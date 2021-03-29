一周展望 – 美国非农、中国制造业PMI、欧派克会议

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周美国股市继续走高，标普指数以历史新高收盘于3974.54，逼近4000关口。对经济反弹的乐观前景与美国宽松的货币与财政措施的刺激下，投资风险偏好仍然强劲。美元仍然强势，仍然受到美国政府公债收益率上涨的支持。从各项经济数据看，美国有望在本年度出现加速反弹，引发投资者对通胀率在短期内将飙升的预期，价值型股票包括能源、银行与航空股价仍然为当前领涨大盘的主要板块。同时，科技股票同时在经历数周修正行情后反弹，但美国总统拜登将提高企业税的政策可能将继续给科技板块施压。 本周末为西方复活节假期，美国3月份非农就业数据将为投资者关注的重磅，若数据向好，可能再次引发美债收益率飙升，鼓励美元再度上行。另外，中国3月份制造业与服务业PMI将直接影响商品出口国货币波动。最后，国际石油输出组织（OPEC）与其他产油国将举行本月的产量会议。 美国非农业就业数据（周五） 在新冠疫苗推广使用后，美国经济预期将在3月份出现加速反弹。根据路透社统计预期，美国3月份非农业就业岗位将增长55万个，失业率将由当前的6.3%降至6.0%，同时平均薪资将增长0.1%。对美国经济反弹的预期潜在继续推涨美国政府公债收益率，并且若美国失业率在预期之前恢复至疫情前的水平，伴随通胀率走高，美联储将有望提前削减货币量化宽松，则届时美元将出现真正筑底反弹。并且这对美国股市，尤其是科技板块走势将带来较大的震撼。 中国3月份制造业与服务业采购经理人指数（PMI）（周三） 自1月份以来中国制造业与服务业的PMI值显示其经济运行速度明显减缓，预期中国在3月份的制造业PMI值为51.3，较前值50.6有所改善，但较去年8月份以后的几个月有明显减速。这可能受到对新冠防护物品的需求减少影响，但同时说明中国经济在逐步恢复到新冠疫情前的常态下。近期受到美元强势打压，商品货币已经显现出明显的下行压力。若中国经济运行活动降温，可能对商品国货币产生进一步压力，这里主要包括澳元与纽币。 国际石油输出国组织与其他产油国产量会议（周四） 国际石油输出国组织OPEC与俄罗斯等其他产油国将在本周四举行本月关于油产量的会议，在上次的会议中OPEC与其他产油国决定将现行的减少量720万桶/日，保持至4月份，导致原油价格在3月份的进一步上扬。近期由于欧洲地区新冠疫情再度恶化潜在减少需求，可能导致产油国继续联合减产行动，以稳定原油价格。



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