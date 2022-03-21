聚焦澳大利亚联邦政府预算，将在大选前收紧财政支出

澳大利亚政府将于3月29日公布2023财年预算，可能在5月的联邦选举之前制定财政议程。根据高盛预计，该预算的特点是政府财政收入预测大幅提高，但只会有适度的额外支出承诺。

在劳动力市场紧张和通胀压力上升的背景下，在经历了两年历史性的巨额赤字之后，政府很可能会转向紧缩性的财政政策。

在收入方面，高盛预计，在截至2025财年的四年时间里，近期大宗商品价格的飙升和比预期更快的经济复苏将增加约600亿澳元的税收收入。

下图显示了与澳大利亚年中财政和经济前景报告（MYEFO）的假设相比，主要大宗商品的价格的走势对比。很明显的可以看出，大宗商品价格强势走势已经远远超出MYEFO的预期，此前MYEFO预计会在2021年年底开始回落。虽然2023财年的预算可能会保留对铁矿石和煤炭价格的相对保守的中期假设，但最近的商品价格飙升可能会在未来几年增加约250-300亿澳元的额外税收收入。

就实体经济而言，失业率在2月份降至4.0%，远低于MYEFO预计的6月份4.5%。因此，财政部或将降低6月失业率的预期，可能在3.75%左右。再加上工资增长和通胀的升级，这将使未来税收收入的预测在未来预测中增加约300亿澳元。

新的财政支出计划可能不会太大

在支出方面，虽然预算可能会在选举前做出大量新的次要政策承诺，但预计宏观层面不会出现任何重大变化。

最近媒体讨论的焦点是缓解“生活成本”压力的措施，包括可能降低燃油消费税，类似于新西兰最近的声明。在MYEFO，燃油消费税预计将在2022财年为汽油和柴油分别增加约56亿澳元和136亿澳元。绝大多数家庭使用汽油作为燃料，而工业使用柴油，已经收到退税。因此，为期三个月汽油消费税减免将耗资约15亿澳元，如果还包括柴油，将额外增加约20亿澳元。

虽然可能会看到预算中燃油消费税的减少，但政府已经表示，它更愿意为弱势家庭提供更有针对性的支持。石油价格也从最近几周的峰值下降，这将在预算期间转化为更低的汽油价格。

向低收入家庭支付的潜在“一次性”款项的规模尚不清楚，但可以注意到，向澳大利亚350万养老金领取者和150万福利金领取者支付300澳元将花费约15亿澳元。媒体评论还讨论了在2022财年之后再次延长中低收入者税收抵扣（LMITO）计划的可能性，该计划每年的成本约为80亿澳元。

高盛的基本假设是，预算没有延长LMITO或降低燃油税，而是选择实施价值120亿澳元的定向支付。再加上与通胀上升相关的增量政策变化和参数变化，预计总支出将比预期增加100亿至150亿澳元

同时，政府在最近的MYEFO中的“已做出但尚未宣布的决定”项目中预留了160亿澳元，用于支付新政策，而无需在预算中增加新的资金需求。其中一部分可能反映了新冠肺炎相关项目的应急支出，但一些可能被指定用于预算中宣布的新项目。

还有一个风险是，预算继续向上修正澳大利亚国家伤残保险计划(NDIS)的预计支出，这将显著增加未来估计的支出。随着项目成本的上升，MYEFO在NDIS上的升级支出比预期高出260亿澳元，该计划目前预计在全面运作时每年将花费约400亿澳元(约占GDP的1.5%)，远高于最初的估计。

减少赤字，但不急于实现盈余

总体来说，高盛预测的截至2025财年整体基本预算赤字将比预期低500亿澳元左右，包括2022财年的840亿澳元，占GDP的3.8%（预测为992亿澳元，占GDP的4.5%）；2023财年的800亿澳元，占GDP的3.5%（预测989亿澳元，占GDP的4.4%）；2024财年的770亿澳元，占GDP的3.3%（预测845亿澳元；占GDP的3.6%）和2025财年的500亿澳元，占GDP的2.0%（预测为575亿澳元；），占GDP的2.3%）。

而经济下行风险倾向于更大的削减，特别是在2023财年和2024财年。

从表面上看，考虑到劳动力市场将处于充分就业状态，工资增长和名义GDP增长将高于新冠肺炎爆发前预算大体平衡时的水平，预测结束时的预算赤字将占GDP的约1.5%，并且很有可能更高。

赤字预测在未来几年可能会降低，尽管更高的NDIS支出和减税可能会阻止财政盈余的回归。

从宏观经济角度来看，未来几年赤字的减少确实会对增长构成不利影响。粗略的经验表明，从现在到2025财年，赤字对GDP的平均不利影响约为0.5%。然而，私营部门资产负债表上的大量“超额储蓄”将起到一定抵消作用。采矿业的税收增加也不会对经济活动造成什么不利影响。

从政治角度来看，预计政府将从谈论提供新冠病毒相关刺激的必要性转向进行紧缩的必要性。虽然预计不会出现彻底的紧缩，例如削减福利支出，但预计政府将继续从经济改善中获取更高的税收收入，并专注于减少赤字规模。

这与政府去年概述的财政战略基本一致，即在劳动力市场达到“充分就业”之前，为经济提供积极的财政支持，然后专注于稳定或减少债务。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.