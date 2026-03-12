Superviernes macro (JOLTs, PCE, Michigan) con el VIX > 20%: puntos clave

Súperviernes de datos macroeconómicos

Mañana, el mercado enfrentará una oleada de datos macroeconómicos en EEUU debido a los recientes shutdowns. Se podrían agrupar en dos “andanadas”, una primera de datos importantes pero retardados y otra andanada de datos adelantados que pueden generar algo de más volatilidad.

Primera Andanada a las 13:30h:

Ingresos y Gastos Personales (ENE26): el consenso espera un +0,5% mensual para los ingresos y un +0,3% mensual para los gastos. El consumidor desconfía y lleva tiempo gastando menos de lo que ingresa, y se está notando en las ventas al por menor.

Índice de precios PCE (ENE26): es la métrica de inflación favorita de la Fed. El dato es retrasado y consenso espera un +2,9% interanual, un poco por encima del +2,75% que espera el modelo de la Fed de Cleveland.

Pedidos de Bienes Duraderos (ENE26): los PMIs de manufacturas se han consolidado en zona de expansión en los dos últimos meses y el consenso espera que los pedidos aumenten un +1,2% mensual.

Segunda Andanada 15:00h:

Sentimiento del Consumidor (Univ. de Michigan): el sentimiento del consumidor se encuentra en zona de mínimos interanuales, aunque rebota en los últimos tres meses. ¿Frenará el alza de la gasolina esta recuperación?

Ofertas de Empleo (JOLTs): las ofertas de empleo alcanzaron su nivel más bajo en 5 años en diciembre y son inferiores al número de desempleados, una situación que apunta a una clara desaceleración del mercado laboral.

Ofertas de trabajo JOLTs (azul) y número de desempleados (verde), gráfico extraído de la fred.stlouisfed.org alimentado con datos de la BLS de los EEUU

VIX > 20%: cambio a régimen de volatilidad alta e impacto en la estacionalidad semanal

Nos aproximamos al superviernes en un contexto de cambio de régimen en la volatilidad.

El VIX se está asentando por encima del 20%, lo que supone que nos adentramos en un entorno de incertidumbre. La volatilidad se mueve por clusters o presenta persistencia, lo que significa que, una vez cambia de régimen, tiende a permanecer en ese estado.

En estos contextos de volatilidad alta, el inversor reacciona de forma convexa; es decir, hay mayor sensibilidad a las noticias negativas debido a que la aversión a la pérdida domina el comportamiento.

A la vez, las pautas estacionales tienden a exagerarse. El denominado weekend effect puede acentuarse, convirtiendo el viernes en una jornada de mayor presión vendedora por el temor a eventos imprevistos durante el fin de semana.