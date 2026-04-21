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Los gráficos clave de la semana (21/04/26): Tesla, Intel, oro y ethereum

Los gráficos clave de esta semana. Tesla rebota con sobreventa. Intel ataca máximos históricos. Oro con momento positivo y fondo alcista. Ethereum intenta construir un suelo.

Luis Ruiz - Headshot (600x600)
escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


Tesla rebota con sobreventa

El CFD de Tesla recupera posiciones con fuerza tras establecer un nuevo mínimo anual de 341,25 USD. El movimiento permite romper la dinámica bajista que parte de máximos históricos y provoca que el oscilador estocástico cruce su señal al alza desde niveles de sobreventa.

Si el precio mantiene la dinámica positiva y se asienta por encima del máximo de la semana pasada situado en 409,28 USD, se consolidaría giro al alza que se produce a favor de la tendencia alcista de fondo.

Tesla en gráfico semanal con estocástico, extraído de Next Generation a 21/04/26

TESLA 21ABR26

Intel ataca máximos históricos

El CFD sobre Intel comienza a poner a prueba y supera puntualmente la zona de máximos históricos comprendida entre 69,20 y 68,40 USD. El momento es fuertemente positivo y se identifica una clara estructura de máximos/mínimos crecientes.

Si el precio es capaz de consolidar por encima del máximo de la semana pasada establecido en 70,33 USD podría darse por válida la ruptura de niveles y la tendencia alcista continuar su curso.

El nivel a vigilar lo situamos en el mínimo de la semana pasada establecido en 60,01 USD. Si el precio cede desde estos niveles y consolida por debajo de 60,01 USD

Intel en gráfico semanal con RSI, extraído de Next Generation a 21/04/26

INTEL 21ABR26

Oro con momento positivo y fondo alcista

El CFD del oro construye una estructura alcista en las últimas semanas después de establecer un nuevo mínimo anual en 4.097 USD/onza que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones o de largo plazo.

El movimiento incorpora momento positivo al corto plazo, provoca que el oscilador estocástico cruce al alza a su señal con datos semanales y permite que el fondo alcista continúe en vigor.

Si el precio mantiene la actual dinámica y consolida por encima del máximo reciente establecido en 4.891 USD quedaría sin resistencia significativa hasta 5.419 y 5.598 USD/onza. La tendencia reciente podría cuestionarse si asistimos a una pérdida de la zona de mínimos de las últimas dos semanas comprendida entre 4.618 y 4.600 USD/onza.

Oro en gráfico semanal y escala logarítmica con estocástico, extraído de Next Generation a 21/04/26

ORO 21ABR26

Ethereum intenta construir un suelo

El CFD del ethereum construye una estructura alcista a lo largo de las últimas semanas y supera temporalmente el máximo de marzo establecido en 2.385 USD marcando un nuevo máximo mensual en 2.466 USD.

El oscilador MACD también recupera posiciones de forma constante y se consolida en terreno positivo, acompañando la mejora del precio.

Si el precio es capaz de consolidar por encima de la zona de resistencias, 2.385 / 2.466 USD, la mejora técnica de corto plazo se extendería al medio plazo y permitiría plantearse un escenario de reversión a la media.

La posibilidad alcista contemplada se encuentra en vigor mientras el precio no dañe la estructura de mínimos crecientes y se mantenga por encima de 2.176 USD. Si el precio pierde este nivel, los 2.176 USD, podría plantearse un giro a la baja a corto plazo y la búsqueda de soportes.

Ethereum en gráfico diario con MACD, extraído de Next Generation a 21/04/26

ETHEREUM 21ABR26
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Martes de catalizadores: ZEW, consumo en EEUU y Warsh, test al S&P 500 en máximos

La agenda de este martes 21 concentra catalizadores de alto impacto. Atentos al ZEW (11:00h) y la reacción del DAX. A las 14:30h, las ventas al por menor de EEUU medirán la fortaleza del consumo y bolsas. Warsh a las 16:00h defenderá sus postulados e idoneidad como próximo presidente de la Fed ante el Senado.

ATH AND VOLUME DIVERGENCE

S&P 500 y Nasdaq 100 en subida libre: rally en “V” sin volumen

Recuperación en forma de “V” del S&P 500 y Nasdaq 100 alimentada por cierre de cortos. Un mayor volumen, junto con una mejora de la amplitud, sería deseable para dar mayor fiabilidad a la subida libre. El hueco al alza del 8 de abril es el soporte clave.

Trading-analysis

Los gráficos clave de la semana (14/04/26): bitcoin, West Texas, Netflix y plata

Los gráficos clave de esta semana. Bitcoin prueba resistencias clave con sobrecompra a corto plazo. West Texas perfila un desplazamiento lateral. Netflix se aproxima a resistencias con sobrecompra. La plata construye una estructura de rebote a favor de fondo alcista.

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