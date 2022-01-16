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一周展望：英国12月失业率、CPI；日本央行利率决议；澳大利亚12月失业率；欧洲央行2021年12月货币政策会议纪要，美股银行股Q4财报第二期

GBPUSD 4H chart

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

16 Jan 2022, 21:00

国三大股指上周整体呈现先扬后抑的走势，在经历了前三个交易日的反弹后，周四触顶回落，周五盘中继续下挫，随后触底反弹。从趋势上看，目前美股处于高位的震荡趋势，其多头动能在市场不断释放强加息预期的情况下受到打压，因此现阶段恐面临逢高下挫的风险。周一，美国三大股指期货亚盘时段继续维持弱势下挫行情，标普500指数可关注重要支撑4600附近，纳斯达克指数支撑15500，道琼斯指数支撑35600。
美元指数在94.6附近触底反弹，符合上周四预期，价格回升至95上方。美国10年期国债收益率强势拉升，收复上周所有跌幅，周五收报1.793%。
现货黄金多次挑战1830未果，证明该区域抛压严重。而随着美元指数的触底反弹，现货黄金恐失去冲破该阻力区域的动能，因此价格或将进入到区间震荡的形势，下方支撑：1786。
国际油价继续高歌猛进，美国WTI原油突破84关口，创去年11月10日以来新高，上周五收报84.37美元/桶；布伦特原油站上86关口，收报86.44美元/桶。需要留意的是，油价在RSI指标已经进入到了超买区域，并且随着美元开始企稳，油价在短期恐面临回落。

英国失业率 —— 周二
周二北京时间15：00英国将公布11月三个月ILO失业率和12月失业率。ILO失业率是按照国际劳工组织（ILO）的标准，计算的三个月期间失业人数占总劳动人口的比例。市场预期值为4.2%，与前值持平。英国12月失业率前值为4.9%，市场目前没有给予统一的预期值。

 
图片来源：汤森路透

英国的失业率自去年4月以后触顶回落，逐月下降。体现出经济整体的好转。虽然在这两个月英国的Omicron病毒激增，但英国的整体抗疫措施即为全民免疫政策，因此病毒给经济带来的冲击有限，而现在从图中能看出每日新增病例开始有见顶回落之势头，就业市场将继续呈现复苏状态。
UK: Daily new confirmed COVID-19 cases

 


图片来源： UK Government COVID-19 Dashboard – Last updated 16 January, 17:03(London time)

英国12月CPI —— 周三
周三北京时间15：00英国将公布12月CPI数据，汤森路透预期12月CPI将同比增长5.2%，高于前值的5.1%，英国居高不下的通胀将使英国央行继续保持鹰派的论调，这也将对英镑进行提振。

 
图片来源：汤森路透
在英国央行鹰派基调的加持下，英镑多头在一众非美货币中脱颖而出，在过去的20个交易日中有着近600个点的涨幅。从4小时的结构上看，英镑整体处在多头趋势中，但由于美元开始止跌企稳，英镑在短期恐面临波段回撤的风险。因此，投资者可关注下方的支撑1.36附近，该区域为趋势线的支撑处。
 
英镑兑美元 GBPUSD —— 4小时图
图片来源：CMC Markets

日本央行利率决议 —— 周二
周二北京时间11：00，日本央行将公布利率决议、10年期国债收益率目标和前景展望报告，北京时间14：30，日本央行行长黑田东彦将召开货币政策新闻发布会。
根据日本央行在上周二发布的一项季度调查显示，日本家庭通胀预期跃升至13年来最高水平，明年通胀将达到5%。日本央行名古屋分行经理表示，必须关注日元疲软对经济的利弊。据知情人士透露，日本央行可能在本周讨论是否仍声称价格风险“偏向下行”。

澳大利亚12月失业率 —— 周四
北京时间8：30，澳大利亚将公布12月失业率，市场预期为4.5%，前值为4.6%。
虽然澳大利亚的Omicron感染病例在1月激增，但从近几日来看，病例将先前峰值有所回落。虽然该病例可能对商业活动和工作时长造成一定的影响，但不会像先前Delta带来的影响那么大。德勤经济学组织预计今年澳大利亚经济将增长5.5%。
澳元兑美元在上周触及0.73后迅速回落，目前在0.72区域迎来支撑。因此需关注该区域能否止跌，如若失守，价格恐回落至0.7150附近。 


澳元兑美元 AUDUSD —— 4小时图
图片来源：CMC Markets

欧洲央行2021年12月货币政策会议纪要 —— 周四
周四北京时间20：30，欧洲央行将公布去年12月的货币政策会议纪要，预计其货币政策将维持相对鸽派的言论。
欧洲央行一直保持着对通胀的高容忍度，在12月的利率会议上，欧洲央行更多担心的是Omicron对GDP的增长，而非价格上涨压力。在此背景下，欧洲央行的紧缩预期始终比不上美联储，欧洲央行此前暗示至少在未来18个月内不会加息。这也将使欧元兑美元在今年处于弱势行情。


美股银行股Q4财报第二期
周二：高盛（GS）——盘前
周三：摩根士丹利（MS）、美国银行（BAC）、阿斯麦（ASML）——盘前
周四：奈飞（NFLX）——盘后


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