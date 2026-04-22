Tesla 1T26: ¿reinventarse con la IA y el robotaxi?

Tesla publica resultados el miércoles tras el cierre

Tesla, con una capitalización de 1,47 billones de dólares, será la primera de los “7 Magníficos” en presentar resultados. Lo hará este miércoles tras el cierre de sesión, con capacidad para influir en los grandes índices, dado su peso del 4,1% en el Nasdaq 100 y del 2,3% en el S&P 500.

Dentro del grupo, es la única compañía que no cuenta con una recomendación de compra o fuerte compra por parte del consenso de analistas. Además, presenta un potencial alcista limitado —con una distancia al precio objetivo inferior a los dos dígitos— y cotiza con un PER de 364,78x.

7 Magníficos + Broadcom, capitalización, calificación y precio objetivo de analistas, ritmo de crecimiento y PER, tabla extraída de TradingView a 21/04/26

Las ventas de coches no son suficientes

El consenso espera un BPA de 0,38 dólares, lo que implicaría un crecimiento interanual del +38%. No obstante, la comparación se realiza frente a un primer trimestre de 2025 especialmente débil, con los beneficios más bajos de los últimos años.

En cuanto a ingresos, se prevén 22,27 mil millones de dólares (+15,14% interanual), también apoyados en una base comparativa deprimida. Estas cifras llegarían tras la entrega de 358.023 vehículos, por debajo de las 370.000 unidades esperadas.

Cambio de enfoque: el robotaxi toma protagonismo

Este trimestre, el foco se desplaza desde la venta de vehículos hacia la infraestructura de inteligencia artificial y el desarrollo de robotaxis. Con la reciente expansión a Dallas y Houston, Tesla ya opera en cuatro ciudades. Elon Musk prevé extender el servicio a decenas de urbes antes de final de año, con la expectativa de un impacto financiero positivo en el segundo semestre.

Aun así, la compañía enfrenta presión en márgenes y un aumento significativo del gasto de capital, que superará los 20.000 millones de dólares en 2026. El debate entre analistas sigue abierto: el potencial billonario de la conducción autónoma y el robot Optimus frente al riesgo de un crecimiento limitado si depende únicamente del negocio de vehículos eléctricos.

La acción rebota hasta la media de 200 sesiones

En el plano técnico, la acción ha rebotado en las últimas semanas tras marcar un mínimo anual en 337,25 dólares. El movimiento no ha venido acompañado de un volumen especialmente sólido, aunque ha sido suficiente para romper la directriz bajista desde máximos históricos.

Si el volumen repunta y el precio logra consolidar por encima de los 409,28 dólares (máximos de la semana pasada), Tesla recuperaría la media móvil de 200 sesiones, reforzando el rebote.

Por el contrario, una pérdida de los 372,07 dólares invalidaría el posible pullback a la directriz bajista y reabriría el riesgo de una vuelta al mínimo anual en 337,25 dólares.