美股银行股带头冲锋第四季度财报！如何看待2022年美股银行股的表现。

本周五美股银行股将正式揭开第四季度财报，周五盘前，摩根大通、富国银行、花旗将公布第四季度财报。其中市场预期摩根大通每股收益为3.01美元，前值为3.79美元；季度营收为298亿美元，前值为292亿美元。

市场预期花旗市场每股收益为1.43美元，前值为2.08美元；季度营收为169.84亿美元，前值为164.99亿美元；净利润为33.87亿美元，前值为46.42亿美元。

市场预期富国银行每股收益为1.12美元，前值为0.64美元；季度营收为90.8亿美元，前值为92.75亿美元；净利润为44.03亿美元，前值为26.42亿美元。

市场预期美国银行业在第四季度的财报将非常出色，这主要源于在空前宽松的货币环境下，华尔街的投行在巨额的投行业务中受益。

摩根大通的股价在2021年表现相当出色，全年上涨约27%，在低利率环境下能做到良好的营收，净利润增长是非常难得的。因此在2022年的加息年中，要让摩根大通复制此前的业绩增速是不难的。

今年市场预期美联储将加息三次，并在下半年进行缩表，因此预计今年价值股将优于成长股。通常情况下，加息是利好银行股，因为商业银行可以通过提高贷款利率使存贷利差变大，利润就会变高了。那么，银行的业绩很有可能在今年继续维持强劲增长，但股价是否能像去年一样保持强劲？

回顾2015年12月的美联储首次加息，美国三大股指自12月后均录得大跌，而跌幅一致延续至2016年2月。而银行股也未能幸免，这反映出加息的效应会蔓延至全市场，国债收益率的上行会使资金从股市涌向债市进行避险，因此银行股也出现了被抛售的情形。而从2016年2月之后，银行股整体维持持续上行的趋势。即使在2017年4月美联储开始释放缩表信号，10月正式进行缩表，银行股也未受影响持续上行。

那么今年是否会复制当时的行情走势？这次的情况有所不同，美联储是在经济滞涨的背景下选择被迫加息，实体经济仍受供应链困扰，能源价格仍然处于高位，通胀位居40年来的高位。而2015年，美国的经济环境与现在完全不同，全国经济的稳步复苏在全球表现突出，劳动力市场恢复至2008年金融危机前的水平，物价水平处在低位，居民储蓄充足，消费者信心指数达到2004年以来的最高水平，能源价格处于非常低的位置。

而现在美国的经济处于滞涨阶段，能源价格处在高位，供应瓶颈仍没有好转，通胀高企，很多企业的盈利能力仍然不足，而这意味着实体经济的业务扩张较慢，这也会影响到银行的放贷业务。并且，在政策收紧后，商业银行在疫情期间激增的投资收入会有所下降。因此，银行股在今年的表现可能并不会走出如同2020-2021年的强势上涨行情。

美联储表明在2022年的下半年，通胀问题将得到缓解，这意味着通胀或仍将持续半年的高位，美国的经济复苏在上半年Omicron，供应瓶颈的背景下呈现放缓趋势，这不利于银行股的上涨。但总体而言，相比于在前两年受政策红利影响出现暴涨的科技成长股而言，银行股是一个非常不错的防守板块。

美国金融精选行业SPDR基金 （XLF） —— 月线图

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美国金融精选行业SPDR基金（XLF）近日一直维持震荡上行的节奏，但从技术层面来看，已经到达了上行通道的上轨压力处，近两个交易日均以收阴告终。因此，投资者需要防止业绩发布后的利好兑现现象，此处回落的概率较高。投资者可参考下方的支撑39.6附近，如若跌破，价格可参考下轨支撑38附近。

美国金融精选行业SPDR基金 （XLF） —— 日线图

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