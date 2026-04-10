Próxima semana: los “dueños” del chip (ASML y TSMC) publican en máximos. ¿Entrarán en subida libre?

Lunes 13 de abril: arranca temporada de resultados con Goldman Sachs

Resultados de Goldman Sachs . El banco arranca oficialmente la temporada de resultados empresariales del 1T26 en EEUU, donde las acciones del sector financiero serán protagonistas. Según FactSet, los ingresos del sector crecerán un 10% interanual con todas las industrias aportando de forma positiva: Finanzas al consumo (23%), Mercados de capitales (12%), Servicios financieros (12%), Bancos (9%) y Seguros (6%). El consenso espera un crecimiento de los beneficios en torno al 7,5% interanual, una meta no demasiado exigente, cotizando con un PER de 17,13x frente a las 22x del S&P 500.

Martes 14 de abril: reservas estratégicas y resultados de JPM

Oil Market Report (IEA) - 10:00h . Tras el informe de la EIA de EE. UU., que elevó su previsión para 2026 a 96 USD/barril debido al impacto del conflicto en Irán, el mercado espera el informe de la IEA. La agencia no realiza previsiones de precios, pero será determinante su evaluación sobre la liberación histórica de los 400 millones de barriles de reservas estratégicas, el monitoreo del bloqueo en el Estrecho de Ormuz y el impacto en la demanda de sus políticas de ahorro energético sugeridas a los gobiernos.

PPI de EEUU de marzo - 14:30h . El consenso espera que los precios a la producción alcancen el +0,8% mensual, el ritmo más alto en tres años, situando la presión en la cadena de suministro en niveles similares a la crisis energética de 2022.

Resultados de JP Morgan, J&J, Wells Fargo, Citigroup y BlackRock . JP Morgan es el banco de mayor peso en EEUU (pondera más del 10% en el XLF). A nivel técnico, la tendencia es alcista con soporte clave en los 280,25 / 279,10 USD.

JP Morgan Chase en gráfico semanal con volumen y variación de efectivo, extraído de TradingView a 10/04/26

Miércoles 15 de abril: reacción de ASML a la altura de máximos históricos

Net Long-term TIC Flows (22:00h). Los flujos de inversión extranjera de febrero podrían confirmar que el apetito por activos de EE. UU. disminuye, validando la "acumulación de papel" en los Primary Dealers y las caídas en las cuentas de custodia de la Fed vistas en el último informe H.4.1.

Resultados de ASML, Bank of America y Morgan Stanley . ASML es líder en sistemas de litografía para la fabricación de semiconductores con una cuota del 90% del mercado y controla el 100% de las máquinas más avanzadas. Sus resultados son un adelanto de lo que fabricarán TSMC, Intel y Samsung Electronics. Los múltiplos de valoración son elevados y las expectativas altas. Sin embargo, la acción no se aminala y recibe las cuentas presentando una clara tendencia alcista y con efectivo negociado creciente. El mercado estará pendiente de si es capaz de romper el máximo histórico situado en los 1.312 EUR.

ASML en gráfico semanal con volumen y variación de efectivo, extraído de TradingView a 10/04/26

Jueves 16 de abril: crecimiento de China y resultados de TSMC

PIB 1T26 y Ventas Minoristas de China (04:00h) . El consenso espera que el PIB se acelere al 5,0% (vs 4,5% previo). La balanza de pagos del martes será la clave para saber si la dependencia energética de Oriente Próximo permite este optimismo.

Resultados de TSMC (08:00h CET), Netflix, Pepsico y Abbott . Taiwan Semiconductors (TSMC) es la mayor empresa de fabricación de chips del mundo con una cuota cercana al 70%. El avance de ventas de marzo apuntó a que la empresa acabó el 1T26 en la parte alta del rango de sus previsiones (crecimiento interanual del 35,1%). El mercado se fijará en si es capaz de mantener el ritmo de crecimiento (guidance) y en la evolución de los márgenes. En cuanto al precio, la situación es idéntica a ASML, se verá si la acción es capaz de romper el máximo histórico establecido en 390,21 USD.