阿裡巴巴（09988.HK）2023財年Q1財報整體好於預期，股價或重啓反彈至130港元。

阿裡巴巴集團（BABA/09988.HK）與昨日公佈2023財年第一季度財報，其中營收好於預期，總收入2056億元人民幣，與前值基本持平。 Q1淨利潤錄得227.39億元，高於市場預期187.27億元，較去年同期的451.41億元下跌近50%。 Q1調整後每ADS收益為11.73元人民幣，去年同期為16.6元。

重點包括：（1）中國商務、國際商務、本地消費服務、菜鳥驛站的EBITA利潤率好於預期，體現出有效的成本控制； （2）行業線上零售商品銷售的增長差距連續縮小：本季度阿裡巴巴的淘寶/天猫實體商品GMV同比-5%（高於高盛/市場預期同比-8%/-6%），而國家統計局（NBS）的線上商品銷售同比+3%。 與3月當季相比，阿裡巴巴的GMV（較低的個位數下降）與NBS線上商品（同比+9%）的差距縮小了10%。 客戶管理收入（CMR）同比下降10%，與高盛/市場預期基本一致，降幅大於GMV，扭轉了第一季度的趨勢，主要原因是由於Covid-19的影響，訂單取消新增，導致4月和5月大部分時間供應鏈中斷。 其結果是傭金收入縮水。 而廣告收入則有所好轉，降幅略大於GMV的降幅。

管理層展望：管理層認為7月消費逐漸復蘇，甚至比6月要好，但指出宏觀方面仍有許多挑戰，消費者信心需要一段時間才能完全恢復，22年上半年消費者支出占可支配收入的百分比下降至64%，去年同期為69%。 在盈利前景方面，集團將繼續專注於提高運營效率和優化成本。

集團各大業務板塊表現

中國商業：2023財年Q1淘寶/天猫實體商品GMV同比下降了5%，而全國線上商品零售同比增長了3%。 儘管新冠疫情在6月當季造成了嚴重干擾，但該公司在6.18購物節期間實現了GMV的同比正增長，CMR營收同比增長-10%。 受優化的用戶獲取成本和活躍客戶平均消費水準的提高推動，淘寶交易的年度和季度虧損均有所收窄。 淘菜GMV同比增長200%以上，優化的定價策略、更好的採購能力和降低的運營費用導致虧損逐步縮小。

國際商業：2023財年Q1收入同比增長2%。 國際零售/國際批發收入同比增長-3%/+12%，上個季度同比分別增長4%/13%，其中Lazada、AliExpress、Trendyol和Daraz的綜合訂單量同比下降4%。 特別是Lazada/Trendyol的訂單量同比增長了10%/ 46%，但全球速賣通的訂單卻出現了下降，原因包括歐盟增值稅規定的變化、歐元兌美元貶值以及俄烏衝突導致的供應鏈/物流中斷。

本地消費服務收入同比增長5%至106億元人民幣，息稅前利潤（EBITA）虧損收窄至30億元人民幣（上季度為-55億元人民幣/去年同期為- 48億元人民幣）。 餓了麼收到補貼並且配送成本下降，平均訂單價值新增，用戶獲取優化。 其組織經濟在本季度轉向積極。 管理層對餓了麼的虧損有望縮小有信心。

阿裡雲營收同比增長10%，上季度同比增長12%，主要得益於非互聯網行業的復蘇，部分抵消了互聯網和線上教育行業宏觀需求疲軟的影響。 經調整的EBITA利潤率從季度前的1.5%/2.1%降至1.4%。 23財年Q1非互聯網行業跨部門淘汰後的雲收入貢獻為53%，同比增長5%。

高盛評級

對阿裡巴巴評級為買入。 基於SOTP的12個月目標價為每股167美元/ 163港元。 主要風險：GMV增長放緩，貨幣化水准下降，競爭更加激烈。

阿裡巴巴09988.HK——周線圖

來源：CMC Markets

阿裡本周觸底反彈，周線級別在向上突破下行趨勢線後，在趨勢線附近獲得支撐，若本周實現收陽，或形成三重底。

底部形態現時形成上行通道。 囙此，價格有望重新反彈至通道上軌130附近。



