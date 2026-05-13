Cumbre del siglo entre Trump y Xi: tres grandes frentes de choque —tecnología, comercio y recursos estratégicos

Reunión Trump-Xi Jinping en un momento de elevada tensión geopolítica

Donald Trump llega hoy a Pekín para iniciar una visita de Estado que se extenderá hasta este viernes 15 de mayo, en lo que supone el regreso de un presidente estadounidense a China tras casi una década sin una visita oficial de este nivel. La cumbre con Xi Jinping se celebra en un contexto marcado por el deterioro de las relaciones comerciales, la pugna tecnológica y la creciente inestabilidad en Oriente Medio.

El encuentro se produce en un escenario de fuerte competencia estratégica entre las dos principales potencias económicas del mundo. Las tensiones en Irán y la incertidumbre sobre la seguridad de las rutas energéticas —especialmente en torno al estrecho de Ormuz— añaden presión sobre la economía global y sobre China, cuya elevada dependencia de las importaciones energéticas sigue siendo uno de sus principales puntos vulnerables.

Agenda prevista: rueda de prensa conjunta el jueves y comunicado final el viernes

La agenda de la visita estará marcada por tres asuntos con capacidad directa para mover los mercados: la evolución de la guerra comercial, el acceso a tecnología avanzada y posibles acuerdos de compra por parte de China.

Jueves 14 de mayo: rueda de prensa conjunta

• Reunión bilateral entre Trump y Xi Jinping centrada en aranceles, semiconductores y estabilidad comercial.

• Foro empresarial EEUU-China con presencia de grandes compañías tecnológicas e industriales, donde el mercado vigilará cualquier señal sobre NVIDIA, Boeing o restricciones a chips avanzados.

• Comparecencia conjunta ante los medios, clave para medir si ambas potencias rebajan el tono de confrontación.

Viernes 15 de mayo: tecnología y comunicado final

• Encuentros vinculados a inteligencia artificial y semiconductores, sectores que siguen en el centro de la rivalidad entre Washington y Pekín.

• Publicación del comunicado final, el principal catalizador potencial para las bolsas: avances en comercio, tecnología o compras de productos estadounidenses podrían impulsar el apetito por el riesgo, mientras que un tono más agresivo reactivaría el temor a una nueva escalada entre ambas potencias.

La batalla tecnológica: ¿chips de NVIDIA por recursos críticos?

Estados Unidos y China continúan compitiendo por el liderazgo tecnológico global. EEUU mantiene ventaja en diseño y desarrollo de chips avanzados, mientras que China conserva una posición dominante en buena parte de la cadena industrial ligada a baterías, paneles solares y minerales críticos, esenciales para la transición energética y la industria tecnológica.

Pekín ha utilizado en los últimos años su peso sobre materiales estratégicos —como tierras raras, grafito o magnesio— como herramienta de presión en respuesta a restricciones comerciales y tecnológicas impuestas por Washington.

En este contexto, la presencia de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, en la delegación empresarial ha sido interpretada como una señal de apertura al diálogo sobre semiconductores e inteligencia artificial, dos sectores que siguen en el centro de la rivalidad entre ambas potencias.

Reducir el desequilibrio comercial: gas natural, alimentos y aviación

Más allá del sector tecnológico, la visita también busca impulsar acuerdos comerciales en industrias clave para EEUU. La delegación empresarial incluye representantes de grandes compañías estadounidenses interesadas en ampliar su acceso al mercado chino y reforzar la cooperación económica.

Entre los sectores que concentrarán la atención destacan la aviación, el gas natural licuado (GNL) y las exportaciones agrícolas. Washington presionará para que Pekín incremente sus compras de soja, carne y energía estadounidense como vía para reducir el desequilibrio comercial entre ambos países y rebajar parte de la tensión arancelaria acumulada en los últimos años.

El mercado seguirá especialmente atento a cualquier anuncio relacionado con Boeing, semiconductores y materias primas estratégicas, áreas consideradas clave en la relación económica entre Washington y Pekín.