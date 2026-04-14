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Los gráficos clave de la semana (14/04/26): bitcoin, West Texas, Netflix y plata

Los gráficos clave de esta semana. Bitcoin prueba resistencias clave con sobrecompra a corto plazo. West Texas perfila un desplazamiento lateral. Netflix se aproxima a resistencias con sobrecompra. La plata construye una estructura de rebote a favor de fondo alcista.

Luis Ruiz - Headshot (600x600)
escrito por
Luis Francisco Ruiz

Analista de Mercado


Bitcoin prueba resistencias clave con sobrecompra a corto plazo

El bitcoin se enfrenta a la zona de resistencia clave establecida en los máximos de marzo, 74.088 / 76.015 USD, que constituye una aproximación a la directriz bajista de largo plazo que une el máximo histórico, 126.280 USD, con el máximo anual, 97.946 USD.

Una ruptura o consolidación por encima de estos niveles incorporaría momento positivo al corto plazo y permitiría trabajar con un escenario de reversión a la media de largo plazo que se encuentra en niveles alejados.

Por el contrario, si el precio no consigue romper, y pierde el primer nivel de soporte establecido en 70.471 USD, podríamos asistir a un repliegue a corto plazo apoyado en la sobrecompra que muestran los osciladores con datos diarios.

Bitcoin en gráfico diario con estocástico, extraído de Next Generation a 14/04/26

BITCOIN 14APR26

West Texas perfila un desplazamiento lateral

El precio continúa sujeto a amplios bandazos en el corto plazo, aunque comienza a mostrar ciertos signos de estabilidad. La tendencia alcista de fondo no sufre por el momento, aunque los osciladores de precios perfilan divergencias bajistas recogiendo una pérdida de momento positivo en el corto plazo.

La tendencia podría estar buscando un rango de consolidación o de estabilización a medida que purga la sobrecompra acumulada. La banda alta del rango estaría en el máximo anual sito en 119,60 USD/barril con una resistencia previa en 106,08 USD/barril. La banda inferior estaría en los 85,78 USD/barril, con un soporte previo en 91,72 USD/barril.

West Texas en gráfico diario con RSI, extraído de Next Generation a 14/04/26

WESTTEXAS 14APR26

Netflix se aproxima a resistencias con sobrecompra

Netflix desarrolla un nuevo impulso alcista, esta vez desde 89,79 USD, y construye una estructura de máximos / mínimos crecientes a corto plazo que parte del mínimo anual sito en 75,02 USD.

El rebote presenta una alta verticalidad y aproxima al precio a la zona de resistencias clave comprendida entre la directriz bajista que parte de máximos históricos y la media móvil simple de 200 sesiones.

La aproximación se realiza con el oscilador estocástico presentando niveles de sobrecompra elevados, aunque el precio presenta un alto momento positivo mientras no pierda la directriz alcista que parte de mínimos anuales y que cotiza en torno a 97,45 USD.

Netflix en gráfico semanal con estocástico, extraído de Next Generation a 14/04/26

NETFLIX 14APR26

La plata construye una estructura de rebote a favor de fondo alcista

La plata consigue salvar la estructura alcista de fondo después de establecer un nuevo mínimo anual en 60,97 USD/onza que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones que mantiene pendiente positiva.

A corto plazo, el precio construye una estructura de mínimos crecientes que identificamos con una directriz alcista de color amarillo en el gráfico. El rebote, por el momento, ha encontrado resistencia en la zona comprendida entre los 76,14 y 77,91 USD/onza.

Una ruptura de los 77,91 USD/onza incorporaría un mayor momento positivo al corto plazo y dejaría al precio sin resistencia destacable hasta los 90,01 USD/onza. La dinámica alcista de corto plazo se perdería si el precio cae por debajo del primer soporte establecido en 69,56 USD/onza.

Plata en gráfico diario con momentum, extraído de Next Generation a 14/04/26

PLATA 14APR26
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Glowing chip with earnings chart visualization

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