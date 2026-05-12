Los gráficos clave de la semana (12/05/26): Plata, US 30, Ethereum y Gas Natural

Plata con momento positivo y fondo alcista

La plata desarrolla un nuevo impulso al alza, esta vez desde los 70,87 USD/onza, logrando superar el máximo de abril situado en los 83,04 USD/onza.

El precio adquiere momento positivo mientras la serie construye una estructura de máximos y mínimos crecientes en el corto/medio plazo. Este movimiento se produce a favor de la tendencia alcista de largo plazo, con los osciladores saliendo de la zona de sobreventa.

La actual dinámica favorable no se verá comprometida mientras se mantenga la directriz alcista que parte de los mínimos anuales. El activo no encuentra una resistencia significativa hasta los 96,67 USD/onza, máximo alcanzado en febrero.

Plata en gráfico semanal y escala logarítmica con estocástico, extraído de Next Generation a 12/05/26

US 30: frenazo en resistencias clave

El US 30 encadena tres semanas dentro del rango comprendido entre los 48.467 y los 50.120 puntos, registrando formaciones de velas doji en el gráfico que sugieren un escenario de equilibrio.

Esta estabilidad se produce a escasa distancia de la resistencia clave situada en los 50.518 puntos (máximo histórico), un nivel que favorece que los osciladores de precios comiencen a perfilar divergencias bajistas.

En estas condiciones, si el precio pierde la base del lateral en los 48.467 puntos, podría contemplarse un repliegue correctivo desde resistencias. No obstante, mientras dicho nivel se mantenga firme, el índice seguirá en disposición de intentar una ruptura de máximos.

US 30 en gráfico semanal con Momentum (14), extraído de Next Generation a 12/05/26

Ethereum: la ruptura de lateral puede marcar dirección

Ethereum carece de fuerza para escalar y se frena ante la zona de máximos de marzo y abril, comprendida entre los 2.385 y los 2.466 USD. No obstante, el activo tampoco muestra debilidad suficiente para corregir y encuentra apoyo en los 2.219 USD, consolidando un rango lateral estrecho que se prolonga ya un mes y que ha provocado un desplome de la volatilidad.

Dada la claridad de los niveles técnicos y la madurez de esta fase de consolidación, la ruptura del rango podría marcar la dirección del próximo movimiento. Por encima de los 2.466 USD, la siguiente zona de resistencia se sitúa entre los 2.620 y 2.774 USD. Por debajo de los 2.219 USD, el soporte de referencia se localiza en los 1.937 USD.

Ethereum en gráfico diario con ATR (5), extraído de Next Generation a 12/05/26

Gas Natural: ruptura al alza con divergencias alcistas

El Gas Natural logra superar los 2,794 USD/MMBtu, nivel que actuó como banda superior de un rango lateral durante más de un mes (con base en los 2,499 USD/MMBtu). Esta ruptura inyecta momento positivo al precio en el corto plazo y cuenta con el respaldo de amplias divergencias alcistas en indicadores de tendencia como el oscilador TRIX.

En este contexto, la anterior resistencia de los 2,794 USD/MMBtu se convierte en soporte (función de pullback) y se puede plantear un escenario de reversión a la media. El siguiente objetivo alcista se localiza en la franja comprendida entre los 3,002 y 3,141 USD/MMBtu, zona que coincide con la proyección técnica de la altura del rango lateral superado.