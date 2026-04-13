Resultados S&P 500 1T26: optimismo, exigencia y riesgo asimétrico

Sector financiero, ASML y TSMC arrancan temporada de resultados

Esta semana comienza la temporada de resultados del 1T26 de EE. UU. El sector financiero concentrará el foco de atención con las cuentas de Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock, Bank of America y Morgan Stanley.

Dentro del sector tecnología, ASML y Taiwan Semiconductors publican con sus acciones a un paso de máximos históricos . Si consiguen romper resistencias y quedar en subida libre, contribuirán a calmar al mercado. Sin embargo, una toma de beneficios, sembraría dudas.

Compañías del S&P 500 con capitalización superior a los 200MM de USD que publican resultados esta semana, tabla extraída de TradingView a 13/04/26

El mercado es optimista y exigente respecto a los resultados

El mercado mantiene una postura optimista y exigente respecto a los resultados corporativos. Según FactSet, el S&P 500 cotiza actualmente con un PER de 27,2x, un múltiplo que, bajo estándares históricos, sitúa al mercado en alta sobrevaloración.

No obstante, el PER a 12 meses (forward P/E), que se sitúa en 20,4x. Si bien este múltiplo supera ligeramente la media de la última década (18,9x), esta prima de valoración se justifica por las elevadas expectativas de crecimiento de los beneficios para los próximos trimestres.

Para el 1T26, el consenso de FactSet estima un crecimiento interanual del 12,6% en el beneficio por acción del S&P 500. Si aplicamos la sorpresa positiva media histórica, este crecimiento podría escalar hasta el 19%, lo que supondría el ritmo de expansión más sólido desde el periodo de recuperación post-COVID.

Otra forma de ver el optimismo del mercado es el porcentaje de las revisiones de guidance o estimaciones positivas o al alza que alcanzan el 54% (59 de 110 realizadas dentro por compañías del S&P 500) el nivel más alto desde el 3T21. A la vez, el precio objetivo de consenso del mercado a 12 meses se sitúa en los 8.332 puntos.

S&P 500 en gráfico semanal, extraído de TradingView a 13/04/26

Riesgo asimétrico, y semiconductores cotiza la perfección

La combinación de altos múltiplos y elevadas estimaciones de crecimiento se produce en un contexto difícil: (1) alta incertidumbre por la guerra en Oriente Próximo y (2) pérdida de momento económico en el ciclo económico (el dato final de crecimiento del PIB del 4T25 quedó en el 0,5% trimestral anualizado y según el modelo GDPNow de la Fed de Atlanta, el PIB del 1T26 estaría creciendo a un ritmo del 1,3%).

Se perfila así un escenario de riesgo asimétrico: con la economía rozando el estancamiento (0,5%), el castigo por no cumplir con las agresivas expectativas de beneficios puede ser significativamente mayor que la recompensa por alcanzarlas. Esta vulnerabilidad es especialmente crítica en el sector de semiconductores, donde los múltiplos de valoración y las estimaciones parecen haber descontado la perfección en los resultados.