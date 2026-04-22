El Ibex 35 se la juega en máximos: la banca tiene la llave y Bankinter abre fuego

El Ibex 35 frente a resistencias: los resultados bancarios marcarán la ruptura

El índice Ibex 35 Banks de BME se mantiene prácticamente plano en lo que va de año. Aunque el sector no actúa como un lastre, ha dejado de impulsar la tendencia alcista del selectivo nacional, la cual se apoya actualmente en el Ibex 35 Energía, que avanza más de 15 puntos porcentuales en 2026.

Debido a su elevado peso en la ponderación del índice, el sector bancario será decisivo para determinar si el Ibex 35 es capaz de perforar su máximo anual e histórico de los 18.573 puntos, nivel alcanzado antes del estallido del conflicto en Oriente Próximo. En este contexto, los resultados trimestrales que comienzan a publicarse mañana serán el catalizador clave.

Ibex 35 (derecha) con Ibex 35 Bancos e Ibex 35 Energía (izquierda) con datos diarios , extraído de Next Generation a 22/04/2026

Potencial limitado y valoraciones ajustadas

El consenso de mercado otorga escaso recorrido alcista al sector si atendemos a los precios objetivo de los analistas. Bankinter y Sabadell cuentan con una calificación de "neutral" y un potencial de retorno a 12 meses inferior al 10%. Por su parte, Unicaja —el otro representante de la banca mediana— recibe una recomendación de "venta".

El optimismo se concentra en las entidades de mayor capitalización: BBVA y CaixaBank ostentan calificaciones de "compra", mientras que el Banco Santander destaca como el único con una recomendación de "fuerte compra".

A la vez, atendiendo a múltiplos de valoración, el sector cotiza de forma ajustada, situándose ligeramente por encima de su valor justo (fair value) según las métricas cuantitativas de Morningstar.

Bancos España, capitalización, fecha de publicación de resultados, calificación de analistas y potencial, y ritmos de crecimiento, tabla extraída de TradingView a 22/04/26

El impacto de la guerra y la ralentización del crecimiento

Para este primer trimestre de 2026 (1T26), se espera que el impacto del conflicto bélico sea limitado, por lo que los resultados no deberían desviarse significativamente de las estimaciones. Se prevén cifras sólidas, aunque con una clara estabilización en el crecimiento de los ingresos.

El margen de intereses podría verse presionado por el aplanamiento de las curvas de tipos, ante la posibilidad de nuevas subidas en el corto plazo. Asimismo, las comisiones podrían sufrir debido a menores entradas netas en instituciones de inversión colectiva por la alta volatilidad, mientras que la desaceleración económica global amenaza con enfriar la concesión de crédito.

Evolución de la curva de tipos desde finales de 2025 (azul) hasta la actualidad (verde), gráfico extraído de TradingView a 22/04/26

Bankinter: el "canario en la mina" en resistencias

Como es habitual, Bankinter será el primero en rendir cuentas, actuando como referencia para el resto del sector. Sus acciones han mostrado un comportamiento relativo superior y actualmente se encuentran pegadas a sus máximos históricos.

Desde el punto de vista técnico, si el valor logra consolidar por encima de los 15,07 EUR (máximo de la semana pasada), confirmaría la ruptura de los niveles previos a la guerra y entraría en subida libre. Por el contrario, si pierde el soporte de los 14,31 EUR, aumentarían las dudas sobre la sostenibilidad de un rebote que, hasta ahora, ha carecido de un volumen de contratación significativo.