延伸至5750阻力位。
CSI中國房地產指數——日線圖（7月26日）圖片來源：Tradingview
- 儘管出臺了系列利好政策，6月房地產銷售呈現回暖，但整體市場仍面臨信心不足的情况。 房地產指數仍呈現橫盤走勢。 部分房企仍面臨流動性風險，房價高企，低結婚率引發的購房需求不足。 囙此，房地產指數的整體趨勢可能是在4600至4100之間橫盤震盪。
CSI中國必需消費品指數——日線圖（7月26日）圖片來源：Tradingview
- 必需消費品指數經歷了短期回檔。 投資者需要觀察價格是否會回到250日均線支撐23000點之上。 如果價格低於這個水准。 中期支撐比特為22000點。 中國當前政策以擴大內需為重，投資者可以關注白酒、家電、電子和食品飲料相關股票。 突破24500中間阻力或進一步上行至26000。
CSI中國基礎設施指數——日線圖（7月26日）圖片來源：Tradingview
- 與其他板塊相比，基礎設施指數仍處於相對較低的水准，但該指數自2022年5月低點開始的中期上漲行情較為穩定，且估值無虛高。 今年下半年，預計中國可能進一步新增基礎設施投資，以幫助緩解失業情况，實現經濟穩定增長的目標。 短期支撐關注1235，若失守該位置有可能進一步回落至1180。 中期上方目標可參攷1400。
CSI中國電晶體和電晶體設備指數——日線圖（7月26日）圖片來源：Tradingview
- 電晶體近期出現反彈，但反彈幅度仍遜於其他跑贏大盤的板塊。 主要原因在於，電晶體晶片製造企業仍處於擴能階段，但今年的晶片短缺現象較去年已有所緩和，囙此晶片庫存出現過剩。
- 此外，由於之前的疫情封鎖導致企業的訂單减少。 消費者對數碼產品、家用電器、電動工具和其他產品的需求降低。 囙此，該板塊近期的反彈行情相對疲軟。
- 鑒於在政策的扶持下，新能源汽車的政策補貼和免購置稅將延續到今年年底，銷量出現大幅度增長，家用電器（空調）的消費在夏季持續高溫的情况下可能會改善，這反過來會新增對晶片的需求。 囙此指數或面臨企穩反彈，觀察6500點的第一個阻力位。 若實現突破，指數或進一步上行至7300附近。
作者：Kelvin Wong、Tina Teng、Azeem Sheriff和Leon Li（CMC亞太市場分析師）