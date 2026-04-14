Ostatnie wzrosty na rynkach akcji, choć imponujące pod względem dynamiki, mogą opierać się na kruchych fundamentach. Analitycy zwracają uwagę, że głównym paliwem dla ostatnich zwyżek nie był silny optymizm inwestorów długoterminowych, lecz zjawisko „short covering”, czyli masowe odkupowanie akcji przez inwestorów grających na spadki w celu zamknięcia stratnych pozycji. Takie odbicie, choć gwałtowne, często charakteryzuje się brakiem stabilności i może zwiastować nadchodzącą korektę, gdy tylko techniczny popyt wygaśnie.

Sytuacja rynkowa stała się szczególnie napięta w obliczu niepowodzenia rozmów dyplomatycznych w Islamabadzie oraz ogłoszenia przez administrację USA blokady morskiej Cieśniny Ormuz. Te wydarzenia geopolityczne natychmiast przełożyły się na nastroje inwestorów, budząc obawy o stabilność dostaw energii i ryzyko wystąpienia pełnoskalowego kryzysu energetycznego. Eksperci z Saxo Banku wskazują, że brak postępów w negocjacjach stawia globalne rynki w trudnym położeniu, zwłaszcza że USA nie negocjują obecnie z pozycji siły.

Zmienność jest widoczna również w notowaniach kontraktów terminowych oraz na rynku kryptowalut, który często służy jako wskaźnik wyprzedzający dla tradycyjnych parkietów. Spadki Bitcoina poniżej kluczowych poziomów wsparcia oraz ujemne notowania kontraktów na indeks S&P 500 sugerują, że optymizm z ubiegłego tygodnia – który był dla głównych indeksów najlepszym okresem od listopada – może zostać szybko zniwelowany. Rynek ropy naftowej reaguje odwrotnie, notując wzrosty cen w odpowiedzi na eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie.

W najbliższych dniach uwaga inwestorów skupi się na danych o inflacji (PPI) oraz wynikach finansowych największych banków, takich jak JPMorgan. Jeśli fundamenty gospodarcze nie potwierdzą zasadności ostatnich wzrostów, a napięcia geopolityczne będą eskalować, rynek może czekać bolesny test wytrzymałości. Analitycy ostrzegają, że inwestorzy powinni zachować ostrożność i przygotować się na scenariusz, w którym giełdy będą musiały oddać wypracowane niedawno zyski, szukając nowego, bardziej stabilnego poziomu równowagi.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 14.04.2026.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na rynkach ryzykownych aktywów po okresie niepewności co do rozwoju sytuacji na bliskim Wschodzie, zawieszenie działań wojennych pomiędzy USA, a Iranem i szansa na zażegnanie konfliktu udzieliła się kupującym akcje, co zaowocowało wystrzałem na giełdach w Europie. W czwartek i piątek przyszło uspokojenie nastrojów. Nawet fiasko rozmów USA Iran nie popsuło sentymentu. Tylko niskie otwarcie sprawiło, że giełdy zakończyły dzień na lekkim minusie. Wszystkie wiodące indeksy straciły od 0,17% (FTSE100) do 0,29% (CAC40).

Za to na Wall Street handel przebiegał w dobrych nastrojach. Poniedziałkowa sesja zakończyła się w przewadze popytu. Dow Jones zyskał 0,63%, S&P 500 wzrósł o 1,02%, a Nasdaq 100 finiszował z zyskiem 1,23%.

W Azji powrót optymizmu

Po jednodniowej przecenie w poniedziałek, dziś na giełdach w Azji dominują wzrosty w slad z wzrostami na Wall Street. Nikkei 225 zyskuje 2,28%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,58%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 3,62%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,43%), Szanghaj (0,55%), Sensex (-0,91%), Singapur (0,57%). Indeks Asia Dow w górę o 1,9%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po czterech z rzędu sesjach, podczas których WIG20 bił roczny rekord, a dynamika wzrostu jest wręcz imponująca, wczorajsza sesja nie zmieniła obrazu rynku. Mieli nosa ci gracze, którzy we wtorek obstawiali kupno akcji i to pomimo strachu panującego na giełdach. Wiele wskazuje na to, że kwiecień będzie pomyślny dla popytu, a powiew optymizmu już wyznacza drogę pod przyszłe rekordy WIG i WIG20. Jednak należy być ostrożnym bowiem sytuacja jest mocno dynamiczna. Nasz parkiet podąża za głównymi giełdami globu. Sytuacja globalnie na rynku ryzykownych aktywów była mocno napięta. “Strach” rozlał się nie tylko w Warszawie, ale i na całym globie. Kiedy na rynkach leje się krew, to Emerging Markets znajdują się pod presją sprzedających. Rosnące rentowności obligacji USA potęgowały niepokój o wzrost inflacji, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu stóp procentowych w dalszej części roku, a to z kolei do wyższych kosztów finansowania działalności. Jednak nastroje niepewności w ciągu kilku dni odeszły w zapomnienie. Na parkiecie przy Książęcej sytuacja jest mocno dynamiczna. Strach, który dyktował warunki gry, ustąpił naporowi popytu. Wszystko w rękach polityków, a w szczególności Donalda Trumpa. Jeśli uda się utrzymać kruche zawieszenie broni, a negocjacje przyniosą porozumienie na Bliskim Wschodzie, jest szansa i paliwo do dalszych wzrostów. Nasz parkiet nie jest oderwany od reszty świata i jeśli na globalne parkiety powróci sceptycyzm, należy liczyć się z korektą, tym bardziej po tak dynamicznym wzroście. WIG20, po niskim otwarciu przez przez większość czasu był pod presją sprzedających, jednak po południu zaczął wspinaczkę na północ i tylko kilka minut zabrakło by znalazł się na plusie.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,97 mld zł. WIG zyskał 0,1%. Indeks blue chipów stracił 0,02%. WIG20fut wzrósł o 0,08%, osiągając na zamknięciu wartość 3572 pkt. W spokojny rynku wpisały się średnie. mWIG40 spadł 0 0,05%. Królem parkietu były maluchy. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,55%.

Złoty wciąż mocny i stabilny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,87.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,24.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,60.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,60.

PLNJPY – para handlowana jest po 44,08.