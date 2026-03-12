Acceder

Superviernes macro (JOLTs, PCE, Michigan) con el VIX > 20%: puntos clave

Mañana superviernes macro en EEUU: PCE, JOLTs y Confianza del consumidor son datos clave. El mercado recibe la información en régimen de volatilidad alta que podría favorecer presión bajista de cara al fin de semana.

Luis Francisco Ruiz
escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


Súperviernes de datos macroeconómicos

Mañana, el mercado enfrentará una oleada de datos macroeconómicos en EEUU debido a los recientes shutdowns. Se podrían agrupar en dos “andanadas”, una primera de datos importantes pero retardados y otra andanada de datos adelantados que pueden generar algo de más volatilidad.

Primera Andanada a las 13:30h:

  • Ingresos y Gastos Personales (ENE26): el consenso espera un +0,5% mensual para los ingresos y un +0,3% mensual para los gastos. El consumidor desconfía y lleva tiempo gastando menos de lo que ingresa, y se está notando en las ventas al por menor.

  • Índice de precios PCE (ENE26): es la métrica de inflación favorita de la Fed. El dato es retrasado y consenso espera un +2,9% interanual, un poco por encima del +2,75% que espera el modelo de la Fed de Cleveland.

  • Pedidos de Bienes Duraderos (ENE26): los PMIs de manufacturas se han consolidado en zona de expansión en los dos últimos meses y el consenso espera que los pedidos aumenten un +1,2% mensual.

Segunda Andanada 15:00h:

Sentimiento del Consumidor (Univ. de Michigan): el sentimiento del consumidor se encuentra en zona de mínimos interanuales, aunque rebota en los últimos tres meses. ¿Frenará el alza de la gasolina esta recuperación?

Ofertas de Empleo (JOLTs): las ofertas de empleo alcanzaron su nivel más bajo en 5 años en diciembre y son inferiores al número de desempleados, una situación que apunta a una clara desaceleración del mercado laboral.

Ofertas de trabajo JOLTs (azul) y número de desempleados (verde), gráfico extraído de la fred.stlouisfed.org alimentado con datos de la BLS de los EEUU

JOLTs&UnemploymentLevelMAR26

VIX > 20%: cambio a régimen de volatilidad alta e impacto en la estacionalidad semanal

Nos aproximamos al superviernes en un contexto de cambio de régimen en la volatilidad.

El VIX se está asentando por encima del 20%, lo que supone que nos adentramos en un entorno de incertidumbre. La volatilidad se mueve por clusters o presenta persistencia, lo que significa que, una vez cambia de régimen, tiende a permanecer en ese estado.

En estos contextos de volatilidad alta, el inversor reacciona de forma convexa; es decir, hay mayor sensibilidad a las noticias negativas debido a que la aversión a la pérdida domina el comportamiento.

A la vez, las pautas estacionales tienden a exagerarse. El denominado weekend effect puede acentuarse, convirtiendo el viernes en una jornada de mayor presión vendedora por el temor a eventos imprevistos durante el fin de semana.

S&P 500 e índice VIX en gráfico diario, extraído de TradingView a 12/03/26

SPX&VIX ESP

:
Oil Inflation

La guerra aumenta inflación, déficit y tipos: atentos al IPC y a la subasta de Notas a 10 años

La guerra en Irán está impactando en la curva de tipos. La prima de riesgo en el petróleo presiona la inflación y dificulta a la Fed para bajar tipos. El aumento del déficit público eleva el coste de financiación. Atentos a IPC (13:30h) y subasta de Notas a 10 años (18:00h).

Trading-analysis

Los gráficos clave de la semana (10/03/26): US NDAQ 100, Oracle, Brent y USD/JPY

Los gráficos clave de esta semana. El US NDAQ 100 vuelve a rebotar en base de lateral. Oracle se estabiliza cerca de soportes clave y con extrema sobreventa. El Brent sufre volatilidad extraordinaria en tendencia alcista de corto / medio plazo. El USD/JPY en resistencias clave y con sobrecompra.

Strait of Hormuz satellite view

Órdago histórico del G-7 con reservas estratégicas: ¿cuánto tiempo compra si Ormuz sigue cerrado?

El estrecho de Ormuz es la clave. La guerra podría prolongarse bastante más de lo esperado y el G-7 se plantea hacer un uso sin precedentes de las reservas estratégicas. Atentos a informes claves.

PersonalInstitucionalCMC Pro
CMC Markets Logo (navy-20)

INICIAR SESIÓN

Portal de cliente Plataforma MetaTrader

Portal de cliente Plataforma NextGeneration

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE

Se puede abrir y cerrar operaciones de forma sencilla, seguir la evolución de su cuenta y configurar alertas..

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El XX de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

CMC Markets Germany GmbH es una sociedad autorizada y regulada por el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), con número de registro 154814. La Sucursal en España está autorizada y regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con número de registro 134.

Las llamadas teléfonicas y conversaciones de chat podrán ser grabadas y monitorizadas.

Apple, iPad y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android es una marca comercial de Google Inc. Esta página web utiliza cookies para obtener información sobre los hábitos de navegación en Internet. La eliminación de las cookies puede afectar al funcionamiento de ciertas partes de esta página web. Para obtener más información sobre las cookies y cómo eliminarlas, haga clic aquí. Algunas partes de esta página se reproducen a partir de los contenidos creados y compartidos por Google y se emplean de conformidad con las condiciones descritas en Licencia 3.0 de Creative Commons.

RegulaciónLegalInformación importanteEntendiendo el fraudePrivacidadCookiesVacantesContactoSistema interno de información
© 2026 CMC Markets
Loading...
Loading...