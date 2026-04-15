W obliczu eskalacji konfliktu z Iranem, który doprowadził do paraliżu kluczowych szlaków energetycznych, amerykańska ropa naftowa wyrasta na fundament globalnego bezpieczeństwa energetycznego. Od momentu rozpoczęcia działań zbrojnych pod koniec lutego, globalne rynki paliw zmagają się z ogromną niepewnością, co wywindowało ceny ropy powyżej psychologicznej bariery 100 dolarów za baryłkę. Sytuacja ta rzuciła nowe światło na strategiczne znaczenie amerykańskiego surowca West Texas Intermediate WTI, który przestał być jedynie lokalnym punktem odniesienia, a stał się aktywem ratunkowym dla światowej gospodarki.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 15.04.2026.

Głównym powodem kryzysu jest niemal całkowite zablokowanie cieśniny Ormuz – wąskiego gardła, przez które przepływa około 20% światowego morskiego transportu ropy. W warunkach, gdy ten kluczowy korytarz jest funkcjonalnie wyłączony z użytku, pojęcie dostępności surowca nabrało nowego znaczenia. Eksperci rynkowi, w tym Felipe Germini z Germini Energy, wskazują, że amerykańska ropa WTI jest obecnie ceniona na równi, a momentami nawet wyżej niż europejska ropa Brent. Jest to zjawisko rzadkie, podkreślające, że w dobie kryzysu fizyczna bliskość i bezpieczeństwo dostaw z Ameryki Północnej stają się ważniejsze niż tradycyjne różnice w jakości surowca.

Stany Zjednoczone, mimo że same odczuwają skutki wysokich cen na stacjach paliw, znajdują się w unikalnej pozycji dzięki ogromnej produkcji krajowej. Choć infrastruktura eksportowa USA ma swoje ograniczenia przepustowości, a koszty transportu do najbardziej dotkniętych kryzysem rynków azjatyckich są wysokie, amerykańskie wydobycie działa jak bufor łagodzący globalny szok podażowy. Jednocześnie Międzynarodowa Agencja Energetyczna podjęła decyzję o uwolnieniu setek milionów baryłek z rezerw strategicznych, aby ustabilizować sytuację, podczas gdy inwestorzy z niepokojem obserwują kolejne ruchy dyplomatyczne i militarne w regionie Zatoki Perskiej.

Mimo pesymistycznych prognoz zakładających, że ceny ropy Brent mogą wkrótce testować przedział od 160 do nawet 190 dolarów, rynek kontraktów terminowych wykazuje pewne oznaki nadziei na przyszłość. Obecny stan tzw. backwardation – gdzie ceny z dostawą w przyszłości są znacznie niższe niż ceny bieżące – sugeruje, że uczestnicy rynku liczą na stopniowe wygaszanie zakłóceń w nadchodzących miesiącach. Niemniej jednak, trwający konflikt i blokada portów trwale zmieniają mapę światowego handlu energią, czyniąc z amerykańskich zasobów kluczowy element stabilizujący w świecie pełnym geopolitycznych wstrząsów.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Inwestorzy na Starym Kontynencie i nie tylko tutaj przyjmują każdą dobrą wiadomość za pretekst do kupna akcji. Wystarczyła wzmianka, że pomimo fiaska rozmów USA - iran w weekend, że strony ponownie zasiądą do stołu negocjacyjnego. Wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,99% (Stoxx 600) do 1,46% (IBEX 35).

Również na Wall Street handel przebiegał w dobrych nastrojach. Wtorkowa sesja zakończyła się w przewadze popytu. Dow Jones zyskał 0,66%, S&P 500 wzrósł o 1,18%, a Nasdaq 100 finiszował z zyskiem 1,96%.

W Azji powrót optymizmu

Od wtorku na giełdach w Azji dominują wzrosty w slad z wzrostami na Wall Street. Nikkei 225 zyskuje 0,52%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,1%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 2,9%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,49%), Szanghaj (0,24%), Sensex (1,59%), Singapur (0,29%). Indeks Asia Dow w górę o 1,3%.

Podsumowanie sesji na GPW

Inne giełdy mogą tylko pozazdrościć. Po czterech z rzędu sesjach, podczas których WIG20 bił roczny rekord, a dynamika wzrostu jest wręcz imponująca i jednej nieznacznie spadkowej, znów szeroki rynek i WIG20 wspięły się na rekordy. Mieli nosa ci gracze, którzy w ubiegły wtorek obstawiali kupno akcji. Wiele wskazuje na to, że kwiecień będzie pomyślny dla popytu, a powiew optymizmu już wyznacza drogę pod przyszłe rekordy WIG i WIG20. Jednak należy być ostrożnym bowiem sytuacja jest mocno dynamiczna. Nasz parkiet podąża za głównymi giełdami globu. Sytuacja globalnie na rynku ryzykownych aktywów była mocno napięta. “Strach” rozlał się nie tylko w Warszawie, ale i na całym globie. Kiedy na rynkach leje się krew, to Emerging Markets znajdują się pod presją sprzedających. Rosnące rentowności obligacji USA potęgowały niepokój o wzrost inflacji, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu stóp procentowych w dalszej części roku, a to z kolei do wyższych kosztów finansowania działalności. Jednak nastroje niepewności w ciągu kilku dni odeszły w zapomnienie. Na parkiecie przy Książęcej sytuacja jest mocno dynamiczna. Strach, który dyktował warunki gry, ustąpił naporowi popytu. Inwestorzy przestali obawiać się recesji i nie zwracają uwagi na potencjalne zagrożenia. Nasz parkiet nie jest oderwany od reszty świata i jeśli na globalne parkiety powróci sceptycyzm, należy liczyć się z korektą, tym bardziej po tak dynamicznym wzroście. WIG20, po wysokim otwarciu przez cały czas przebywał nad kreską, a każda próba zawrócenia okazała się okazją dla kupujących. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień bisko dziennego maksimum wahań..

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,64 mld zł. WIG zyskał 1,15%. Indeks blue chipów zyskał 1,13%. WIG20fut wzrósł o 1,51%, osiągając na zamknięciu wartość 3629 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,51%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,72%.

Złoty wciąż mocny i stabilny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,87.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,24.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,59.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,60.

PLNJPY – para handlowana jest po 44,19.