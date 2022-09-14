美國8月核心CPI超預期上漲，美股暴跌，下周加息100個基點？美股或還沒跌完

周二，美國勞工統計局公佈了8月的通脹數據，總體和核心CPI均超預期。總體CPI同比上漲8.3%，高於預期的8.1%；核心CPI同比上漲6.3%，高於預期的6.1%。

住房、食品和醫療保健指數的增長是促成通脹上行的主要分項。汽油指數下降了10.6%，大部分抵消了這些增長。食品指數繼續上升，當月上升0.8%，家庭食品指數上升0.7%。當月能源指數下降5.0%，因汽油指數下降，但電力和天然氣指數上升。

8月份，除食品和能源以外的所有項目的指數上升0.6%，增幅高於7月份。住房、醫療、家居裝修和運營、新車、機動車保險和教育等指數在當月有所上升。8月份，包括機票價格、通訊、二手車和卡車在內的一些指數出現了下降。

在截至8月的12個月中，所有項目指數增長了8.3%，低於截至7月的8.5%的增幅。過去12個月，除食品和能源外的所有項目指數上漲6.3%。截至8月的12個月裏，能源指數增長了23.8%，增幅低於截至7月的32.9%。食品指數在過去的12個月增長了11.4%，是1979年5月以來的最大增幅。

美國三大股指遭受重挫，納指跌5.52%，標普500指數跌4.3%，道指一天跌超1200點。

對於美股昨晚的走勢，我們在昨天的文章中已經有所預測。逢高看空策略的依據為，市場通常會提前一周左右對重大數據做出一個預期，早在上周市場已經預期核心CPI或將走高，美聯儲加息75個基點的預期持續上升，然而美股卻在數據公佈前連漲4天。從常理來看，應該在重要數據披露前規避風險，然而市場反其道而行之，這就意味著存在重大的風險。

在通脹數據公佈後，據CME的FED Watch預期顯示，美聯儲9月加息50個基點的概率為0，加息75個基點的概率為62%，加息100個基點的概率為38%。

來源：CME

由於8月通脹是美聯儲9月會議前最後的一個重要數據，因此現階段市場改變市場預期的概率較小，美股將持續承壓至美聯儲利率會議前。

至於加息75個基點還是100個基點，對於交易而言，所需要思考的是是否在議息會議前進行獲利了結的操作，這根據個人的風格來自行決定。現階段仍然以高空的策略進行跟蹤。可能出現的兩種情形：1）美聯儲9月加息75個基點，這就使市場的空頭錶現有些過度，加息後美股或有修正。年底前迎來一波反彈，明年在衰退預期再跌一波；2）美聯儲9月加息100個基點，美股進一步破位下行創出新低。

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖（9月14日）

來源：CMC Markets

納指昨日最高觸及12890後迅速回落，最低跌至12005.69。該位置為此前支撐，但在市場預期近期不會扭轉的情況下，進一步破位下行概率較大。策略上仍以逢高看空為主，修正反彈高點：12350。

道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖（9月14日）

來源：CMC Markets

道瓊斯工業指數目前有嚮下破位的跡象，若跌破31000或進一步下行至30000。

標普500指數 SPX500 —— 日線圖（9月14日）

來源：CMC Markets

標普500指數若出現修正可參考4000點附近，此處或進一步承壓下挫。若跌破3900或進一步下行至3740，然後是3650。



