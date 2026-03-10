Los gráficos clave de la semana (10/03/26): US NDAQ 100, Oracle, Brent y USD/JPY

US NDAQ 100: rebote en base de lateral

El US NDAQ 100 rebota después de apoyarse en la zona de referencias técnicas claves comprendida entre la MMS (200) y el mínimo de NOV25 y la base de lateral establecida en los 23.831 puntos.

El US NDAQ 100 regresa a la mitad del rango desarrollado a lo largo de los últimos meses y continúa con la fase de consolidación de medio plazo. Una comportamiento que permite que desaparezca la sobrecompra sin dañar fondo alcista.

Sin embargo, el volumen de contratación disminuye y la volatilidad repunta apuntando a incertidumbre creciente. La clave técnica parece clara: mientras el precio se mantenga por encima de los 23.831 puntos, el momento negativo no será generalizado y la incertidumbre no dará paso al miedo.

US NDAQ 100 en gráfico diario con ATR (14), extraído de Next Generation a 10/03/26

Oracle: estable cerca de soportes clave y con extrema sobreventa

Oracle lleva varias semanas intentando estabilizarse después del último gran impulso bajista que comenzó en los 201,67 USD y que llevó al RSI (14) con datos semanales a alcanzar la mayor sobreventa desde SEP22.

Existe una zona importante de apoyo comprendida entre los 127,10 USD y los 118,20 USD que es el mínimo de 2025. Con la sobreventa actual parece difícil de perder con facilidad si el precio se aproxima.

Por la parte superior, si la compañía convence con los resultados empresariales y se supera el máximo de la semana anterior establecido en 159,16 USD podría ser el primer paso hacia un rebote o un proceso de reversión a la media.

Oracle en gráfico semanal con RSI (14), extraído de Next Generation a 10/03/26

Brent: volatilidad extraordinaria y dinámica alcista a corto / medio plazo

Volatilidad extraordinaria en lo que llevamos de semana en el Brent. El rango entre el mínimo y el máximo de ayer, los 84,01 y los 120,06 USD/barril, supera los 35 USD, un movimiento sin precedentes en nuestra serie histórica.

La volatilidad tan amplia aumenta el ruido y dificulta el análisis. Para adquirir perspectiva, es conveniente trabajar con marcos temporales más amplios. En el gráfico semanal inferior se aprecia lateralidad de fondo, aunque a corto / medio plazo hay dinámica alcista.

En este marco temporal se aprecia una ruptura de resistencias importantes que ahora son soporte: los 82,77 y 81,65 USD/barril. Más abajo, hay una zona de soporte intermedia en el hueco de apertura al alza del lunes de la semana pasada, los 76,23/74,05 USD/barril.

Brent en gráfico semanal con ATR (1), extraído de Next Generation a 10/03/26

USD/JPY en resistencias clave y con sobrecompra

El USD/JPY se aproxima a la zona comprendida entre los máximos interanuales situados en 159,45 y 161,95. Una zona que ha frenado las subidas en los últimos dos años, convirtiéndose en resistencia clave y techo de un rango lateral de gran duración.

En ocasiones precedentes, el precio ha tendido a corregir con amplitud cuando se ha girado a la baja y los osciladores de precios acumulaban sobrecompra. Una circunstancia que todavía no sucede.

A corto plazo, la estructura alcista que parte de mínimos anuales no sufre mientras el precio se mantenga por encima del mínimo de la semana pasada establecido en 156,45.