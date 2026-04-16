S&P 500 y Nasdaq 100 en subida libre: rally en “V” sin volumen

S&P 500 y Nasdaq 100: recuperación en “V” y nuevos máximos históricos

El S&P 500 y el Nasdaq 100 escalan de forma vertical. Ambos índices acumulan subidas de doble dígito desde los mínimos anuales registrados el 30 de marzo, en 6.316 y 22.841 puntos, respectivamente, y han superado sus anteriores máximos históricos, situados en 7.002 y 26.182 puntos.

S&P 500 en gráfico diario con porcentaje de acciones del índice por encima de la MMS (50) y de la MMS (200) según barchart.com, extraído de TradingView a 16/04/26

Subida libre con bajo volumen y escasa amplitud

El movimiento es intenso, pero viene acompañado de un bajo volumen de negociación, una circunstancia que podría restarle fiabilidad. Además, se trata de un avance con escasa amplitud, como refleja el reducido porcentaje de valores del S&P 500 que cotizan por encima de sus medias de referencia (50 y 200 sesiones), pese a que el índice se encuentra en subida libre.

Nasdaq 100 en gráfico diario con volumen y media de 5 sesiones del Total Put/Call Ratio del CBOE, extraído de TradingView a 16/04/26

Recuperación impulsada por cierre de cortos

La recuperación podría haber estado impulsada, en parte, por el cierre de posiciones cortas. Así lo sugieren la rápida caída de la volatilidad —con el VIX descendiendo de 31 a 17 puntos—, el ratio Put/Call del CBOE —cuya media de 5 sesiones ha pasado de niveles superiores a 1 a situarse por debajo de 0,80, cerca de niveles base—, y el SKEW, que ha retrocedido más de 25 puntos hasta aproximarse a mínimos anuales.

Soporte clave en el hueco alcista del 8 de abril

Independientemente de las causas y de fortaleza de la subida, desde una perspectiva técnica, el precio es el que marca la tendencia. Si en las próximas sesiones se consolida la ruptura de máximos históricos, el escenario volvería a ser de subida libre, con una tendencia alcista generalizada.

Por el contrario, si el precio no logra consolidarse y el volumen no repunta, podrían reaparecer las dudas. En ese caso, la primera zona de soporte relevante se sitúa en el hueco alcista abierto el 8 de abril: 24.756–24.202 puntos para el Nasdaq 100 y 6.740–6.616 puntos para el S&P 500.

Mientras se mantengan estos niveles, el deterioro técnico sería limitado. Sin embargo, la pérdida de las bandas inferiores de dichos huecos incrementaría la probabilidad de un deterioro adicional, incluyendo un posible “cruce de la muerte” (MMS 50 por debajo de MMS 200).