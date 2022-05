黄金节节败退，价格见底了么？年内或跌至1600附近

自4月18日以来,黄金在触及1998.28美元/盎司的高点后节节败退,在5月16日一度失守1800整数关口,最低跌至1786.95美元/盎司,随后价格略有反弹。

黄金近期连续下跌的主要驱动因素来源于美联储可预见性的持续鹰派打压。虽然4月通胀数据出现一定的回落,CPI和PPI均出现同比回落,但仍高于市场预期。汽油价格虽然出现一定程度的回落,但其他分项指标例如食品、租金、新车均出现上涨。而天然气价格的上涨抵消了汽油价格的回落,二手车价格回落相较于3月明显放缓。因此,即使通胀初步受到了控制,但仍处于高位运行,美联储仍需要为抑制通胀加速紧缩。

而从美国的4月非农就业数据中显示,即使美国就业市场持续火热,失业率处于低位,但职业空缺率仍处于历史高位,工人就业难仍旧是一大困扰,工资-价格螺旋上升现象持续。因此,鲍威尔在近期鹰派表态明显,美联储的首要目标是抑制通胀,即使途中引发金融市场动荡。鲍威尔也在表态中承认美联储的政策失误,而前美联储主席伯南克在接受CNBC的采访中也表示,美联储行动的推迟是错误的,而推迟的其中一个原因则是鲍威尔不想冲击市场。

由于美联储近期开始加速紧缩,美国10年期通胀保值债券(TIPS)收益率开始转正,这是自2020年3月以来首次。而TIPS的名义收益率通常被用来衡量美国实际利率。10年期TIPS收益率的转正,意味着在计入通胀因素后,投资者在10年期美债仍然能取得正向收益。

图片来源:Board of Governors of the Federal Reserve System (US)

从历史上看,10年期TIPS收益率与黄金整体呈现较强的负相关性,自2020年3月TIPS收益跌破至负值后,一直下跌至同年8月才出现企稳迹象,而黄金价格也在2020年8月创出历史新高的2075.38美元/盎司。而在TIPS收益率企稳并进入底部盘整后,黄金陷入了长达1年半的高位震荡之势。

黄金兑美元 XAUUSD —— 周线图

图片来源:CMC Markets

黄金自今年2月以来急剧拉升,主要驱动力在于突然爆发的战争引发的避险性需求,而因战争引发的供应链进一步恶化催生了美国3月通胀达到峰值,因此黄金的上涨逻辑主要是战争刺激和抗通胀需求。但黄金的本质是一种无息资产,其主要作用是资产保值作用。在过去的两年中因为美联储的量化宽松导致实际利率为负,这对于黄金的吸引力增强,但黄金本身是不具备产生现金流的资产。同理,当美联储进入加息周期后,实际利率转正,黄金便失去了吸引力,而战争所引发的恐慌情绪也在近期减弱,给与市场的影响有限。

回顾上一次TIPS收益率转正的时候是在2013年,10年期TIPS收益率在2012年12月触底盘整后,在5月迎来了向上的拉升,随后在6月收益率转正。随后在接下来的5年时间处于长期的震荡走势。再来观察黄金价格,黄金价格在2012年第三季度迎来一波短暂的拉升,这主要是TIPS收益率的下跌。但在2012年第四季度高位盘整下挫。随着实际收益率的转正,黄金价格从2013年4月开始进入到了加速下跌的阶段,并最终迎来了长达5年的震荡区间。价格始终运行于1400下方。

图片来源:Board of Governors of the Federal Reserve System (US)

黄金兑美元 XAUUSD —— 周线图

图片来源:CMC Markets

反观上一轮的加息周期,美联储自2015年12月 – 2018年12月的加息周期跨度较大,而第一次加息至第二次加息的时间间隔就达到1年。与这次不同,当时美国的通胀水平整体较低,而由于2016年经济增速不及预期导致美联储加息进程缓慢,因此TIPS收益率在2016年整体下滑,这也支撑了黄金的底部反弹。但收益率自2016年7月在0附近开始反弹后,黄金价格开始转向下跌趋势。从2018年1月开始,TIPS收益率向上突破了长达5年的震荡区间,这也使黄金价格再2018年整体维持下跌趋势。

从目前的情形来看,高通胀势必会使美联储在货币政策上更加激进,因此加息周期预计将比上一轮更短,节奏更快,这带来的影响就是TIPS收益率曲线将更加陡峭,这意味着黄金价格或将进一步承压下挫。从图形的结构来看,黄金本轮的顶部形态与2012 – 2013年有着非常高的相似之处,因此本轮或有进一步的向下破位风险,短期的反弹或会迎来进一步的下跌。年内低点或至1600附近。

黄金兑美元 XAUUSD—— 周线图

图片来源:CMC Markets

黄金兑美元 XAUUSD —— 周线图

图片来源:CMC Markets



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.