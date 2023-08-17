亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.17

澳洲股市



今日澳洲指数早盘下跌，午后一度回升，S&P/ASX 200指数跌0.68%，报7146点； ASX All Ordinaries指数跌0.64%，报7364.4点；ASX Small Ordinaries指数跌0.56%，报2813.6点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：家禽生产商Inghams Group Ltd（+14.75%），IP服务集团IPH Ltd（+10.79%）以及房地产集团Goodman Group（5.72%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂生产公司 Core Lithium Ltd（-24.77%）；锂资源勘探公司 Lake Resources N.L.（-8.51%）以及房地产广告平台Domain Holdings Australia Ltd（-7.84%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块下跌，工业板块为下跌最多的板块，下跌1.3%。房地产板块逆市上涨，上涨1.15%。



来源：ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Pilbara Minerals Ltd (29.53M)，Mirvac Group (21.38M)，South32 Ltd (19.2M)，Telstra (17.58M)，Vicinity Centres (17.50M)。

香港股市



香港股市探底回升。截至收盘，恒生指数跌0.01%，报18326.63点；国企指数涨0.31%，报6292.33点；恒生科技指数涨0.78%，报4158.28点。南向资金今日净买入99.38亿元，近5日累计净买入297.11亿元。



盘面上，中概互联、新能源汽车股走高。



中概互联网板块中，腾讯涨1.22%，阿里涨0.95%，美团涨0.91%，快手涨2.14%，小米涨1.53%。



新能源汽车板块中，小鹏汽车涨4.4%，零跑汽车涨4.14%，理想汽车涨3.6%，恒大汽车涨3.45%

商品外汇





来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.