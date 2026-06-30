Sintra reúne a Bailey, Lagarde y Warsh con GBP/USD y EUR/USD en soportes clave

Sintra: Bailey, Lagarde y Warsh a las 15:00h

La cita más importante del encuentro anual de banqueros centrales en Sintra tendrá lugar este miércoles a las 15:00h CET, con un panel formado por Christine Lagarde (BCE), Kevin Warsh (Fed), Andrew Bailey (BoE) y Tiff Macklem (BoC).

El mercado parte de los mensajes de tono restrictivo que Lagarde, Warsh y Bailey lanzaron a mediados de junio, cuando mostraron su preocupación por la persistencia de la inflación.

Desplome del petróleo suaviza expectativas de tipos

Desde entonces, el precio del petróleo ha continuado corrigiendo hasta niveles próximos a los previos al conflicto en Oriente Próximo, acumulando una caída superior al 45% desde los máximos de mayo. Este movimiento ha moderado las expectativas de endurecimiento monetario.

Actualmente, los Fed Funds descuentan una única subida de 25 puntos básicos (pb) hasta el 4,00%, mientras que los futuros sobre el Euribor reflejan que el BCE podría realizar un último incremento de la misma magnitud hasta el 2,50%. En ambos casos, estos movimientos se proyectan para la vuelta del verano y no para las próximas reuniones de julio. Por su parte, la curva SONIA descuenta que el BoE, en caso de subir 25 pb, lo haría a finales de año.

Evolución de los tipos de interés implícitos en Fed Funds, Euribor y SONIA (DIC26), construido con TradingView a 30/06/26

Divergencia: BoE y BCE sensibles al petróleo, Fed preocupada por la inflación tecnológica

El debate de esta tarde podría afianzar una divergencia cada vez más clara entre los principales bancos centrales.

Por un lado, Christine Lagarde y Andrew Bailey presiden economías significativamente más vulnerables a los shocks energéticos y al borde del estancamiento. Esta debilidad del crecimiento obliga al BCE y al BoE a mostrarse mucho más sensibles a la reciente caída del petróleo y a evitar un endurecimiento monetario innecesario.

Por el contrario, Kevin Warsh (Fed) debutó con una firme declaración de intenciones de corte hawkish, situando el principal riesgo en la persistencia de la inflación. En EE. UU., las presiones no provienen solo de las materias primas tradicionales, sino del encarecimiento de los chips de memoria, el almacenamiento y la infraestructura de Inteligencia Artificial (IA), factores que amenazan con cronificar la inflación subyacente y hacerla mucho más persistente.

Impacto en FX: GBP y EUR se juegan soportes clave

Esta divergencia empieza a trasladarse al mercado de divisas. El USD recupera protagonismo mientras el EUR y la GBP ponen a prueba zonas técnicas especialmente relevantes.

El EUR/USD muestra una mayor debilidad por el diferencial de tipos desfavorable y pone a prueba el soporte comprendido entre 1,1410 y 1,1389, base del amplio rango lateral desarrollado durante los últimos meses.

La GBP/USD presenta un comportamiento similar y se aproxima al importante soporte comprendido entre 1,3160 y 1,3010, que es base de un rango lateral de 8 figuras con más de un año de duración.

Si Warsh mantiene un discurso claramente hawkish mientras Lagarde y Bailey adoptan un tono más neutral, la divergencia entre políticas monetarias podría ampliarse y aumentar la presión sobre los soportes del EUR/USD y del GBP/USD.

Sintra puede convertirse en la primera gran prueba para comprobar si la divergencia monetaria entre EEUU y Europa termina trasladándose definitivamente al mercado de divisas.