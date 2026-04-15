We wtorek 14 kwietnia 2026 roku Wall Street wyraźnie przyspieszyła, bo rynek zaczął grać nie tyle sam konflikt, ile scenariusz jego kontrolowanego wygaszania. S&P 500 wzrósł o 1,2 proc. i znalazł się już tylko około 0,2 proc. poniżej styczniowego rekordu, Nasdaq zyskał 2 proc., a ropa Brent spadła o 4,6 proc. do 94,79 USD za baryłkę. Jednocześnie 15 kwietnia 2026 o 11:00 CET, kontrakty na S&P 500 i Nasdaq 100 były notowane odpowiednio po 7009,25 i 26034,75 pkt, a ropa Brent i WTI po 95,40 oraz 91,36 USD za baryłkę. To wydaje się ważne, bo pokazuje, że inwestorzy znowu próbują zdjąć z cen część premii geopolitycznej i wrócić do starej zależności, czyli tańsza ropa to mniej presji inflacyjnej, niższe ryzyko dla marż i potencjalnie większa przestrzeń dla akcji.

Pozycjonowanie może jeszcze napędzać ten ruch

Pod powierzchnią ten ruch może mieć jeszcze drugie dno. Według przywoływanych na rynku danych fundusze hedgingowe pozostają relatywnie słabo ustawione wobec skali odbicia indeksów, a systematyczne strategie podążające za trendem mogą być zmuszone do odbudowy długiej ekspozycji, jeśli wzrosty się utrzymają. Taki układ zwykle działa jak dodatkowe paliwo dla rajdu, bo wraz z poprawą nastrojów do rynku wraca nie tylko kapitał fundamentalny, ale też popyt bardziej mechaniczny. Jeżeli do tego utrzyma się narracja o wzroście oczekiwań zysków spółek w USA, obecny ruch może okazać się czymś więcej niż tylko krótkim odreagowaniem po wojennym szoku.

Ropa pozostaje głównym barometrem nastroju

To nie znaczy jednak, że rynek ma już czystą drogę do dalszych rekordów. Akcje zachowują się dziś tak, jakby rozmowy USA-Iran miały realną szansę ograniczyć ryzyko dla dostaw ropy i odsunąć widmo nowego impulsu inflacyjnego. Jeżeli w środę 15 kwietnia 2026 roku i w kolejnych dniach pojawią się konkretne sygnały postępu w rozmowach, taki scenariusz może zostać podtrzymany. Jeśli jednak kolejne nagłówki okażą się mniej konstruktywne, to właśnie ropa może jako pierwsza przypomnieć rynkowi, że geopolityka nie zniknęła, a jedynie na chwilę zeszła na drugi plan.

Bez dalszej deeskalacji łatwo o zatrzymanie odbicia

Bazowy scenariusz na końcówkę tygodnia wydaje się więc umiarkowanie konstruktywny, ale pod jednym warunkiem ropa musi dalej potwierdzać, że rynek naprawdę wierzy w deeskalację. To właśnie notowania Brent, bardziej niż same rekordy na S&P 500, pozostają dziś prawdopodobnie najlepszym barometrem tego, czy Wall Street ma przed sobą jeszcze jedną falę wzrostów, czy tylko krótkie odbicie po panicznym przeszacowaniu ryzyka.