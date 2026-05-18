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Tipos al alza, liquidez bajo presión y freno en el Nasdaq 100

La escalada de las TIRes fuerza un repricing generalizado. S&P 500 y Nasdaq 100 frenan en forma de doji. Pese a mayores tipos, el apetito por la deuda disminuye. El Tesoro compite con el CapEx de la IA y las próximas megacolocaciones.

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escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


Dojis en el S&P 500 y el Nasdaq 100: atención a los mínimos de la semana pasada

El S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron con fuerza el viernes —pese al tono constructivo de la cumbre entre EEUU y China— y dejaron dos formaciones de doji en gráfico semanal de velas japonesas, una pauta que refleja dudas crecientes tras semanas de subida.

Estas formaciones apuntarían a un posible giro bajista si la debilidad se confirma y los índices pierden los mínimos de la semana pasada: los 5.338 puntos para el S&P 500 y los 28.628 puntos para el Nasdaq 100.

Inflación al alza, tipos a máximos y repricing generalizado

Los precios de la energía siguen presionando a la inflación. La semana pasada hubo nuevas sorpresas al alza tanto en el IPC (+3,8%) como en el IPP (+6,0%), acelerando el repunte de los tipos de interés y llevando varias referencias clave a superar niveles críticos: las notas estadounidenses a 10 años ya cotizan por encima del 4,50%, el gilt británico consolida sobre el 5,00% y el bund alemán supera el 3,10%.

Esta nueva aceleración de las TIRes comienza a pesar claramente sobre los activos cíclicos y está provocando un repricing generalizado: no solo retroceden las bolsas, también lo hacen las materias primas —incluidos los metales preciosos— y las criptomonedas.

S&P 500 (rojo y derecha), notas a 10 años (azul e izquierda), con coeficiente de correlación, extraído de TradingView a 18/05/26

Notas vs. SPX 18MAY26 ESP

Liquidez bajo presión

Pese al fuerte repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses, el mercado está asistiendo a una evidente pérdida de apetito por la deuda soberana. La semana pasada, tanto en la subasta de Notas a 10 años (42.000 M. de USD) como en la de Bonos a 30 años (25.000 M. de USD), las colocaciones se cerraron a tipos de interés superiores a los del mercado previo (When-Issued) y con un severo empeoramiento en los ratios bid-to-cover.

Las razones detrás de este repliegue de la demanda podrían enquistarse. El Tesoro de EEUU sigue inundando el mercado de papel para financiar sus abultados déficits, mediante una emisión neta brutal que podría alcanzar los 2 billones de dólares en 2026.

Por otro lado, el mercado de bonos se enfrenta a un nuevo rival: el sector privado. Las astronómicas inversiones en CapEx destinadas a la inteligencia artificial y el aluvión de megacolocaciones en bolsa que se avecinan (con SpaceX anunciada para el 12 de junio, y OpenAI y Anthropic en el radar para este año) amenazan con drenar la liquidez global, aumentando la disputa por la financiación y presionando los tipos al alza.

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