La guerra aumenta inflación, déficit y tipos: atentos al IPC y a la subasta de Notas a 10 años

La guerra en Irán está impactando en la curva de tipos. La prima de riesgo en el petróleo presiona la inflación y dificulta a la Fed para bajar tipos. El aumento del déficit público eleva el coste de financiación. Atentos a IPC (13:30h) y subasta de Notas a 10 años (18:00h).

Luis Francisco Ruiz
escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


IPC de EEUU (X-13:30h): el 2,4% puede ser un suelo

Mañana miércoles, a las 13:30h, se publica el dato de IPC de febrero de 2026. El consenso espera que el IPC repita los niveles de enero: un 2,4% interanual para la tasa general y un 2,5% para la subyacente.

Si bien la tendencia inflacionista ha sido positiva en los últimos meses, podría cambiar tras las recientes alzas del petróleo. La regla general señala que un incremento de 10 USD en el precio del crudo supone una subida del +0,2% en el IPC.

Futuro sobre Crudo Ligero (gris y derecha) e IPC de EEUU (fucsia e izquieda) en gráfico semanal, extraído de TradingView a 10/03/26

IPC & OIL ESP

PCE e IPC repuntando, y se aplazan los recortes de tipos

En este sentido, el modelo de inflación en tiempo real de la Fed de Cleveland, que incorpora los precios diarios de la gasolina y el crudo, señala que el IPC de este mes de marzo podría repuntar hasta el 2,6% interanual.

Asimismo, en el caso del índice PCE —dato clave para la política monetaria de la Fed que se publicará este viernes a las 13:30h—, el modelo de la Fed de Cleveland anticipa un incremento de dos décimas, situándose en el 2,8% interanual.

El aumento en las estimaciones de inflación ha impactado en los mercados de futuros sobre los Fed Funds, que ahora descuentan dos recortes de tipos más en este ciclo bajista (frente a los tres previstos anteriormente) y han postergado el siguiente movimiento de junio a julio.

Aumento de la prima de riesgo y subida en las estimaciones de precios

Independientemente de la evolución del conflicto en Irán, la reapertura del estrecho de Ormuz o una posible liberación de reservas estratégicas, la situación de fondo parece haber cambiado.

La EIA en su reciente Short Term Energy Outlook (STEO) ha revisado al alza con fuerza sus proyecciones de precio medio del barril Brent para 2026, pasando de 58 USD/barril a 79 USD/barril. La EIA espera que el barril de Brent se mantenga por encima de los 95 USD/barril en los dos próximos meses.

Prima de riesgo también más alta en la deuda pública

En la curva de tipos de interés, el mayor repunte se observa en los plazos largos; las notas a 10 años han subido 15 puntos básicos desde el inicio de la guerra.

El conflicto podría deteriorar el ya elevado déficit de EEUU Kent Smetters, director del Penn Wharton Budget Model, señala que una guerra de dos meses podría costar a EEUU entre 40.000 y 95.000 millones de USD, dependiendo del uso de munición y del despliegue de tropas.

Ante esta tensión, habrá que prestar atención al apetito por los bonos de EEUU: el Tesoro emitirá notas a 10 años el miércoles y bonos a 30 años el jueves, ambas citas a las 18:00h.

Evolución de la curva de tipos de interés de EEUU desde que comenzó la guerra en Irán, entre el 27 de febrero y la actualidad, gráfico extraído de TradingView a 10/03/26

US Yield Curve Iran War
:
Trading-analysis

Los gráficos clave de la semana (10/03/26): US NDAQ 100, Oracle, Brent y USD/JPY

Los gráficos clave de esta semana. El US NDAQ 100 vuelve a rebotar en base de lateral. Oracle se estabiliza cerca de soportes clave y con extrema sobreventa. El Brent sufre volatilidad extraordinaria en tendencia alcista de corto / medio plazo. El USD/JPY en resistencias clave y con sobrecompra.

Strait of Hormuz satellite view

Órdago histórico del G-7 con reservas estratégicas: ¿cuánto tiempo compra si Ormuz sigue cerrado?

El estrecho de Ormuz es la clave. La guerra podría prolongarse bastante más de lo esperado y el G-7 se plantea hacer un uso sin precedentes de las reservas estratégicas. Atentos a informes claves.

Wall Street lower as oil tumbles following ADP job data Hero

Agenda semanal con timing perfecto: datos de inflación e informe de petróleo de la EIA y de la OPEP

Semana de fuerte acumulación de datos. Los informes del petróleo de la EIA, la OPEP y la IEA son claves. Los datos de inflación y la fortaleza del consumidor en EE. UU. serán vigilados con lupa. Oracle y Adobe publican resultados.

